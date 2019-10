Servicios Sociales Disputa entre Adelante Cádiz y PSOE por las personas sin hogar La portavoz socialista Mara Rodríguez insiste en la necesidad urgente de una gestión eficaz de las políticas sociales y vuelve a pedir al alcalde que trabaje

La Voz Cádiz Actualizado: 02/10/2019 19:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La portavoz del grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, ha reafirmado las declaraciones realizadas sobre la necesidad urgente de una gestión eficaz de las políticas sociales en Cádiz asegurando que «no voy a retractarme de pedirle al alcalde que trabaje».

Insiste en que desde el PSOE se defiende «la protección social de todas las personas, estén donde estén y vengan de donde vengan. Por eso hemos pedido que se tomen medidas ante la falta de atención y recursos a las personas en exclusión social o a un colectivo especialmente vulnerable, como las personas sin hogar».

La portavoz lamenta «la incapacidad del alcalde y su tendencia al insulto. Por mucha demagogia que haga, los gaditanos no merecemos que se dedique a hacer ruido en asuntos en los que no tiene competencia, mientras que no trabaja por mejorar la realidad allí donde tiene la responsabilidad de gestionar».

A su juicio, «parece que el alcalde y su equipo de gobierno, tras el cual se parapeta para lanzar insultos sin dar la cara, están más cómodos en la polémica y en la demagogia. Les repetimos que ahí no nos van a encontrar a los socialistas».

En este sentido, Mara Rodríguez vuelve a pedir al alcalde y a su equipo «que se pongan a trabajar para ofrecer recursos suficientes y de calidad a las personas sin hogar, a los usuarios de servicios sociales, a quienes están en situación de exclusión. Volvemos a recordarles que, tras meses de retraso, el Centro de Alta Tolerancia continúa cerrado y sin fecha de puesta en funcionamiento».

Insiste en que «siguen esperando las familias de la Corrala y también las que habitan en infraviviendas. Procasa también continúa sin una gestión eficaz del parque público que facilite el acceso a un hogar a muchas personas que lo necesitan. Estos son asuntos en los que el alcalde tiene competencia. Que actúe y demuestre que realmente está comprometido con la protección social. Todo lo demás son palabras vacías».

Por último, recuerda que otros colectivos y asuntos que también están esperando la gestión del alcalde, «como los deportistas gaditanos a los que tiene abandonados, los usuarios del transporte público, o la limpieza de la ciudad, cada vez más deficitaria. Todo esto requiere de mucho esfuerzo para mejorar. Lamentamos que al alcalde le moleste tanto que le exijamos que trabaje, pero vamos a seguir haciéndolo porque es nuestra responsabilidad y la suya».