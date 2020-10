Entrevista «Estamos centrados no solo en la pandemia sino en el día después» Ana Mestre confirma que la situación en la provincia está controlada y apuesta por el diálogo, el trabajo y la transparencia como bases para salir de la crisis

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz defiende la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por la provincia, donde se está trabajando codo con codo con todos los sectores para salir adelante de la crisis provocada por el coronavirus. Asegura que no solo se está trabajando en la gestión de la pandemia sino en el día después.

¿Como ve la situación de la provincia de Cádiz ante la segunda ola del coronavirus?

La situación está controlada. Hemos aumentado los recursos con los 14 puntos autocovid distribuidos por la provincia y estamos haciendo miles de test a la población. La trazabilidad de los casos positivos está siendo excelente y está demostrando que el protocolo y el dispositivo están funcionando bien. Eso ofrece mucha seguridad a la sociedad porque la administración está siendo eficaz. En estos momentos tenemos una ocupación aproximada en UCI en todos hospitales de la provincia tanto públicos como privados de un 39% y en planta alrededor de un 63,5%. Por tanto, tenemos capacidad para seguir atendiendo a la población que se contagie pero necesitamos volver a la prudencia, a la cautela y a la responsabilidad individual de cada uno. Hemos hecho un cribado en Bornos, que se podrá repetir si fuera necesario en otras poblaciones, que hace que tengamos controlado el virus para tener capacidad de respuesta. Este tipo de medidas nos hace tener una radiografía muy exhaustiva de la provincia para estar siempre por delante de la situación.

¿Cree que tendría que haber un refuerzo de la atención primaria ante los retrasos en el servicio a los usuarios?

Ya se está haciendo y la propia viceconsejera decía en estos días que la atención primaria se desbloquearía en cuestión de diez días y es cierto que se han implementado muchoss recursos. Se han hecho nuevos contratos para los ‘call center’ y se ha reorganizado la propia atención primaria con los profesionales sanitarios. Así, un total de 1.200 profesionales atenderán de manera extraordinaria a los usuarios. La situación es muy excepcional y los recursos humanos son muy importantes en una pandemia como la que estamos gestionando. No hay bolsa de enfermeros ni de médicos pero estamos atendiendo a la población realizando test y pruebas de trazabilidad y es para sentirse muy orgullosos del sistema.

¿La atención telefónica ha venido para quedarse cuando se vuelva a la normalidad?

Tendremos que ver el escenario postcovid. Hay cosas que ya se estaban experimentando para aligerar las listas de espera pero ahora mismo adelantarnos a ello sería muy precipitado. En la atención primaria es muy importante el contacto directo entre el profesional y el paciente.

Como se enfrenta la población ante la próxima campaña de vacunación contra la gripe. ¿Habrá suficientes vacunas para todos?

Hemos comenzado ya en residencias y en centros de mayores con la vacuna de la gripe y del neumococo para filtrar a los pacientes de cara a distinguir estas patologías del coronavirus. Estamos insistiendo en que este año se vacune no solo la población diana o más vulnerable, como se venía haciendo hasta ahora, sino más sectores de la población. Eso sí, vamos a ir poco a poco. Este año la campaña empieza de forma distinta y queremos transmitir un mensaje de tranquilidad.

En la provincia hay medio centenar de colegios afectados por la crisis. ¿Como cree que terminará el curso?

El inicio del curso ha sido mucho mejor de lo que muchos vaticinaban. En estos momentos hay tranquilidad, certidumbre y los protocolos están funcionando. Las familias se han adaptado muy bien y sobre todos los niños y las niñas, que están dando un ejemplo a toda la población.

El turismo, la hostelería y el comercio son los sectores más afectados por la crisis y está provocando el cierre de muchos negocios. ¿Qué se está haciendo desde la Junta?

Dentro de la dificultades, la Junta nunca ha dejado al margen a la industria del turismo. Hemos querido rectivar la economía y este verano, con mucho esfuerzo y diálogo hemos puesto en marcha muchas medidas para que la industria turística se resintiera lo menos posible. Esta semana se ha aprobado la ayuda para el alquiler de los autónomos, de los que hay un porcentaje muy alto de locales de ocio. También hemos desarrollado el programa Playas Seguras, se ha ampliado la concesión de los chiringuitos, se ha iniciado el plan para los comercios y hemos peleado con el Gobierno para la prolongación de los Ertes, por lo que estamos trabajando de manera seria y decidida.

Otro sector que también está en crisis es el industrial. ¿Qué soluciones ve a corto-medio plazo para evitar despidos o posibles cierres de empresas?

La situación es muy complicada porque volvemos a escuchar a hablar de ERES y ERTES. Muchos trabajadores tienen en duda su futuro laboral y vemos como la industria se resiente en la provincia y en términos generales en Andalucía y en España. Nuestra industria auxiliar depende de las tractoras y tenemos que conseguir que el Gobierno se posicione y nos aclare la hoja de ruta para el sector aeroespacial. Estos sectores tienen que continuar cuando pase el Covid, por lo que tenemos que buscar una vía intermedia para dar certidumbre y estabilidad a estas plantillas. No podemos dejarlos caer porque son sectores estratégicos en cualquier lugar del mundo.

¿Le preocupan los datos de desempleo en la provincia?

