Ayuntamiento de Cádiz Los ediles no adscritos se despiden sin cerrar la puerta a su posible vuelta a la política Pérez Dorao y Fernández-Trujillo afirman que ahora necesitan «distancia» aunque no dejarán a medias las causas pendientes con el equipo de Gobierno

Almudena del Campo Cádiz Actualizado: 10/06/2019 18:52h

«Feliz y muy positivo». Así han definido los concejales no adscritos Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo su paso por el Ayuntamiento de Cádiz en estos cuatro años, a pesar de que el final del mandato ha sido un tanto amargo tras sentirse ninguneados por el partido por el que se presentaron en 2015, Ciudadanos, y al que pertenecieron hasta el pasado mes de marzo.

Fue entonces cuando la formación naranja les comunicó que no contarían con ellos para las Elecciones Municipales del pasado 26 de mayo, nombrando como candidato a la Alcaldía de Cádiz a Domingo Villero, que finalmente ha obtenido tres concejales.

Tras este episodio, tanto Pérez Dorao como Fernández-Trujillo comunicaban que se daban de baja en el partido y que pasarían a ser concejales no adscritos en el Consistorio gaditano hasta agotar el mandato.

A pocos días de que se constituyan los nuevos ayuntamientos, los ediles no adscritos han realizado un balance de su labor durante los últimos cuatro años como oposición destacando que no descartan la posibilidad de volver a la política municipal. No obstante, en estos momentos prefieren ver «desde la distancia» las cosas antes de tomar cualquier tipo de decisión antes de unas próximas Elecciones Municipales.

Durante estos años, han presentado 164 propuestas a pleno, es decir, una media de 82 por cada uno de ellos «frente a las 27 de Podemos, 23 del PP y 28 del PP». Por otro lado, destacaron que se han realizado 82 ruegos y preguntas en las distintas sesiones plenarias celebradas durante este mandato y 298 instancias tanto en el registro municipal como en los distintos organismos autónomos y empresas municipales.

Pérez Dorao ofreció también como dato que han mantenido 332 reuniones con asociaciones, colectivos, sindicatos, empresas y personas físicas.

En cuanto a los recursos y reclamaciones administrativas presentadas han sido un total de 23, además de tres denuncias y una demanda contencioso administrativa.

Sobre su paso por la empresa municipal Onda Cádiz, de cuyo consejo de administración fue presidenta en un primer momento María Fernández-Trujillo y posteriormente Juan Manuel Pérez Dorao, manifestaron que se ha conseguido la liquidación de la deuda a proveedores (cifrada en 1,2 millones de euros), el rescate del contrato de las app, la aprobación del convenio colectivo, o el incremento de la presencia femenina en la televisión gracias al convenio firmado con la Fundación Municipal de la Mujer.

Cambio en la Fundación

Asimismo, en este último organismo se consiguió dar un golpe de timón tras unirse los tres partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y PSOE).

De este movimiento salió elegida vicepresidenta de la Fundación la edil Fernández-Trujillo, que destacó que los principales logros de la gestión de Ciudadanos en esta institución fue el desbloqueo del nombramiento del gerente tras dos años, la equiparación salarial del personal de la Fundación con respecto al resto de personal del Ayuntamiento, la aprobación del I Plan Integral contra la violencia de género, el I Plan integral contra la intolerancia LGTBI, el convenio con la Universidad de Cádiz o el saneamiento de las cuentas, «donde conseguimos que el presupuesto se duplicara, por lo que estamos muy satisfechos de haber contribuido a estos logros».

Respecto a los datos económicos, apuntaron que el grupo recibió un montante total en estos años de 211.474 euros, desde 2015 hasta febrero de 2019, a razón de 4.918 por mes, repartiéndose entre el arrendamiento de bienes y servicos, sueldos y seguridad de los trabajadores, materiales de oficina, formación de concejales y colaboradores, quedando un resto de 30.000 euros que será reintegrado al Ayuntamiento, según manifestó el propio Pérez Dorao.

«Hay un gran desorden en el Ayuntamiento»

Como ya adelantó LA VOZ, a pesar de que ambos ediles salgan de la política, las tres causas que están abiertas contra el equipo de Gobierno (chiringuitos, Cádiz 2012 y las gestiones sobre la venta del módulo hotelero del Estadio), seguirán adelante ya que «no vamos a dejar nada a medias ni por terminar».

Preguntados por los asuntos que creen que se han quedado en el tintero en estos años, el concejal Pérez Dorao insistió en que la ciudad tiene muchas necesidades «en las que hubiéramos insistido, caso del desorden existente en el Ayuntamiento, la falta del desarrollo del planeamiento urbanístico o de ejecución de obras tan importantes como la avenida de Astilleros, donde se han llevado a cabo unos trabajos provisionales».

Añadió la necesidad de desarrollar un proyecto «tan fundamental para la ciudad como el nuevo hospital, no solo por el centro sanitario, sino por las viviendas y aparcamientos que se constuirían en el suelo del actual centro».