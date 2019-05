Elecciones Municipales Cádiz 2019 Domingo Villero (Cs): «Queremos que los gaditanos trabajen y vivan en su ciudad» El candidato de la formación naranja defiende que la ayuda a emprendedores y pequeños empresarios es fundamental para acabar con el paro en la capital

Es el candidato más novato en política de los que aspiran a convertirse en alcalde de la capital. Se siente muy orgulloso de haber dado este paso al frente y asegura que su experiencia profesional, al igual que la de su equipo, es un valor para ofrecer soluciones a los problemas de los gaditanos.

¿Como termina un ingeniero que no pertenecía al mundo de la política siendo candidato a la Alcaldía de Cádiz?

Después de una experiencia profesional intensa y de vivencias con administraciones a nivel local, regional y nacional; he decidido dar el paso al frente y entrar en política. Me ha llegado mi momento, cuadró la oportunidad y aquí estamos.

¿Por qué Ciudadanos?

En otros mandatos, otros colores políticos me han hecho propuestas pero en ningún caso las he valorado. Sin embargo, me identifico con el proyecto de Ciudadanos porque emana de la sociedad civil, de la calle. Me lo plantearon de una forma que me parecía ilusionante y estoy muy orgulloso de haber dado este paso.

¿Cree que la marca puede beneficiarle o en las Municipales tiene que currárselo el candidato?

Es una mezcla de ambas cosas. Nosotros defendemos una marca que tiene mucho tirón porque el proyecto de Cs está consolidado y llega a la gente. Sí que es cierto que está la componente municipal en la que es importante no solo el candidato sino el equipo que lo acompaña, que son profesionales expertos en distintas áreas. Esto pesa y estoy seguro de que la ciudadanía lo valorará positivamente.

¿Cree que es un handicap el hecho de que sea el candidato que menos experiencia tiene en política?

Soy el que menos tiene pero institucionalmente y en la calle tengo lo que otros no tienen. El ‘leitmotiv’ de nuestro partido es que somos gente que conoce lo que pasa en la sociedad para poder solucionar esos problemas con los que se encuentran los ciudadanos. Esto es lo que nos mueve y por eso salimos de la zona de confort para meternos en la política, que es donde está la solución.

Hábleme de su equipo

Tengo un equipo muy potente, con mucha preparación y que proviene del ámbito del derecho, de la medicina, de la ingeniería... Proponemos soluciones a problemas a través de la experiencia que tenemos como autónomos o empresarios que hemos sufrido la falta de apoyo desde las instituciones. Si esos impedimentos no existieran, habría más empleo en Cádiz.

¿Cree que se podría dar en Cádiz un pacto a la andaluza?

No lo sé. No sabemos qué escenario se dará el día después del 26 de mayo. Cádiz es la que tiene que ganar y debe tener una formación estable, que conozca los problemas en profundidad.

En estos primeros días de campaña. ¿Qué sensaciones ha percibido?

Percibo muchas sensaciones que me sorprenden. Hay colectivos que me dicen que en cuatro años no se ha contactado con ellos ni desde la Alcaldía ni desde las concejalías. Vemos la ilusión de muchas personas que te responden que por fin viene alguien de fuera de la política para escucharles. No se puede estar en un gobierno sin conocer lo que dicen los gaditanos.

En el primer debate de candidatos, usted se mostró el más conciliador. ¿Le tendería la mano a todos o tiene preferencias?

Lo que está claro es que no podemos vivir los espectáculos que hemos visto en este mandato en los plenos porque se parece más a un patio de colegio que un órgano de gobierno de la ciudad. Creo que hay que ofrecer diálogo sin excepción y constante.

Entrando en las propuestas. ¿Cuál es su propuesta estrella para el 26 de mayo?

Cs quiere que el gaditano trabaje en Cádiz y viva en su ciudad, es un mantra grabado a fuego desde Ciudadanos. Para llegar a esto tiene que haber una gestión que no obvie temas como la financiación y que por culpa de la improvisación se pierden. Hay que entender el modelo de ciudad que queremos. Nuestra prioridad es que el gaditano viva y pueda trabajar, y para eso hay que escuchar a la gente que sabe.

En empleo hacen una defensa y una apuesta por potenciar el papel de las pymes. ¿Qué medidas proponen para acabar con el paro en Cádiz?

Por nuestra vida profesional, un plan de asesoramiento y acompañamiento a emprendedores donde se les forme y se les informe. Es necesario que profesionales acompañen a estos emprendedores para tener mayor garantía de éxito y mejorar así los datos de empleo en la ciudad. Por otro lado, hay que bajar los impuestos a los emprendedores y mimarlos porque si no es difícil encontrar trabajo.

La vivienda es otro de los problemas que más afectan a los gaditanos. ¿Qué cree que necesita Cádiz?

Si en un mandato de cuatro años se han entregado siete viviendas sociales, el dato es definitivo. Hay que impulsar la nueva construcción, la rehabilitación del parque de viviendas y la cooperacion público-privada. Donde no llegue lo público, que llegue esa nueva manera.

¿Y en política social?

Lo que se está dando es una política asistencialista. Siempre se tiende, independientemente de los colores, al asistencialismo pero nadie crea nuevas expectativas. Creo que tenemos que buscar financiación porque Europa existe y hay que conocer las maneras de financiarse.

¿Usted también dice, como el resto de los candidatos, que sale a ganar? ¿Y si hace falta pactar?

Está claro que salimos a ganar. Pero quien tiene que ganar en realidad es Cádiz y debe de haber voluntad desde todos los grupos políticos para que esto suceda. En el tema de pactos, si tenemos que pactar porque no tengamos la mayoría suficiente para gobernar, lo haremos con opciones que concuerden con la ideología de Ciudadanos.