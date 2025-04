El equipo de Gobierno tilda de mentirosos a los empresarios del Casino Gaditano

El pleno ordinario de septiembre ha comenzado -de manera telemática y con continuos problemas de conexión- con la toma de posesión «virtual» de la nueva concejal del equipo de Gobierno, Rocío Saez , tras la dimisión el pasado mes de agosto de David Navarro. La nueva edil ostentará las delegaciones de Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

Aunque los primeros puntos se han desarrollado con relativa normalidad, a lo largo de la mañana ha ido aumentando la tensión, explotando con la propuesta del Grupo Municipal Popular sobre el Casino Gaditano en la que, además de solicitar un plan de actuación urgente dado el estado del abandono del edificio, se ha instaba al equipo de Gobierno a solucionar la situación de precariedad en la que están los empresarios del Centro de Negocios situado en la segunda planta del inmueble.

Desde el Grupo Municipal Socialista se ha presentado una enmienda de sustitución de uno de los puntos recogidos en la propuesta de los populares en la que, en lugar de acudir subsidiariamente al Consorcio de la Zona Franca para que retornase a la gestión del citado Centro de Negocios si no hay respuesta por parte del Ayuntamiento, solicitaban que se aprobara el proyecto de autogestión elaborado y presentado por la asociación sin ánimo de lucro Pozo de la Jara (que representa a los usuarios). Esta enmienda de sustitución se ha transformado en una de adición a la propuesta de los populares que ha sido votada por separado.

Así, por un lado, se han aprobado -con la abstención del equipo de Gobierno- los dos primeros puntos. El primero de ellos, que se cree un plan de actuación para garantizar el cuidado, mantenimiento y puesta en valor de este emblemático edificio. Por otro lado, un plan de actuación sobre los espacios que son ocupados por las oficinas de la zona de coworking al objeto de garantizar en condiciones de seguridad a los actuales y futuros ocupantes del mismo para que siga siendo una importante centro de negocios a nivel municipal.

Durante el debate, se ha puesto de manifiesto por parte de los grupos de la oposición y d ela concejal proponente, Mayte González, el estado de abandono de este edificio , con desconchones, desprendimientos de fachada, vigas con termitas, humedades, además de la falta de mantenimiento del inmueble, con un ascensor averiado, aseos sin servicio, sin climatización, estintores caducados y sin limpieza de las instalaciones.

Estas son precisamente las principales reivindicaciones de los usuarios del Centro de Negocios, que han asegurado en más de una ocasión las condiciones precarias en las que trabajan, los daños y perjucios en sus negocios por esta situación y que desde el equipo de Gobierno se están comportando como auténticos «asustaviejas» con ellos.

Todas estas afirmaciones han sido negadas por el concejal de Fomento, Carlos Paradas , que ha confirmado que desde el Ayuntamiento ya tienen elaborado un plan de actuación para el Casino y que ya se ha hablado con todos los interlocutores (algo que desmienten los emprendedores asegurando que desde hace un año no se ponen en contacto con ellos).

El tercer punto, defendido por la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, se ha aprobado con el voto en contra del Gobierno local. Consistía en la firma de un convenio de cesión con la asociación Pozo de la Jara para la autogestión de las instalaciones de la tercera planta en la que está radicado el Centro de Negocios. Según explican los propios empresarios, este proyecto -avalado por la Cátedra de Emprendedores de la UCA- fue solicitado hace un año por el Gobierno local (cuando se extinguió la gestión de Zona Franca) y fue remitido el 18 de octubre de 2019 «sin respuesta alguna hasta el momento».

Respecto a este proyecto, Paradas ha negado en rotundo que se le solicitara a los usuarios del Centro de Negocios asegurando que lo que el equipo de Gobierno pretende hacer en este espacio es un proyecto colaborativo donde predominen las empresas de la denominada «economía naranja». Ha insistido en que «nuestra intención, a diferencia de lo que hizo el PP, es abrir a la sociedad el Casino Gaditano y que no lo siga disfrutando solo la élite».