Sí, mucho, porque todos los sectores se están resintiendo y por eso es importante saber las prioridades y las hojas de ruta para cada uno de ellos. Las nuestras son salvar los empleos, las industrias y fortalecer la obra pública cogiéndonos de la mano con los sectores profesionales. De ahí la nueva línea inversión público-privada en la que estamos ya trabajando en muchos proyectos para nuestra tierra.

De hecho, se ha llegado a un acuerdo con los empresarios y los sindicatos que han calificado de histórico. ¿Veremos sus frutos en la provincia?

Claro, porque el diálogo siempre tiene sus frutos. Con este acuerdo demostramos que el Gobierno andaluz está alineado con la sociedad y con los agentes sociales. Además, hemos creado unas comisiones de seguimiento que a nivel andaluz ya se han celebrado y que aquí también se reproducirán. Cádiz y Andalucía necesitan transparencia, diálogo y que todos rememos en la misma dirección y la gente tiene ganas de ver a la administración pegada al terreno y dejándose asesorar por los que saben de cada uno de los sectores. Siempre digo que la sabiduría está en la calle y por ello tenemos que empaparnos y absorber de la experiencia de la gente que nos puede aportar mucho.

El Gobierno andaluz ha anunciado la inyección de 769 millones de euros para la provincia con el programa ‘Andalucía en marcha’. ¿Qué supondrá para los gaditanos?

En este programa tenemos desde la culminación del tranvía hasta la carretera Medina-Paterna, la sede judicial de Algeciras, la depuradora de Puerto Real, las nuevas inversiones en materia de la depuración de aguas, el mantenimiento de presas, y obras en materia sanitaria como el centro de salud de Camposoto, entre otras muchas. Andalucía en marcha es la imagen del Gobierno de Juanma Moreno en Cádiz en unos tiempos de pandemia, es decir, algo extraordinario que supondrá un revulsivo para la provincia. Esto denota lo que el Gobierno de la Junta está dispuesto a hacer no solo ahora gestionando la pandemia sino mirando hacia el día después. A este plan también hay que sumarles las ITI, el propio presupuesto y las inversiones COVID con las que se están mejorando infraestructuras sanitarias de toda la provincia.

¿Como van los presupuestos del próximo año 2021?

Esperamos contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario porque es ahora cuando más se necesita el fortalecimiento de unos presupuestos donde se contemplen inversiones beneficiosas para todos. Las circunstancias así lo requieren y tenemos que saber ir todos a una para que nuestra provincia consiga salir adelante.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz se les ha atacado duramente por este plan. ¿Cree que la Junta tiene abandonada a la capital gaditana, tal y como dice el equipo de Gobierno municipal?

Es más de lo mismo. Estamos ya acostumbrados a que cuando se dan buenas noticias, los adversarios políticos, en lugar de encajarlas bien y valorarlas como positivas, ponen el parche antes de la herida. Y eso dice muy poco de quienes hacen ese tipo de críticas. Cádiz viene sufriendo la dejadez de 40 años de un mismo gobierno que solo atesora incumplimientos. Ahora, tiene un gobierno que está cumpliendo sus promesas electorales y los proyectos que no se cumplieron anteriormente en Cádiz. No se puede tener esa doble vara de medir.

El próximo 16 de octubre se celebra un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cádiz para debatir sobre Valcárcel. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo ese proyecto?

Valcárcel está en manos de la propia Universidad de Cádiz, que sabe cómo puede ejecutar sus presupuestos. Es por tanto la UCA la que tiene que marcar las prioridades en infraestructuras y la parte que le corresponda de los 165 millones de euros de remanentes no afectados destinados para toda Andalucía los puede utilizar para ello. El rector tiene ahora tiene la gran oportunidad de llevar a cabo este proyecto con estos remanentes no afectados pero, según el listado remitido a la Junta, Valcárcel no aparece como prioridad para la UCA. Hay que recordar también que desde el Gobierno andaluz hemos estado pagando una deuda de 180 millones de euros a las universidades andaluzas de la etapa anterior.

¿Qué opina sobre el ofrecimiento de Zona Franca de permutar o comprar el solar en el que se construirá el nuevo hospital?

Para mi, sinceramente, la posibilidad más clara, beneficiosa y justa sería que desde el Consorcio de Zona Franca nos cedieran el suelo. Es lo lógico teniendo en cuenta que se va a construir un hospital público que va a venir a mejorar la atención sanitaria en la provincia. Ya hemos dicho que el hospital es una prioridad pero sí es cierto que es un proyecto a medio-largo plazo.

Para la Ciudad de la Justicia ya se habla de una inversión público-privada. ¿Se va a optar por esta fórmula para más proyectos?

Sin duda. Esa fórmula es exitosa. Creemos y confiamos en ella y la sociedad andaluza lo espera así. Gracias a la unión de lo público y lo privado conseguiremos reactivar la obra pública. Para la Ciudad de la Justicia no se descarta, el único escollo son los suelos, que aún no se han cedido por parte del Ayuntamiento.

¿Qué mensaje le trasladaría a los gaditanos en estos momentos de la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo?

Fundamentalmente, que estén tranquilos porque tenemos un gobierno fuerte y serio, como es el de Juanma Moreno, que viene para mejorar la calidad de vida de los gaditanos. Debemos confiar en las decisiones que se están tomando porque están dando buenos frutos. Nos rodeamos de los mejores, de gente seria y muy profesional cuya única condición es venir a la política para servir a los demás y no para servirse.