ENTREVISTA A FRAN GONZÁLEZ «Estoy convencido de que el PSOE gobernará el próximo año en Cádiz» El líder socialista, que afirma haber aprendido mucho en estos años, se siente con más fuerza que nunca para ofrecer un nuevo modelo de ciudad

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 15/09/2018 13:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y candidato por Cádiz a las Elecciones Municipales del próximo año se muestra convencido de que los socialistas gobernarán la ciudad el próximo año 2019. Después de tres años ejerciendo una dura oposición a José María González y su equipo -a pesar de haber propiciado el cambio de gobierno en San Juan de Dios- afirma que ha llegado el momento de marcar el camino al equipo de Gobierno y de definir prioridades para evitar que la ciudad vaya a la deriva.

¿Qué papel jugará el PSOE en estos últimos meses de mandato y qué línea va a marcar su política de oposición?

Después de estos tres años de mucha complejidad, lo que queremos es seguir evidenciando la utilidad del PSOE. Cuando ha habido propuestas sensatas y buenas para la ciudad, las hemos apoyado. Ahora queremos marcar las prioridades para la ciudad. Lo hicimos ya con el presupuesto y ahora creemos que hay que sentarse y discutir sobre muchos otros temas: ordenanza de tasas e impuestos municipales, reordenacion urbana de aparcamientos, de terrazas etc... Queremos reconducir al equipo de Gobierno para que saque adelante los asuntos más importantes para la ciudad.

Empieza el curso político con una denuncia de Ciudadanos contra el alcalde por los presuntos delitos de prevaricación y malversación por la gestión de los chiringuitos y la amenaza de otra posible denuncia del PP en los Juzgados por los presupuestos. ¿Se esperan unos meses tensos?

Uno de los problemas del alcalde es que no escucha. Es público y notorio que no se están haciendo las cosas bien y a veces se actúa en contra de los propios técnicos municipales. Esto indica que hay ciertos empecinamientos que no sabemos si radican del entorno de los asesores del propio alcalde o desde un desconocimiento absoluto de lo que se está planteando y con estas actitudes se está poniendo en riesgo al Ayuntamiento. Todo esto nos preocupa desde la convicción de que el PSOE va a gobernar esta ciudad y nos podemos encontrar con situaciones heredadas que van a complicar mucho el desarrollo de la ciudad. Por ello, planteamos sensatez. El Ayuntamiento no es de ningún partido político, es de los gaditanos y no pueden hipotecar con su falta de acción el devenir y el futuro de esta institución.

«Ha habido una traición del equipo de Gobierno a cuestiones que los gaditanos demandaban»

Cuando dice que el alcalde no escucha. ¿Qué se refiere a la oposición o a los técnicos?

Siempre nos ha preocupado que haya voces en el entorno del equipo de Gobierno que al parecer son los que toman decisiones a pesar de no ser concejales. La ciudad tiene una hoja de ruta de la que este Gobierno se ha desviado creando mucho ruido y confrontación entre las formaciones políticas y entre estamentos y sectores de la ciudad. El discurso con el que se presentó Podemos a las Elecciones de 2015 se ha incumplido. Es más, el propio alcalde ha incumplido sus propias prioridades para la ciudad. Ha habido una traición a determinadas cuestiones que los gaditanos demandaban y desde el PSOE queremos plantear que hay otro modelo. Este equipo de Gobierno ha hecho una herencia del planteamiento de Teófila Martínez, que ya de por sí era un proyecto caduco y acabado. Ahí se han desdibujado y los proyectos que tenían para esta ciudad no han llegado.

¿Cuáles son las prioridades del PSOE para Cádiz?

Nuestra máxima prioridad es el trabajo para dar la posibilidad a los ciudadanos de que se puedan desarrollar como individuos. El Ayuntamiento no puede hacer la dejación que ha hecho. Se han puesto a disposición del municipio desde distintas administraciones muchos fondos, como son el Plan -30 y el de + de 45 años, donde hemos propuesto un complemento por parte del Ayuntamiento aunque han mirado para otro lado. Han desaprovechado la oportunidad de acogerse a iniciativas europeas donde podía haber contrataciones y, en algunos casos, lo han hecho mal y tarde. La Edusi fue un claro ejemplo de ello, consiguiéndose gracias al apoyo de la oposición en bloque. Este equipo de Gobierno está viviendo de la gestión de otras administraciones y no hay obra pública que no sea ajena al Ayuntamiento. Creemos que el Consistorio debe ser el abanderado principal para atraer inversiones a la ciudad y lo que están haciendo es torpedear la llegada de inversores privados, a los que no atienden ni dan facilidades. En estos momentos, tanto la inversión pública como la privada están colapsadas por la inoperancia del equipo de Gobierno.

«Nuestro modelo pasa por la reactivación de Zona Franca, Puerto América y el cinturón universitario»

La apertura de diálogo entre Zona Franca y Ayuntamiento para reactivar el recinto exterior. ¿Podría cambiar las cosas?