La portavoz socialista, Mara Rodríguez, ha mostrado su indignación ante las palabras de Paradas por insinuar que los empresarios pueden estar mintiendo .

De hecho, los empresarios confirman que han contratado los servicios de un notario para que de fe de la situación que en la que se encuentran y que el Gobierno local niega.

Así, una vez aprobada esta propuesta, el Ayuntamiento -por acuerdo plenario- tendrá que firmar con los empresarios un convenio de cesión para que éstos gestionen el Centro de Negocios del Casino, independientemente de las actividades de carácter cultural que se lleven a cabo en el resto del edificio. Pozo de la Jara se compromete así a mantener el espacio con actividad económica y empleo , a recaudar las rentas de los usuarios, a pagar los gastos proporcionales ocasionados al Casino por el uso de la tercera planta y a pagar los gastos de funcionamiento.

Regulación de establecimientos de juego

Con la abstención del Partido Popular y los votos a favor del resto de los grupos se ha aprobado definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la regulación de la implantación de establecimientos de juego en la ciudad.

El objetivo de esta propuesta es impedir la apertura de casas de apuestas y salones de juego a menos de 500 metros de centros educativos, deportivos y culturales de la capital. De esta manera se imposibilita la instalación de nuevos locales de este tipo en todo el núcleo urbano.

Durante el debate, los grupos de la oposición han puesto de manifiesto la necesidad de complementar esta propuesta con planes de prevención y concienciación y la implicación no solo de la delegación de Urbanismo sino de Infancia, Juventud, Deportes o Seguridad Ciudadana.

Desde el Partido Popular, el concejal José Carlos Teruel ha manifestado que la Junta de Andalucía ya ha aprobado una ley (que está en periodo de alegaciones) para regular este hecho, por lo que cree que cuenta con mayor rango y que no es necesaria esta regulación de carácter municipal.

Refuerzo de la atención primaria

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el Grupo Municipal Adelante Cádiz para solicitar a la Junta de Andalucía que de manera inmediata se refuercen los equipos humanos y técnicos del servicio de salud de Atención Primaria .

La concejal de Salud, Eva Tubío , ha asegurado que con motivo de la pandemia este servicio se está llevando a cabo de manera telefónica en primera instancia, «estando los teléfonos ocupados constantemente, por lo que la atención de las personas usuarias queda imposibilitada o retardada en deterioro siempre de la salud».

La edil de Adelante ha lamentado que ante la imposibilidad de contactar, «acuden directamente al centro de salud soportando largas colas y generándose así un riesgo de contagio». Ha incidido en que el personal sanitario «está desbordado , como alertan todos los sindicatos».

Todos los grupos de la oposición han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el sistema sanitario andaluz aunque coinciden en que nadie esperaba una pandemia como la que se está viviendo en el país, que ha provocado el colapso y la saturación de centros de salud y, en concreto, de la atención primaria «la primera trinchera del coronavirus» .

Desde el PP, que ha admitido que es necesario mejorar aún más el sistema sanitario, su presidente, Juancho Ortiz , ha insistido en que el problema de la atención primaria no es nuevo, sino que viene de lejos «y en 40 años el anterior Gobierno andaluz podría haber trabajado en su refuerzo». Ha defendido que ya se está trabajando en la contratación de profesionales, de rastreadores o de epidemiólogos aunque «siempre será necesario realizar un mayor esfuerzo». El dirigente popular ha propuesto a través de una moción 'in voce' para instar al Gobierno de la nación a incrementar el presupuesto para tener una mayor financiación en materia sanitaria, que no ha sido aceptada por el equipo de Gobierno.

Lactancia materna libre

Por unanimidad también se ha aprobado la propuesta de fomentar, difundir y apoyar la lactancia materna a través de la aplicación de un conjunto de medidas como trabajar con los grupos de apoyo a la lactancia materna del municipio, colectivos feministas pro lactancia materna o centros de salud para llevar a cabo formación, campañas de información y sensibilización y apoyo a familias vulnerables; que se reconozcan y se distingan aquellos espacios privados (restaurantes, comercios, piscinas, museos...) que apoyen la lactancia materna libre , permitiendo que las madres puedan amamantar en cualquier momento y lugar, no sólo en las salas de lactancia o habitáculos designados para ello; y que se fomente la donación de leche materna a los bancos de leche mediante campañas de sensibilización e información.

