Funcionarios municipales recuerdan una subida de sueldo pendiente desde enero para toda la plantilla

El sindicato mayoritario, UPLBA, en la Policía Local de Cádiz, cuerpo que mantiene una dura pugna negociadora con el Ayuntamiento de Cádiz , ha recuperado una antigua reivindicación en la que reclama una subida salarial pendiente, o actualización de sueldos, para toda la plantilla municipal (alrededor de mil personas) y no solo para los trabajadores del área policial dependiente del Ayuntamiento.

Según el escrito que firma este colectivo sindical, la subida fue aprobada por el Gobieno para todos los funcionarios públicos en España el pasado invierno , pero en Cádiz no pudo ser aplicada de forma íntegra ya que el Ayuntamiento que preside José María González Santos no tenía sus presupuestos actualizados. Por tanto, no había un apartado presupuestario concreto, una partida, para contemplar, detallar y aplicar esa subida salarial general. Fuentes de UPLBA consideran que esa excusa es una herramienta política porque "muchísimos ayuntamientos y diputaciones en España lo aplicaron sin tener presupuestos actualizados. De hecho, esta actualización viene de un acuerdo tripartito en la época en la que gobernaba Rajoy, en los presupuestos de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, aún prorrogados".

Sea o no válida, esa justificación desapareció la pasada semana, cuando el Ayuntamiento de Cádiz aprobó sus nuevos presupuestos que, según el sindicato UPLBA, deberían incluir esta subida. El acuerdo general impulsado por el Gobierno con distintos decretos -entre el pasado diciembre de 2019 y enero de 2020-, contemplaba de forma genérica una subida total de 2,75% en los salarios de los funcionarios públicos. Obviamente, esta subida no sería directa y sí gradual o fraccionada. La aplicación de la subida comprendería el pago de atrasos, desde enero y en cantidades porcentuales según el salario del trabajador, para un millar de empleados municipales por lo que podría tener un impacto en las cuentas municipales.

En el caso del Ayuntamiento de Cádiz, y siempre según esta reclamación de UPLBA, queda casi toda la actualización pendiente por lo que este sindicato pide, para toda la plantilla municipal, la subida dividida en distintos apartados, según áreas, situación laboral y cumplimiento de los requisitos previos por parte de los trabajadores. El desglose técnico es el siguiente según los reclamantes: subida del 0,25% desde julio de 2019; subida salarial del 2% desde enero de 2020; incremento adicional del 0,25% de la masa salarial de 2019 y su correspondiente abono; incremento adicional del 0,30% de la masa salarial de 2020 y su correspondiente abono; abono del incremento consolidado del 0,20% de la masa salarial de 2018 correspondientes a 2019 y 2020.