¿Dónde encontrar tesoros de papel gaditanos?

Filas y más filas de libros apilados. Montañas de libros por donde se mire. Solo queda el mínimo pasillo para pasar entre ellos y empezar a escudriñar y encontrar aquel ejemplar perdido que tanto ha buscado el lector empedernido y no encontraba. Diferentes tamaños, cubiertas, temáticas en la conocida librería de ‘viejo’ de Cádiz . Es la librería Raimundo, la única en Cádiz dedicada al libro antiguo y de ocasión .

La historia de esta librería está ligada a la de su dueño, Raimundo Gramontel , que lleva toda una vida dedicado a este sector. Más de 40 años rodeado de libros cuando comenzó su andadura vendiendo en el rastro de Cádiz , en el Baratillo, para pasar en 1983 a un local muy pequeño en la Plaza Candelaria . De allí a lo que hoy en día es Librería Raimundo, en San Francisco y en la calle San José .

La crisis provocada por esta pandemia también ha afectado al sector, aunque en el libro las dificultades y los aprietos siempre están sobrevolando . Son muchas las voces que explican que cada vez hay menos lectores, que a la gente le atrae más la imagen, lo audiovisual y no la lectura, que el papel cada vez irá perdiendo protagonismo para ser relevado por el libro electrónico. Sin embargo, ¿cuál es la clave de Raimundo para sobrevivir y mantenerse?

Su mayor escaparate es internet y su secreto la especialización . En el año 2005, se dio cuenta que era necesario actualizarse y dar el salto al ámbito online, así que comenzó a hacer un catálogo virtual y empezó a vender en la red. Hoy sus ejemplares se pueden encontrar en diversas plataformas como IberLibro, Uniliber o Amazon . Además, también está presente en todocoleccion .

Internet ha supuesto para Raimundo un gran impulso. «Antes se vendía en tienda, pero ahora solo necesitamos un punto abierto para fichar libros en la red. Mi trabajo diario es la búsqueda de libros antiguos y de ocasión para volcarlos después en internet y venderlos tanto en mi web como en las plataformas. Tenemos precios competitivos y además con temas muy locales », explica Gramontel. En la actualidad, en internet alcanza los 100.000 libros y en total, su colección puede ascender a unos 2 millones de ejemplares .

El otro punto diferenciador, la especialización . Esta librería gaditana tiene varias citas ineludibles a lo largo del año. Son las ferias del libro antiguo y de ocasión . Raimundo es un referente en estas convocatorias y suele acudir a las de Málaga, Córdoba o Sevilla . En ellas, lleva ejemplares en los que se distingue, es decir, temas con un marcado acento andaluz, con un matiz popular como el flamenco, los toros o la Semana Santa . «Este año no se han celebrado ninguna de las ferias y esperemos que se vuelva a retomar el circuito. En Cádiz hace años que no se hace. Este año se pensaba volver, pero el Covid ha estropeado los planes. Es mucho el dinero que se invierte en este tipo de encuentros y después es difícil recuperarlo», declara Gramontel.

Estanterías con multitud de ejemplares en la Librería Raimundo F.J.

El coronavirus también ha pasado factura en el sector. En el caso de la librería Raimundo estuvieron tres meses cerrados . «Podíamos vender por internet, pero las dificultades nos lo impedían. Correos no funcionaba en condiciones, las agencias no venían, el personal era reacio a abrir por el miedo», manifiesta el librero y añade, «esto ha sido un palo tremendo para el mercado y evidentemente la gente ahora no entra con tanta alegría para buscar libros».

Además, con las medidas, el aforo se ha reducido y en el momento que coinciden dos personas en el establecimiento, las demás tienen que quedarse fuera. «La gente tiene miedo a salir, a todo en general. El comercio lo ha notado una barbaridad. No hay nada que pueda compararse con esto», describe.

Durante su trayectoria han caído en sus manos ejemplares muy interesantes. Una s egunda edición del Quijote , de Amberes, o Biblias de mucho prestigio y también libros monumentales , espectaculares por sus dimensiones, de finales del siglo pasado, en un estado impecable y con ediciones muy cuidadas. También libros con temática gaditana , muy difíciles de conseguir en otros lugares.

No obstante, como recuerda Gramontel cada vez hay menos interés por estas ‘bellezas literarias’ porque los precios son muy elevados y, por ello, suele funcionar mejor el libro facsímil con unos precios más asequibles. Ahora están editando una obra titulada ‘Un siglo llama a la puerta’ , novela de Ramón Solís . «Esta es una novela que aconsejo a todo gaditano, una obra no superada por nadie, una maravilla de obra que no hay que dejar de leer para conocer la historia de Cádiz», explica.

Una obra sobre el Cádiz del siglo XVIII , sobre la Guerra de la Independencia que según el propio librero «alcanza una gran categoría literaria y estoy seguro de que nadie que la compre se va a arrepentir”.

Este espacio sigue sorprendiendo en su recorrido. No solo libros antiguos sino también postales, cromos, carteles, fotografías … todo un paraíso para el coleccionista donde echar un buen rato y descubrir tesoros del pasado que vuelven a tener una segunda vida.