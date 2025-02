La falta de personal obliga a cerrar el control de tocoginecología del Puerta del Mar

Los sindicatos denuncian que la falta de personal en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz ha obligado a cerrar el control de Tocoginecología de la sexta planta del mismo. En un escrito remitido a los medios los representantes de los trabajadores lamentan esta circunstancia que choca con las necesidades de usuarios y empleados.

Así, según las secciones sindicales "Cuando apenas han pasado 24 horas desde la protesta sindical del pasado jueves contra los recortes de plantilla en el hospital Puerta del Mar y exigiendo más contrataciones, todo indica que la capacidad de 'escucha social' de D. Sebastián (o Chano, como a él le gusta que le digan) se encuentra, más que deteriorada, absolutamente perdida; porque eso, y no otra cosa, es lo que hay que concluir cuando, ante el extremo déficit de personal de enfermería que se presentaba para este fin de semana , la decisión del Gerente no ha sido en absoluto la de realizar más contratos o exigir con firmeza a Sevilla que se los autoricen, sino nada más y nada menos que la de ordenar ayer viernes que se procediera a cerrar el control de Tocoginecología de la 6a planta, a fin de poder emplear así a todas sus trabajadores para cubrir la falta de personal de enfermería en otras unidades. Una decisión absolutamente vergonzosa que pone claramente sobre la mesa hasta qué extremo son capaces nuestros responsables de jugar con las condiciones de ingreso de los pacientes y los derechos de las trabajadores con tal de contener el gasto y salvar sus cargos".

Además, desde el sindicato se asegura que "desde primera hora de la tarde de ayer viernes, l as responsables de enfermería estuvieron contactando con todo el personal de la unidad de tocogine para comunicarles los nuevos puestos de trabajo que iban a pasar a ocupar en el hospital a partir de este mismo sábado; a un buen número de ellas se les ha llegado, incluso, a suspender los descansos que tenían previstos para este fin de semana, lo que acredita claramente que la finalidad real de la medida no ha sido otra que la de utilizar a la plantilla de enfermería de tocogine para compensar la falta extrema de personal que sufre el centro".

"De igual modo, el traslado de pacientes de tocogine (un total de 14) a otras habitaciones del hospital que iban quedando “libres” ha sido constante durante toda la tarde del viernes; algunas de ellas han sido ingresadas en maternidad de la 4a, pero otras lo han hecho en la primera cama disponible que surgiera en cualquier otra unidad del hospital: cirugía, medicinas internas, etc. Esta repentina necesidad de camas para ingresar a las pacientes trasladadas de tocogine ha provocado, a su vez, otros dos graves problemas en el resto del hospital: por un lado,ha dado lugar a que se hayan tenido que forzar las altas de pacientes en otras unidades para poder disponer, así, de “camas libres” (altas forzosas); y, por otro lado, ha provocado problemas para poder efectuar el resto de ingresos ordinarios que precisan hacerse cualquier día en nuestro hospital, ya sean provenientes de urgencias o programados.

Igualmente aseguran que "aunque desde la dirección nadie ha anunciado nada, corre el rumor de que el cierre se pretende justificar con la presunta necesidad de trasladar a tocogine a los pacientes de Urología para cerrar esta última unidad y realizar en ella una serie de obras menores. Si así se confirmara, la decisión de cierre y traslado de tocogine resultaría aún más vergonzosa, porque la explicación vendría a acreditar no sólo que a esta Gerencia y a todo su equipo directivo le importa muy poco la situación real de los pacientes y de todo el hospital, sino que, además, ni siquiera tienen la valentía y dignidad necesarias para relatar las verdaderas causas de sus nefastas decisiones".

"Considerando que aún sigue cerrado desde primeros de verano el control de Cardiología de la 3a planta y otra unidad más de medicina interna en el Hospital de San Carlos , desde Autonomía Obrera y CGT entendemos que con este cierre repentino de tocogine por falta de personal se ha alcanzado ya el grado más extremo de supeditación de las necesidades asistenciales de los pacientes a la creciente avidez de recortes de nuestros gestores. Nunca el hospital había afrontado el mes de noviembre (y por tanto en periodo de mayor frecuentación asistencial) con dos unidades de hospitalización totalmente cerradas, y ello sólo es achacable en estos momentos a las graves decisiones de recortes del gasto que se vienen emprendiendo desde el gobierno de la Junta de Andalucía. Por esa razón, exigimos a todo el equipo directivo del hospital que deje de jugar y mentir a todos los trabajadores y pacientes y tenga al menos la decencia de dimitir para no ser cómplices de esta masacre, como, por ejemplo, lo han hecho hace unos días sus colegas del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva".

Los sindicatos insisten que "frente a los graves recortes que se están sufriendo en todos los ámbitos (personal, camas, materiales, etc.) no es posible ya permanecer impasibles, jugando a ser meros gestores técnicos de unos presupuestos asignados, porque eso, en el fondo, no es más que convertirse en cómplices de esta interminable sucesión de agresiones a pacientes y trabajadores".

Además advierten que "Todos los que hoy forman parte del núcleo directivo esencial del hospital (gerente, director médico y directora de enfermería) son trabajadores con plaza básica en nuestro centro y, algún día, cuando dejen sus cargos, volverán a enfundarse el uniforme y a trabajar con pacientes a pie de cama junto a todos sus antiguos compañeros. Cuando eso suceda, más valdrá hacerlo con la dignidad de haberse marchado a tiempo para no ser partícipes de lo que está pasando, que no volver con el estigma de haber sido los verdugos de los derechos de todos sus compañeros y pacientes".