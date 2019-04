SANIDAD La falta de medios en el Puerta del Mar obliga a revisar melanomas a ojo El servicio de Dermatología lleva tres años esperando un dermatoscopio nuevo y las revisiones anuales de algunos pacientes se hacen sin los medios técnicos más adecuados

Sara Cantos @SaraCantosGarci Cádiz Actualizado: 04/04/2019 19:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Seguimiento de tumores cutáneos a ojo. Esta es la situación por la que están pasando pacientes del Puerta del Mar que han tenido cáncer de piel y acuden a sus revisiones anuales de melanoma. El motivo es la falta de medios técnicos y no es algo nuevo. Viene sucediendo desde hace tres años. En esa fecha desde el servicio de Dermatología se solicitó la compra de un dermatoscopio nuevo, un aparato de pequeñas dimensiones que permite visualizar en profundidad lesiones de la piel a través de una lente cuyo uso es habitual en las consultas dermatológicas y está especialmente indicado para el estudio de lesiones pigmentadas de la piel. Este aparato permite realizar un estudio precoz del melanoma -es decir, su detección temprana- así como hacer un seguimiento de su evolución tras su extirpación.

Su coste es reducido y hay muchos modelos por debajo de los mil euros. Justamente el precio bajo es lo que más sorprende a la hora de explicar que tres años después el hospital aún no cuente con este aparato nuevo, si bien hace poco tiempo desde Dermatología urgió de nuevo a su compra.

En la actualidad se estaría utilizando uno antiguo procedente del centro de especialidades Vargas Ponce, cuyo estado no es óptimo. Ese mismo dermatoscopio es el que estaba disponible en la consulta de una paciente de avanzada edad de Cádiz que acudió el pasado mes de febrero para someterse a su revisión anual tras ser diagnosticada en 2015 de un melanoma in situ (el estadio más inicial del melanoma maligno). El precario estado del dermatoscopio no permitió realizar la revisión correctamente y finalmente optaron por hacerle dicha exploración anual a ojo. Tampoco le ofrecieron la opción de cambiarle la cita a otro día en el que la consulta pudiera contar con un dermatoscopio en mejor estado.

Según profesionales del hospital, esa situación en Dermatología «no es excepcional» y en otras ocasiones han logrado esquivarla porque, aseguran, algunos estudiantes MIR de la especialidad tienen su dermatoscopio propio, comprado de su bolsillo.

«El pedido está hecho»

Fuentes oficiales del Puerta del Mar aseguran que «el pedido de este equipamiento está hecho» y lo están esperando «en próximos envíos de recursos materiales», por lo que esperan que «ya no se demore». Desde el hospital gaditano, tras consultar a un dermatólogo, aseguran que «aunque es cierto que los actuales dermatoscopios son antiguos (por eso se pidieron los nuevos), los están utilizando, son funcionales y garantizan la seguridad del paciente».

Este periódico ha podido comprobar que sí se ha realizado alguna revisión anual de melanoma sin dermatoscopio por no funcionar correctamente obligando, por ello, a recurrir al ojo humano para emitir un juicio clínico.