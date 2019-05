Fran González: «Tenemos un modelo de ciudad muy claro y definido para revitalizar Cádiz» El candidato socialista cree que el debate del domingo está entre la opción que lidera Kichi, con cuatro años de bloqueo y parálisis, y la del PSOE, que mira al futuro

Fran González está más optimista que nunca. Tras el respaldo de la mayoría de los gaditanos en las pasadas Generales, el candidato del PSOE cree que éstos han vuelto a conectar con la formación socialista, en la que -a su juicio- confiarán el próximo domingo frente a cuatro años donde «Podemos ha demostrado que no tiene modelo para esta ciudad».

¿Los resultados de Generales en Cádiz han sido una inyección de confianza para usted y su candidatura?

Sin duda, porque ha evidenciado que el PSOE ha vuelto a conectar con una parte importante de la ciudadanía y, sobre todo, porque nos demuestra -de cara al próximo domingo- que hay un amplio campo de juego y espectro de gaditanos que vuelven a sintonizar con el nuestro proyecto.

Aunque propiciaron el cambio en 2015, en este mandato ha sido azote y también llave para el equipo de Gobierno de José María González. ¿Cree que el gaditano lo ha entendido?

Siempre dijimos que estábamos propiciando un cambio pero no hemos participado ni hemos estado de acuerdo con muchos asuntos y por eso en determinados momentos no les ofrecimos nuestro apoyo. Hemos sido críticos porque nuestra posición era ejercer de oposición. Pero había otras cuestiones que eran positivas para la ciudad y que necesitaban de propuestas y aportaciones del PSOE. Por ejemplo, el presupuesto. En 2016, por no escuchar al PSOE, fueron tumbados por la justicia. Sin embargo, en 2018, cuando se atendieron a propuestas e iniciativas socialistas no solo fue aprobado sino que es el único presupuesto de todo el mandato. Hemos intentando marcar coherencia, con aciertos y errores.

Cuatro años más tarde. ¿Se arrepienten de su apoyo a Podemos?

En ningún momento nos hemos arrepentido de haber propiciado el cambio aunque parece que éste ha generado frustración porque no se han llegado a tratar los problemas estructurales de la ciudad. Por eso nosotros hemos estado trabajando en un programa y en iniciativas que entendemos que el Ayuntamiento tiene que liderar. En el partido que se va a jugar el domingo se sabrá cual de las dos izquierdas ganará.

¿Cree que la ciudad ha cambiado para bien o para mal?

La ciudad no ha cambiado y es lo que a nosotros nos ha generado ese desasosiego permanente. Es una foto fija de los problemas existentes. Los estructurales como el acceso a la vivienda, el paro, la limpieza o la mala gestión en las líneas de autobuses. Y esto requiere de un cambio.

¿Qué flaquea en la gestión del gobierno Podemos-Ganar Cádiz?

Que no sabe donde quiere ir y que no tiene propuestas. Cada vez que el PSOE presenta una propuesta, al día siguiente la critican o incluso nos la copian porque no tienen un modelo de ciudad y no saben qué quieren hacer en Cádiz.

¿Cuales serán sus prioridades para el próximo mandato?

Nuestra prioridad absoluta es poder reconducir la situación de bloqueo en la que se encuentra el Ayuntamiento. Los trabajadores no pueden seguir en la situación actual y los servicios externalizados no pueden continuar como están en el área de Contratación. Vamos a renovar y mejorar las condiciones de los pliegos, a reordenar la ciudad y a gestionar y reconducir los problemas de Cádiz.

¿Su propuesta estrella?

Dentro del eje de nuestro programa 'Cádiz de oportunidades' hemos trazado una línea donde se van a desarrollar proyectos que van a transformar la ciudad como es el caso del cinturón universitario, la integración puerto-ciudad y Puerto América o el desarrollo del polígono exterior de Zona Franca, habida cuenta el trabajo que se está desarrollando allí.

¿Qué es lo primero que haría si se convierte en alcalde de Cádiz?

Sin duda alguna, la reestructuración del Ayuntamiento.

Ahora que ya no está el PSOE gobernando en Andalucía. ¿Cree que el Gobierno central y Pedro Sánchez serían sus principales aliados si es alcalde?

En diez meses que lleva el PSOE en el Gobierno de la nación, se ha demostrado que a Cádiz le sienta bien Pedro Sánchez. Desde su llegada al Gobierno, se ha visto su enorme compromiso con nuestra ciudad y con nuestra provincia y tenemos un ejemplo muy claro en la gestión que se está realizando desde la subdelegación del Gobierno o desde la Zona Franca, con iniciativas muy importantes para el desarrollo de la capital.

Si se da la misma situación que en 2015 ¿Entrarían en el gobierno?

Esa opción no ha estado nunca sobre la mesa aunque nos condiciona lo que los ciudadanos decidan este domingo. A partir de ahí, veremos el escenario.

Durante este mandato, se han unido en varias ocasiones los tres grupos de la oposición. ¿Sería posible un pacto con PP y Cs para apartar a Kichi?

No nos hemos unido con PP y Cs sino que hemos coincidido en planteamientos que considerábamos que no eran adecuados para la ciudad. Hemos parado lo que nos parecía que no era lo mejor para la ciudad. Ahora, es necesario escuchar a los ciudadanos y saber qué es lo que quieren.

Y si obtiene representación Vox ¿hablaría con ellos o es una situación inviable para el PSOE?

El PSOE siempre se ha caracterizado por hablar con todo el mundo y nunca cierra la puerta a dialogar con nadie. Otra cosa es entenderse ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con quien manifiestamente no está dispuesto a llegar a ellos o cuando se sitúa fuera de cualquier margen de principio o de valores mínimanente constitucionales.

¿Como está viviendo la campaña?

Con un positivismo por encima de lo que incluso nos podíamos esperar y que comparándolo con 2015 es diametralmente distinta la situación. Vemos una conexión con los ciudadanos que es fruto del trabajo de estos cuatro años y, además, se nota un acercamiento a las políticas del PSOE gracias a lo que se está haciendo en Madrid. Todo eso va a reflejarse en los resultados.

¿Qué percibe de los gaditanos cuando se encuentra con ellos?

Están muy receptivos. Creemos que el domingo el debate estará entre el proyecto que lidera Kichi -y que representa cuatro años de parálisis y de bloqueo-, o el del PSOE que encabeza Fran González, modelo que estamos convencidos que la gente visualiza ya que hay mirada hacia el futuro con propuestas concretas para revitalizar la ciudad.