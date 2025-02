El emotivo mensaje de la Policía Nacional que intervino en el incendio del Puerta del Mar

El incendio de este pasado miércoles en plena pandemia en el hospital Puerta del Mar de Cádiz será difícil de olvidar. La rápida intervención de trabajadores del centro, bomberos y policías fue determinante para que no se produjera una tragedia.

Uno de los Policías Nacionales que intervino ese día ha querido escribir una carta de agradecimiento y admiración a todo el personal que trabaja en el Puerta del Mar. En estas líneas el agente indica que esos trabajadores «son los verdaderos culpables de que todo saliera bien y no tengamos que lamentar daños más graves. No me cabe la menor duda... actuaron con rapidez y eficacia...».

El Policía Nacional destaca igualmente la labor de la coordinadora del hospital, los sanitarios de la séptima planta, los vigilantes de seguridad y también el personal de urgencias que «al finalizar la intervención fuimos atendidos de forma profesional y rápida». «Nos despedimos con una sensación de haber formado parte todos de un gran equipo... Los Policías Nacionales que estuvimos allí os damos las gracias ».

