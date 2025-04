El Gobierno admite que no hay fecha para continuar la ampliación de la Nacional 340 entre Vejer y Tarifa

La transformación de la Nacional 340 en autovía, en el tramo esencial entre Vejer y Tarifa , entra en el terreno de la utopía. No tiene fechas ni previsión de contar con ella. Así lo admite el Gobierno en una pregunta oficial, recogida por el Boletín Oficial de las Cortes Generales, realizada por el diputado del PP José Ortiz.

Concretamente, la pregunta del parlamentario interpelaba al Ejecutivo «sobre motivos por los que no se impulsa la construcción de la autovía Vejer-Tarifa-Algeciras, así como estado del proyecto».

La respuesta es un largo compendio de todo el proceso burocrático que mantiene este proyecto paralizado desde 2004 y concluye que no hay fecha prevista para su reactivación: «Dada la fase inicial de estudio en la que se encuentra la infraestructura no es posible determinar con certeza el plazo para finalizar los estudios y licitar las obras». La traducción a lenguaje coloquial sería que no existe ningún proyecto real en marcha para la reconversión. Consiste en ampliar una carretera provincial, con un carril en cada sentido en calzada compartida, en una autovía con dos carriles separados por mediana para cada sentido.

El esperado y ya viejo proyecto de continuar el trazado ya transformado en los primeros años del siglo entre Chiclana, Conil y Vejer, acumulará por tanto más de 20 años de retraso (se cumplirán en 2024). Se superarán las dos décadas sin que se añada la conexión segura y moderna entre dos de los polos turísticos más importantes de la provincia, entre dos conjuntos de patrimonio cultural y natural que incluyen dos parques naturales, Vejer, Bolonia, Tarifa, Montenmedio, El Palmar o Los Caños de Meca por citar algunos.

La respuesta gubernamental recuerda que Ministerio de Fomento inició en el año 2004 la tramitación de evaluación ambiental del Estudio Informativo 'Autovía A-48 Vejer de la Frontera-Algeciras'. El 29 de mayo de 2006 el citado estudio informativo fue aprobado provisionalmente pero diez años después se «declaró la caducidad del procedimiento» sin que se hubiera avanzado nada.

En 2018 comenzó a redactarse el anteproyecto 'Aumento de la capacidad de la carretera N-340 entre Tarifa y Algeciras ', porque admite la respuesta del Ejecutivo es necesaria la obra para «mejorar su seguridad vial, pues es el tramo de la carretera N-340 entre Vejer y Algeciras que soporta mayor demanda de tráfico».

El galimatías administrativo de la respuesta añade previsiones y datos para reafirmar que no hay decisión ni plazo: «Una vez obtenido el informe de impacto ambiental, el anteproyecto deberá someterse a información pública conforme a la Ley 37/2015 de Carreteras de forma previa a su aprobación. Posteriormente, deberán redactarse los correspondientes proyectos de trazado y construcción». De ahí, llega a la conclusión final: que no hay nada . «Dada la fase inicial de estudio en la que se encuentra la infraestructura no es posible determinar con certeza el plazo para finalizar los estudios y licitar las obras».