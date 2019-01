CÁDIZ Grandes experiencias CEI·MAR para comenzar un año 2019 lleno de proyectos Jóvenes investigadores completan su formación con estancias de investigación en el extranjero apoyados por el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar

Pablo y Manuel son dos jóvenes investigadores andaluces, cargados de iniciativas, proyectos, formación e ilusiones, que han completado durante estas Navidades sus estudios en el extranjero. Dos ejemplos de los muchos estudiantes que han sacado partido a las ayudas publicadas desde el Campus de Excelencia Internacional del Mar, con calificación de global, durante los pasados doce meses.

Manuel Pacheco Romero, licenciado en Ciencias Ambientales, Doctorado en Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente (Universidad de Almería), comenzó su experiencia internacional en Humboldt-Universität zu Berlin (Berlín, Alemania) el pasado 18 de septiembre y la ha finalizado hace unos pocos días, el 17 de diciembre, justo a tiempo de volver a casa por Navidad. Ha estado estudiando la evolución de los socio-ecosistemas litorales andaluces.

Manuel explica que gracias a CEI·Mar ha podido realizar una estancia en un equipo de investigación europeo de alto nivel. “Como doctorando, el apoyo y las enseñanzas que he recibido por parte de mis supervisores en Berlín me han permitido dar un impulso decisivo al último capítulo de mi tesis. Como investigador, trabajar en un grupo como éste ha sido sumamente enriquecedor”, apunta Pacheco. Además de ampliar conocimientos técnicos, “ver cosas diferentes a las que estas acostumbrado cada día te abre la mente: una nueva dinámica de equipo, nuevas líneas de investigación, conocer cada día a investigadores con los que intercambiar experiencias, inquietudes... Todo ello te permite aprender, ser más eficiente, y me voy lleno de ideas e iniciativas que propondré a mi grupo cuando regrese a Almería”.

Pero no solo de formación vive el investigador, la carrera científica enriquece personalmente a unos niveles que pocas vocaciones pueden igualar. Manuel Pacheco asegura que, en el ámbito personal, “salir de tu zona de confort siempre es un reto. Son tres meses en los que estás lejos de tu pareja, familia, amigos y amigas, de tu tierra... Es como un simulacro de empezar una nueva vida, lejos de todo aquello que te la da, en un país y cultura diferente, y eso para mí ha sido lo más duro”. No todo es fácil cuando se emprende una iniciativa de este tipo; hay que ser una persona con recursos suficientes para relacionarse en un medio diferente al habitual. “Pero enfrentarte a ello te hace fuerte, te prepara para lo que pueda venir en el futuro, y te da la oportunidad de conocer a mucha gente que se encuentra en la misma situación, con historias y procedencias de lo más diversas, de quienes también aprendes y te enriqueces, y con las que he compartido multitud de experiencias y vivencias que siempre recordaré”.

Para Pablo Lozano Ordóñez, doctorando en Conservación y Gestión del Medio Marino en la Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar (EIDEMAR) que comenzó su estancia formativa en el Institute of Marine Research (IMR), Bergen (Noruega) el pasado 15 de septiembre y finalizó a mediados de diciembre, el balance de su estancia es casi idéntico al el de su compañero Manuel. Pablo detalla que ha aprendido “técnicas de modelado espacial de especies y hábitat profundos de la mano de algunos de los mayores expertos del mundo” pero subraya que se queda con la calidad como personas de quienes ha conocido durante su estancia en Noruega. “La hospitalidad, tanto a nivel institucional como personal, ha sido increíble. He contado con un despacho propio, con todos los medios materiales que he necesitado y, lo más importante, con la disponibilidad total de todos los miembros del grupo”. En la cruz de la moneda solo estuvo el clima: “No ha sido especialmente frío, pero sí que hemos tenido muchísima lluvia y muy, muy poca luz”. Por lo demás, feliz de haberse embarcado en esta experiencia CEI·MAR.

CEI·MAR es una agregación estratégica compuesta por siete universidades (Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería en Andalucía, Algarve en Portugal y Abdelmalek Essaadi en Marruecos), otros siete organismos de investigación (Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía e Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Oceanografía sedes de Cádiz y Málaga, Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Real Instituto y Observatorio de la Armada, Instituto Hidrográfico de la Marina, Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Museo Nacional de Arqueología Subacuática), así como numerosas empresas privadas innovadoras.

El Campus de Excelencia Internacional Global del Mar, impulsa la internacionalización y movilidad internacional de los estudiantes de doctorado de su escuela de doctorado EIDEMAR así como de las vinculadas a las universidades de la agregación CEI·MAR mediante la concesión de ayudas de estancias en centros de excelencia internacionales. Esta convocatoria se desarrolla gracias a la financiación recibida por la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

Además de estas ayudas, CEI·MAR tiene otras con objetivos similares como los cursos de formación, becas de movilidad, premios de Doctorado, Máster y Grado en temáticas relacionadas con el mar. En estos momentos, CEI·MAR mantiene abiertas las Ayudas de Movilidad para la realización de prácticas en empresas de países europeos dirigidos a estudiantes de las cinco universidades andaluzas que componen el Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI·MAR (Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga) en el Marco del Programa Erasmus+ Estudios KA103 para el curso académico 2018/2019. Y las Ayudas de Movilidad Europea para Estudiantes de Máster y Doctorado en el Marco del Programa Erasmus+ Estudios KA103 para el curso académico 2018/2019. Ambas pueden consultarse en la web: www.campusdelmar.com.