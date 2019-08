Violencia de Género Las Desamparadas presenta la campaña ‘Tolerancia cero’ contra el maltrato Esta asociación gaditana de víctimas de violencia de género pretende visibilizar este problema «dando la cara y demostrando que es posible salir de esa situación»

La asociación de mujeres víctimas de violencia de géneroLas Desamparadas cuenta con un total de 108 miembros, de los cuales tres son hombres y el resto son mujeres que han pasado, están pasando o han vivido muy de cerca el problema del maltrato.

Así, esta asociación ha puesto en marcha la campaña ‘Tolerancia cero’ contra la violencia machista bajo el lema ‘Nuestra unión hace la fuerza. Yo no soy tu juguete’ con el principal objetivo de visibilizar este problema ante la sociedad y de ayudar a mujeres que se encuentren en esta misma situación.

En un principio, esta campaña se ha iniciado en las redes sociales aunque a partir de la próxima semana se pretenden editar carteles para colocarlos en los comercios gaditanos que quieran colaborar y en distintos edificios institucionales.

La presidenta de Las Desamparadas, Rosa Núñez, asegura que «hemos querido dar la cara prestando nuestra imagen para demostrar que aunque hayamos pasado por esta situación, es posible salir de ella con ayuda». Para hacer esta campaña han contado con la colaboración del fotógrafo Antonio González, que de manera altrusta ha realizado un amplio reportaje fotográfico.

Romper el silencio

Acompañando a estas fotos, Las Desamparadas han escrito un breve texto en el que animan a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a que pidan ayuda: «Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieras deseado no vivir. Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor, de vida. Desde la Asociacion Las Desamparadas os pedimos que rompais vuestro silencio. Cuando seais testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados. No estais solas».

Desde la asociación se presta todo tipo de ayuda a las mujeres gaditanas que acuden para contar su historia.

Así, además de derivarlas a la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, donde está la Unidad Alerta contra los malos tratos; o al Instituto Andaluz de la Mujer dependiente de la Junta de Andalucía, «ofrecemos un acompañamiento a la víctima donde sea necesario, ya sea al juzgado, al Servicio Andaluz de Empleo, a la delegación municipal de Servicios Sociales o al hospital si fuera necesario porque queremos demostrarles que no están solas y que estamos aquí para ayudarlas porque hemos pasado por la misma situación».

Grupos de terapia

Las Desamparadas, además de ofrecer este acompañamiento, también celebran en distintas asociaciones de la ciudad que les ceden sus locales de manera puntual (como es el caso de Mariana Pineda o Al Sur del Sur), una serie de sesiones de terapia dirigidas a las víctimas de violencia de género ya que «nada mejor que conocer la historia de otra persona que ha vivido este mismo problema para sentirse arropada y comprendida en un momento tan difícil como es cuando decides denunciar y romper tu silencio. Para nosotras, es muy importante estar unidas en esto y por eso no paramos de repetir a las mujeres que acuden hasta nosotros que no están solas y que nunca las dejaremos solas». De ahí el lema de esta campaña que pretende extenderse a toda la ciudad: ‘La unión hace la fuerza’.

Rosa Núñez insiste en la importancia de concienciar sobre este problema dadas las altas cifras que se están registrando de casos de violencia machista y «desgraciadamente» de muertes de mujeres a manos de sus parejas en todo el país.