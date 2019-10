Ayuntamiento de Cádiz Cs: «Esperamos que ningún grupo acoja a un tránsfuga como Villero» Las ediles de Ciudadanos Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo confían en que el edil no adscrito recapacite y devuelva finalmente su acta de concejal

Las concejalas Lucrecia Valverde y Carmen Fidalgo se han presentado este jueves ante los medios de comunicación como el nuevo Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento tras la dimisión -la pasada semana- de Domingo Villero como portavoz de esta formación. Recordar que Villero no ha devuelto su acta al partido por el que se presentó a las pasadas Elecciones Municipales y ha pasado a convertirse en concejal no adscrito en el Consistorio gaditano.

Las ediles de la formación naranja, que han anunciado una de las propuestas que llevarán al pleno ordinario del próximo 25 de octubre relativa a la petición de la puesta en marcha del nuevo pliego de transportes en la ciudad, han reconocido que «no ha sido fácil».

La nueva portavoz municipal de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha asegurado que «nos preocupa que hemos perdido un concejal y abogamos porque este edil devuelva su acta cuando se de cuenta que tenía compromiso».

Ha recalcado que la decisión de Villero les ha causado una gran sorpresa ya que «nunca tuvimos con él puntos de discordancia ni nos impuso nada que el resto del grupo rechazáramos».

Propuestas prioritarias para Cádiz

La edil ha asegurado que el abandono del que era portavoz de Ciudadanos no mermará la actividad de este grupo, insistiendo en que «vamos a seguir trabajando igual, como hemos hecho siempre, detectando el pulso de la ciudad para presentar propuestas prioritarias para Cádiz».

Sobre la posibilidad de que Villero llegue a acuerdos con otros grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Cádiz, Valverde ha manifestado que «aunque ignoro su ideología y donde se podría acercar, abogamos por la responsabilidad del resto de los grupos para que no den cobertura a un tránsfuga».

No obstante, ha confirmado que «si este señor presenta propuestas que coinciden con los intereses de Cádiz, vamos a ser las primeras en apoyarlas aunque confiamos en que termine entregando el acta».

Lucrecia Valverde asume el cargo de portavoz con «ilusión y responsabilidad» aunque reconoce que le ha causado sorpresa porque no era lo previsto en un primer momento. Ha apuntado que «sé que voy a tener el apoyo de Carmen y del resto de los miembros de la agrupación en este mandato en el que nosotras nos hemos comprometido con Cádiz y no vamos a fallar».

En cuanto a la decisión de Villero y a las relaciones de ambas concejales con el ya concejal no adscrito, ha declarado que «desde el día de las elecciones detectamos cierta desilusión porque tenía unas expectativas personales muy distintas de lo que es el municipalismo. No tenía un sentido muy realista y no sabía donde se estaba metiendo».