Entre otras medidas que se proponen se encuentran las de instar al resto de administraciones públicas a la creación de espacios amigables en edificios públicos a semejanza del que el Ayuntamiento tiene en la Fundación Municipal de la Mujer; proclamar al municipio de Cádiz Amigo de la Lactancia Materna Libre ; que el Ayuntamiento se adhiera a los Objetivos de la Alianza Mundial para la Lactancia Materna en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020; e instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha cuanto antes el Banco de Leche o Centro Satélite de la Provincia de Cádiz.

Desde el PP se ha presentado una enmienda de adición, que ha sido aprobada por mayoría con la abstención del equipo de Gobierno, para que se creen, en todas las dependencias municipales, espacios para zonas de descanso donde se pueda amamantar a los bebés a favor de los trabajadores municipales y de usuarias de cada una de las instalaciones. Asimismo, un mayor mantenimiento y limpieza de parques, plazas y espacios públicos para facilitar esa lactancia materna libre.

Los grupos de la oposición han criticado las escasas medidas de conciliación puestas en marcha por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento en los últimos cinco años y de políticas dirigidas a las mujeres gaditanas.

Los plenos, arma política de Adelante contra la Junta

Los grupos de la oposición recriminaron al equipo de Gobierno que practicamente todas las propuestas que presentan en los plenos municipales se salen de las competencias locales dirigiéndose, sobre todo, a instar o a exigir a otras administraciones (sobre todo a la Junta de Andalucía gobernada por el PP y Ciudadanos) en lugar de presentar iniciativas para solucionar los múltiples problemas con los que cuenta la capital. Sobre todo en estos momentos en los que el país está inmerso en una crisis sanitaria, económica y social a consecuencia del coronavirus.

El «accidentado» pleno del alcalde accidental

Demetrio Quirós se ha estrenado en este pleno como alcalde accidental en el pleno municipal, donde los problemas técnicos y de conexión fueron constantes.

El alcalde en funciones ha tenido algunos olvidos , como guardar un minuto de silencio al inicio de la sesión o respecto al orden de intervención de los concejales.

Hubo un momento en el que el concejal del PP Juancho Ortiz perdió la conexión, ocasionando comentarios algo desafortunados por parte de Quirós como que la espera «podría amenizarse con minutos musicales» o que «el sr. Ortiz debería tener una buena conexión a internet» desde su casa. Estas afirmaciones contaron con la protesta de la portavoz popular, Carmen Sánchez, que pidió que constaran en acta.

Prosigue el proceso del contrato de limpieza

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, ha dado un nuevo paso para que se haga efectiva la adjudicación del nuevo contrato de limpieza en la ciudad al haber validado la clasificación de las empresas; respaldado la no apreciación por parte de la mesa de contratación de baja temeraria en la mejor oferta, presentada por Cointer ; y aprobado el paso de requerir la documentación oportuna a la empresa cuya oferta resultó la mejor clasificada para proseguir así el proceso de adjudicación de este importante contrato.

La moción, presentada por urgencia, ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, la abstención del PP y del concejal no adscrito Domingo Villero, y el voto en contra de Ciudadanos y PSOE .

Cabe recordar que la mesa de contratación de este proceso aprobó proponer la adjudicación del contrato de limpieza de la ciudad a la empresa Cointer, a la que se requirió nueva documentación para comprobar si la oferta incurría en baja temeraria. La documentación, una vez aportada por la empresa, ha contado con el visto bueno y el informe favorable tanto de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente como de Contratación. Este viernes se ha procedido a presentar su aprobación en Pleno dada la cuantía del contrato y ha sido aprobada.

La concejala de Contratación, Ana Fernández, ha destacado los informes favorables de las delegaciones con competencia en la adjudicación de este contrato y ha agradecido el escrupuloso trabajo realizado por parte del personal técnico municipal en este complejo proceso.