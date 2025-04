La gaditana Carmen Pemán cuenta cómo ha superado el coronavirus

La gaditana Carmen Pemán, nieta del célebre escritor gaditano, ha sido una de las protagonistas del programa 'Hoy en día', de Canal Sur Televisión y que presenta Fernando Díaz Laguardia. Y es que acaba de superar el coronavirus después de varios días donde ha sufrido los síntomas de esta enfermedad.

«Hoy (viernes) salgo de mi aislamiento», comentaba con una enorme sonrisa. «Me hicieron las pruebas porque me encontraba muy mal, con dolor de garganta, cabeza, fiebre ... fue en Puerta del Hierro, en Madrid, y dio positivo de coronavirus». Carmen estuvo en una cena en la capital de España en la que cayeron todos enfermos, y es que Madrid es el foco principal de contagio del país. «Ya ha ido pasando. Ha durado un poquito el dolor de oído pero ya ha pasado».

Está convencida, aunque señala que no le han hecho las últimas pruebas. «Ojalá me pudieran hacer una prueba, que no se puede hacer porque esán muy sobrepasados, pero estoy segura de que doy negativo porque estoy asintomática», destaca. « Estoy super agradecida a los servicios sanitarios. Me han llamado cada día para ver cómo evolucionaba. Ahora podré estar con mis seres queridos».

Aunque esté asintomática, no se pueden correr riesgos. Y es que no queda inmune tras pasar la enfermedad. « Me voy a incorporar con guantes, mascarillas y lejía varios días más». La cuarentena se mantiene..