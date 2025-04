Un estudiante de Ingeniería de Cádiz diseña un equipo para combatir el Covid-19

Un joven gaditano estudiante de Ingeniería Industrial ha desarrollado desde su confinamiento motivado por el Covid-19 un equipo de fácil fabricación e instalación para combatir al coronavirus mediante un diseño tan increíble como económico con elementos de fácil adquisición y montaje.

A sus diecinueve años, Alejandro Foncubierta ha sido capaz de desarrollar un proyecto sirve para la desinfección de las personas y objetos. Se trata básicamente de arco estructural que se ubicaría en los accesos de viviendas, hospitales, comercios o cualquiera otro edificio singular. Su mecanismo está compuesto por un conjunto de boquillas nebulizadoras que pulverizan un líquido desinfectante a las personas u objetos que pasen por dicho arco garantizando de esta forma la necesaria desinfección superficial.

Foncubierta explica cómo surgió la idea. «Fue un poco basándome en cuando vas a un supermercado o a una tienda, en las estructuras de las alarmas que tienen para evitar los robos y siguiendo ese diseño pues planteé el pulverizar un líquido desinfectante. Es algo que estamos acostumbrados a verlo y se trataría de una estructura es similar a las que existen como alarma pero esto es un arco completo ».

Este joven gaditano que estudia segundo curso de Ingeniería en la UCA comenzó a trabajar en la idea desde que se inició el estado de alarma. «Cuando empecé el confinamiento me puse a montar los planos. Hice los bocetos y una primera idea . El colegio de Ingenieros de Cádiz también me ha prestado apoyo en la orientación de los concursos a los que he presentado la propuesta», comenta.

El equipo esta formado además por un depósito en el que se dosifica y almacena la solución desinfectante . Dicho depósito puede tener una capacidad variable en función de las necesidades. Asimismo cuenta con una bomba colocada en línea a la salida del depósito para aspirar la solución desinfectante e impulsarla través de latiguillos o tuberías flexibles hacia el arco en el que se sitúan las boquillas nebulizadoras estratégicamente repartidas para que esparzan el desinfectante, cubriendo toda la superficie a desinfectar.

En la parte inferior del arco se ubicaría una base perforada donde una bandeja recogería el desinfectante sobrante . En el desarrollo del incipiente proyecto, que ya cuenta con el respaldo de la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Ingeniería de la Rama Industrial de España, se contempla que la puesta en marcha del funcionamiento del equipo puede ser mediante un pulsador, sensor, o temporizador, que ejecutará la orden de pulverización con los parámetros, tiempo y volumen preestablecidos.

El equipo de desinfección de Alejandro ha logrado además un hueco en la página engineidea.es, una web que se destina a la divulgación a nivel nacional de proyectos viables e innovadores entre todos los colegios y colectivos profesionales de la ingeniería española.

«El diseño y el planteamiento está ya realizado. Habría que construirlo, ponerlo en práctica. En esa página ha participado mucha gente y se han dado soluciones diferentes. Pero es verdad que están desinfectando las calles, sin embargo cuando entras en un supermercado no sucede eso». También está pendiente la evolución del líquido desinfectante que se utilice. « Hemos estado discutiendo varios tipos de líquido desinfectante y no se sabe aún cuál se va a utilizar porque claro tiene que ser uno que no dañe la piel, la ropa, los ojos... hay que hacer pruebas con eso. Quedaría pendiente estudiar las soluciones líquidas. Yo he planteado varias alternativas que hay que probar. Un líquido podría ser Sanitol o también la lejía haciendo la proporción adecuada para no dañar ropa y eliminar el virus. Pero hay que confirmarlo y probar», comenta el joven gaditano.

De momento, él se muestra contento y confía de esta forma en poder ayudar con su idea. «Desde la Universidad me han prestado apoyo especialmente desde el departamento de Ingeniería Mecánica y han mostrado mucho interés» , afirma.

Alejandro queda a la espera de que este proyecto se haga realidad. « Confío en que se acabe poniendo en marcha . La aprobación final me la acaban de dar. Hay que seguir probando el tema de los líquidos pero espero que salga adelante».