Enfrentamiento entre PP y PSOE por la viviendas del Cerro de Moro de Cádiz

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha pedido al parlamentario socialista Manuel Jiménez Barrios «un ejercicio de memoria reciente y de rigor a la hora de hablar de los compromisos de la Junta en la ciudad de Cádiz y, sobre todo, en materia de vivienda». «El PSOE estuvo 28 años, de 1991 a 2019 sin acabar Cerro del Moro , firmaron un convenio que no tenía ni dinero, ni proyecto ni acuerdo con los vecinos, engañaron a todos», ha mantenido.

Según ha explicado el PP, García ha lamentado que «ahora exijan en tres años lo que no hicieron ellos en tres décadas». «Han pasado de las promesas incumplidas a la demagogia de quien sabe que tuvo la oportunidad de hacer mucho y no hizo nada», ha mantenido.

Asimismo, ha criticado «las mentiras de los socialistas gaditanos con la vivienda en Cádiz, donde ya los conocen y no tienen credibilidad porque lo mismo que han hecho con Cerro del Moro, es decir irse sin dejar nada, solo promesas y carteles descoloridos, lo hicieron con el Hospital , con Matadero , que tenía que haberse acabado en 2001, con la Ciudad de la Justicia , con el Tiempo Libre, que mantuvieron cerrado desde 2008, con el Teatro Roman o, olvidado durante lustros, o con las promociones de vivienda que ahora se apunta Kichi todos los días y que se están haciendo con dinero de la Junta».

Además, ha puntualizado al parlamentario socialista que, «desde que en 2019 se fue el PSOE de la Junta ya no está en vigor el 'a Cádiz ni agua' que los dirigentes socialistas de la provincia marcaron a fuego en los gobiernos de Chaves, Griñán y Día».

«Prueba de ello son los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad, y que no hay actuación de vivienda en la que no estemos», ha indicado García, que ha añadido, respecto al Cerro del Moro, que «en tres años se ha licitado y ejecutado la demolición, se ha redactado el proyecto básico de las 67 viviendas, se ha hecho el estudio social de las familias, se ha redactado, tramitado, e inscrito el proyecto de reparcelación para la ejecución del planeamiento y se ha redactado el proyecto de ejecución». «Si ellos hubieran ido a la mitad de este ritmo no estaríamos hablando ahora del Cerro del Moro», ha subrayado.