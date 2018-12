EDUCACIÓN Un gaditano en el universo Google Eduardo Ruiz, profesor del colegio Nuestra Señora del Carmen de San Fernando, ha estado recientemente en Ciudad de México

El profesor isleño Eduardo Ruiz ha pasado unos días en Ciudad de México ya que ha sido uno de los seleccionados por Google como innovador certificado donde adquiere conocimientos principalmente como 'design thinking' que es la forma de trabajar de Google y que consiste en técnicas para crear partiendo de ideas, análisis de necesidades...

Para Ruiz, obtener el Google Certified Innovator de la Academia de Innovación de Google supone que cumpla uno de sus sueños. «Me siento halagado porque hayan confiado en mi proyecto», explica.

Google seleccionaba hace unas semanas a Eduardo para liderar un proceso de transformación en la escuela a nivel internacional. «Presenté mi candidatura para la promoción (o cohorte como lo llaman ellos en México y fui seleccionado entre otros 36 de USA, Latinoamérica y los dos españoles». El profesor del colegio Nuestra Señora del Carmen, que pertenece a la red Vedruna, planteó un proyecto de Promoción de la lectura para adolescentes que desarrolla en México durante tres días y que seguirá el resto del año de forma virtual, con la ayuda de los coaches de Google. La idea es «recibir formación de primera mano de expertos que ya han pasado por esta experiencia y unir fuerzas entre todos los nuevos Innovators para poner en marcha proyectos con el fin de mejorar la educación a nivel internacional.

Haber estado entre los mejores en Ciudad de México supone todo un reto. «Viendo el perfil de los que suelen seleccionar (expertos en innovación y tecnología, catedráticos, directores, líderes educativos, premios de innovación... me parecía una meta difícil de alcanzar», explica el profesor isleño. No obstante añade que «había que intentarlo. Sé que a #MEX18 (el hashtag que usamos) se presentaron más de quinientos candidatos».

Google busca un proyecto que dé soluciones a los grandes retos de la educación a nivel internacional. Y divide su acción en varias categorías: comunicación, desarrollo tecnológico... formación de profesores, aprendizaje... Eduardo participa en la de aprendizaje. «Google quería que presentáramos retos y no soluciones ya que estas empezaremos a sacarlas a raíz de esta formación en 'design thinking'.. Presenté mi reto de promoción de la lectura para adolescentes porque considero que es una dificultad. A los jóvenes no les gusta leer, y esto se traduce en dificultad de comprensión, malos resultados, etc, abandono escolar...».

Ruiz representa la innovación y precisamente por eso Google le ha seleccionado para este proyecto. Este isleño insiste en que la educación necesita un gran cambio. «Los chavales de hoy en día no aprenden como sus padres, ya que están expuestos a multitud de estímulos. A un niño ya no le interesa escuchar una hora entera a un profesor en la pizarra, o aprender de memoria información que al fin y al cabo está en internet».