Creo que ese diálogo solo ha venido de una representante del PSOE. José María González lleva tres años al frente del Ayuntamiento y el PP se ha llevado seis en Zona Franca y ha habido una incomunicación total entre ambas instituciones. Solo la hubo cuando estaba José de Mier. Ahora se vuelve a abrir una oportunidad con Victoria Rodríguez, que en apenas tres meses, ha propiciado la firma de un protocolo para reactivar la oficina de desarrollo del polígono exterior con un proyecto ya definido como es la transformación de Ibérica AGA, asunto que llevábamos en nuestro programa electoral. Esto es síntoma inequívoco de que el PSOE tiene un modelo de ciudad, que pasa por Zona Franca, por los 43.000 metros cuadrados de Puerto América condicionados a la integración del puerto a la ciudad y el cinturón universitario.

Al ser su prioridad el empleo. ¿Qué modelo quiere implantar el PSOE en el IFEF?

El PSOE ha presentado iniciativas con propuestas muy concretas en materia de empleo y el IFEF debe ser el motor para captar fondos europeos y canalizar recursos. En Cádiz sí que hay suelo y capacidad para gestionar y el IFEF tendría que ser un puente con la Agencia de ideas de la Junta de Andalucía y con el Gobierno para conseguir inversión no solo nacional sino extranjera y eso lo han destrozado porque no saben hacia donde van. Este equipo de Gobierno representa a aquel que no sabe donde va y cualquier camino le vale.

«Se hecho oposición a la oposición hasta extremos desconocidos. Lo único que han hecho es crispar»

¿Cree que Podemos ha convertido el Ayuntamiento en un caos?

Nos preocupa que, para ellos, la culpa de todo la tiene la oposición o incluso los técnicos. Cuando miras, no hay nada que se esté desarrollando con forma a lo establecido. Hay un problema de base, que es que no nos escuchan ni a la oposición ni a los técnicos. Nosotros hemos optado por otro camino, que es marcar prioridades y la agenda porque estamos viendo el estado en el que van a dejar este Ayuntamiento. Un claro ejemplo es el pliego de limpieza, que se va a pagar fuera de contrato, al igual que el de otros servicios. No asumen responsabilidades y el único que firma es el alcalde, algo sobre lo que debería de reflexionar. Denota que la situación ha llegado a un límite de desconfianza absoluta.

Los últimos años han sido difíciles para el PSOE tras permitir que Podemos gobernara la ciudad y, al mismo tiempo, ejercer una dura oposición. ¿Lo volverían a hacer?

Estamos convencidos de que vamos a gobernar en 2019. Aunque se verá en el momento en el que se abran las urnas, no trabajamos en ninguna otra hipótesis que no sea gobernar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y era propiciar un cambio en Cádiz. No hemos apoyado a Podemos sino un cambio en el Ayuntamiento de Cádiz tras 20 años del PP. El problema es la decepción de este equipo de Gobierno, que tiene el puño de acero y la mandíbula de cristal. Ha ejercitado la oposición a la oposición hasta extremos desconocidos. Cuando el PSOE ha hecho una oposición dura, parecía que les dolía el alma pero es donde nos pusieron los ciudadanos. Hemos aprendido mucho y hemos pasado a otro escenario.

¿Se ha arrepentido de algo?

Creo que tendríamos que haber contribuido en rebajar el tono pero no me arrepiento de nuestro papel.

«Vemos un cambio en la calle. Se ha demostrado que el PSOE es más solución que problemas»

Dos personas de su máxima confianza han pasado a ocupar puestos relevantes en instituciones. ¿Es un espaldarazo hacia usted desde el Gobierno de Pedro Sánchez?

Es la evidencia de que hay personas muy capacitadas en el PSOE. Son personas que han salido del grupo municipal y que en su día dieron un paso hacia adelante para trabajar por la ciudad. Tanto José Pacheco como Victoria Rodríguez son conocedores de la realidad municipal y están desatascando muchas cuestiones beneficiosas para la ciudad.

¿Tiene plena libertad a la hora de tomar decisiones?

Me siento profundamente libre en todos los aspectos. No obstante, escucho a todo el mundo incluso cuando me dicen cosas que no quiero oir pero en el ejercicio de mi responsabilidad tomaré mis decisiones. El equipo que me vaya a acompañar estará respaldado por la militancia y responderá a las necesidades de la ciudad de Cádiz.

¿Qué palpa en la calle?

Un cambio total a 2015, que fue un momento muy duro en el que el PSOE estaba en una situación de ser culpable y de situarse en el epicentro de muchos problemas. Se ha demostrado que el PSOE es más solución que problemas y los que decían tener la receta de la solución, están demostrando que son el problema. Y me refiero al proyecto en descomposición del PP en Cádiz y al proyecto de José María González, que tres años después han mantenido una foto idéntica a la del PP. Ha habido un interés desmesurado del equipo de Gobierno por enfrentar a unos y a otros. En lugar de atajar y solucionar lo que hacen es crispar.

¿Qué es lo primero que hará cuando sea alcalde?

Una reestructuración del propio Ayuntamiento para encarar las prioridades de la ciudad porque ahora mismo el Consistorio tiene confundidos sus objetivos. Debe tener, además de una mayor accesibilidad, más acercamiento al ciudadano.