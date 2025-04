Diputación media y logra aplazar una semana la huelga de limpieza

La amenaza de huelga de limpieza en las dos principales sedes de la Diputación Provincial de Cádiz –Palacio Provincial de la Plaza de España y Edificio Roma– se aplaza una semana. Las trabajadoras habían anunciado la interrupción total del servicio a partir del próximo martes, día 1 de febrero. El motivo que ha llevado a tomar esta medida de protesta a las 18 personas (15 de ellas, mujeres) que realizan las tareas de higiene básica diaria en ambos edificios administrativos es el impago de sus nóminas .

La causa del aplazamiento es el anuncio de la Diputación Provincial de convocar una mesa de mediación a través del servicio público Sercla para buscar fórmulas de pago de los sueldos y, de forma urgente, una nueva empresa concesionaria que se haga cargo del servicio y de subrogar los contratos. Esa reunión se ha fijado el viernes 4 de febrero. Si acabara en fracaso, los paros empezarían el lunes siguiente, 7 de febrero . Si hubiera algún avance significativo, las limpiadoras retirarían su anuncio de huelga.

Josefa Jordán González, como portavoz de este colectivo, anunciaba la pasada semana que sufren impagos desde que la empresa concesionaria del servicio, Limpiezas Bilur, quebrara el pasado 28 de diciembre . En esa fecha, la firma con sede en Baracaldo (Vizcaya), presentó su solicitud de ingreso en concurso de acreedores.

La consecuencia directa es que las 18 afectadas en la Diputación no cobraron su nómina de diciembre. Otras ocho trabajadoras de la limpieza en la sede de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, en la avenida María Auxiliadora, están en la misma situación . Otras tres empleadas en pequeñas dependencias de la Diputación en Jerez y Cádiz corren idéntica suerte. En total serían, al menos, 29 las personas que padecen la misma situación laboral.

Todas ellas afirman que no percibieron la nómina de diciembre y que ya el pasado 13 de enero recibieron sólo la mitad (58%) de ese salario, sin que sepan nada de lo que falta y con el fundado temor de no percibir el correspondiente a enero . De ahí la amenaza de las limpiadoras del Palacio de Diputación y el Edificio Roma, si el 4 de febrero no hay avance significativo en la negociación.

Como añadido, para ilustrar la situación que viven, las limpiadoras de Diputación denunciaban también que durante semanas «han limpiado con agua, nada más» puesto que la empresa en quiebra dejó de enviar material como desinfectante . Esta situación ya ha sido solventada, también con mediación de la Diputación que les ha proporcionado los productos necesarios.