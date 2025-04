Fernando Franco: «En Andalucía se hace muy buen cine porque hay mucho talento»

El cineasta Fernando Franco empezará el año impartiendo el módulo ‘ Montaje cinematográfico ’ incluido en el programa de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. El curso, coordinado por Bruto Pomeroy, se celebrará del 13 al 24 de enero de 2020 en el Edificio Constitución 1812 de Cádiz y está dirigido tanto a profesionales como a estudiantes de cine, montaje y realización. También está abierto a aficionados al cine que quieran conocer más de cerca el lenguaje cinematográfico. El curso se realizará en horario de tarde y tiene una duración de 45 horas. El plazo para las inscripciones continúa abierto.

Tiene un Goya a la mejor dirección novel por ‘La herida’ y ha estado nominado por el montaje de ‘Blancanieves’, ‘ Que Dios nos perdone’ y ‘Viaje al cuarto de una madre’. ¿Con qué oficio se siente más identificado?

Sobre todo con la dirección porque los proyectos que dirijo también los escribo y de alguna manera son más personales. Montando me encuentro muy a gusto ya que me encanta y siempre aprendo un montón. Pero aunque me gusta colaborar con otros compañeros, siempre, un proyecto propio es más personal.

Dirección, montaje pero... ¿ qué hay de su faceta como docente?

Coordino la especialidad de montaje en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y doy clases en la Universidad Pompeu Fabra, en la Autónoma, en Cuba y en Cádiz. Es algo que me gusta mucho porque al ser los alumnos más jóvenes ayuda a estar conectado con lo que pasa y también porque me gusta compartir el proceso con gente y que surjan cosas.

-Cuando monta, ¿cuál es el objetivo?

Lo que intento es ponerme al servicio de la película y de quien la dirige. Intentando encontrar el lenguaje que habla esa película y aportar mi trabajo para llevarla al mejor sitio posible. Yo siempre digo que montar consiste en sacar la mejor película de todas las posibles que permite el material.

Este no es el primer curso de montaje que imparte en Cádiz ¿Cómo será la metodología y qué difiere del curso anterior?

La principal diferencia es que vamos un paso más allá porque el curso del año pasado era bastante introductorio y, ahora, hay un componente basado en la dimensión práctica que el año pasado no estaba. Durante las clases se explicará la teoría del montaje audiovisual a través de numerosos ejemplos. Yo iré facilitando material al alumnado para que puedan poner en práctica las cosas que vamos viendo clase y puedan montar. Posteriormente, dedicaremos parte de las sesiones para corregir esos ejercicios viendo sobre el terreno qué opciones funcionan o no y cuáles hubieran sido las propuestas más adecuadas. Todo ello en un ambiente de grupo participativo y de debate, porque el montaje no es una ciencia exacta y lo importante es llegar a los por qués.

¿Qué se necesitaría para montar?

Para realizar las prácticas el alumno podrá trabajar con cualquier tipo de programa de edición de vídeo porque no hace falta nada específico. Incluso la propuesta que hago ofrece la posibilidad trabajar a los alumnos que no tengan un gran manejo de programas de edición porque pondrán pensar y reflexionar sobre cómo sería el montaje para comprender las opciones y poder sacar conclusiones.

¿Con las nuevas tecnologías, la proliferación de app y demás, ¿se ha democratizado el proceso de edición?

Si. Se ha democratizado en el sentido de que todo es mucho más asequible y cualquiera puede tener un programa de edición en su casa porque no hace falta tener una máquina especialmente potente para poder trabajar. Sin embargo, ser montador no es únicamente una cuestión técnica. Puedes tener el equipo, puedes saber manejarlo y ser un pésimo montador. Igualmente, puede ocurrir que no tengas un conocimiento exhaustivo y profundo de los programas de edición pero puedes tener las ideas. Al final, el montaje es una cuestión narrativa. La proliferación y generalización de los procesadores de texto y de los ordenadores no implica que todos seamos escritores. Todo el mundo puede escribir, pero no todos estarán dotados para la escritura porque la máquina no escribe por ti; al igual que no monta por ti.

¿Qué puede contarnos de sus proyectos actuales? ¿En qué está trabajando?

Soy bastante cauteloso y no suelo contar mucho. Estamos desarrollando un proyecto para un largometraje que dirigiré yo y queremos rodarlo el año que viene o a principios del siguiente. Acabamos de conseguir una primera ayuda de la Junta de Andalucía y parece que el proyecto, poco a poco, comienza a andar. La idea es poderlo financiar sin demasiada demora para poder rodarlo porque ya está escrito.

Este año, Cádiz tiene varios representantes en la liza por el Goya. Ruibal opta a mejor canción original por ‘Intemperie’ y el corto ‘Foreigner’ cuenta con la participación de la actriz gaditana, Ana López Segovia y el montador sanluqueño, Darío García. ¿Cómo ve el presente y el futuro del cine hecho en Andalucía?

Pues bastante bien en general. Creo que en Andalucía hay mucho talento y siempre lo ha habido porque aquí se hace muy buen cine. Hay calidad y gente nueva para el relevo generacional. De hecho, si miramos en los Goya, además de los gaditanos, los andaluces están en un montón de categorías. La película del lebrijano Benito Zambrano tiene como productora a la sevillana Marta Velasco. Y, entre los aspirantes andaluces están por ejemplo Belén Cuesta, Antonio de la Torre y Natalia de Molina. A eso, hay que sumar los dos cortos andaluces de Carlos Violadé y Pablo Barcé. Somos una región muy grande en extensión pero es directamente proporcional a la enorme cantidad de gente que hace buen cine.

Temario: 1.REPASO A LAS NOCIONES DE RITMO Y ESTRUCTURA. 2.LA UNIDAD DE SENTIDO MÍNIMA MÁS ALLÁ DEL PLANO. 3.EL MONTAJE COMO EMPLAZAMIENTO DEL ESPECTADOR. 4.LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE VISTA. 5.HACIA UN MONTAJE ENVOLVENTE, NO LINEAL. 6.TEORÍA DEL MONTAJE A DISTANCIA. 7.DECISIONES, PRIORIDADES Y EFECTOS REFLEJOS EN LA ESTRUCTURA. 8.LA ELECCIÓN DE TOMAS 2.0. 9.LA NOCIÓN DE AURA CINEMATOGRÁFICA EN MONTAJE. 10.LA PERCEPCIÓN DEL ESPECTADOR: COMPORTAMIENTO ESPECULAR. 11.BREVE HISTORIA DEL “FALSO CORTE”. 12.EL MONTADOR COMO RETRATISTA DE PERSONAJES. 13.CO-MONTAJES. 14.FENOMENOLOGÍA DEL TIEMPO. 15.EL MONTAJE DOCUMENTAL. Más información en: -Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios. Edificio Constitución 1812 (Antiguo Cuartel de La Bomba). Paseo Carlos III nº 3, 1ª planta. 11003-Cádiz. Teléfono 956015800, correo electrónico: extension@uca.es