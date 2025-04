Denuncian la suciedad en la playa Santa María del Mar de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado la falta de limpieza del talud de la playa de Santa María del Mar hasta el Baluarte de San Roque, con especial incidencia a la altura de la calle Rochester. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde , ha declarado que hace una semana su grupo municipal presentó un ruego al Ayuntamiento para que «la empresa municipal Cádiz 2000, encargada de los servicios de playas, llevase a cabo a la mayor brevedad posible las actuaciones especiales de limpieza en esta zona de la playa, ya que esta zona es competencia consistorial».

En este sentido, la edil de Ciudadanos ha recalcado que «la mayoría de los residuos que aparecen tirados en esta zona son guantes y plásticos, por lo que suponen un foco de infección y una irresponsabilidad ya que estos acaban en el mar».

La concejal de Ciudadanos ha explicado que, como viene siendo habitual en la temporada estival, «s on múltiples los residuos que se acumulan en los 5.000 metros cuadrados de superficie del talud de Santa María del Mar . La mayoría de estos residuos proceden de paseantes incívicos, pero desde hace semanas, con el inicio de la desescalada, ha comenzado a ser demasiado usual la imagen de mascarillas y guantes tirados por las calles. En esta zona en concreto, es especialmente preocupante a la altura de la calle Rochester donde se ubica un supermercado. Esto es un gesto que atenta contra la salud pública y también contra el medio ambiente, ya que pueden ser arrastrados por el viento y llegar al mar».

Valverde ha hecho hincapié que esta zona « lleva abandonada durante años a pesar de las múltiples quejas de los vecinos . Nos tememos que este equipo de gobierno escurra el bulto y se escude, como ya nos tiene acostumbrados, en delegar el problema en otras administraciones, cuando esta parte es competencia completamente municipal. No es el momento de evadir responsabilidades sino de prevenir extremando las condiciones de limpieza y salubridad de la ciudad».

Con todo, Valverde ha manifestado que «la situación en la que se encuentra el talud de Santa María del Mar es una nueva muestra más de la desidia que tiene el equipo de Gobierno con la ciudad , ya que no es ni capaz de, en pleno verano, tener en perfecto estado una zona colindante con la playa, que es el espacio más usado durante estos meses y que merece un especial mimo por parte del Ayuntamiento, máxime cuando este paseo constituye una de las entradas peatonales al casco histórico».

Al crecimiento incontrolado de matorrales se añade desde hace años su utilización por parte de desaprensivos de lo que podía ser un camino de tierra como vertedero y basurero , ante la absoluta pasividad de la administración local. Por ello, ha solicitado que se acometa de inmediato la limpieza de esta zona y “«que se vigile y se eliminen los residuos de esta zona para no tener una playa como la de Santa María del Mar sucia en plena temporada estival».

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos ha querido realizar un llamamiento a la ciudadanía para que «extreme su cuidado con la ciudad, más si cabe cuando estamos intentando superar una crisis sanitaria y debemos cumplir con unas mínimas condiciones de higiene y distanciamiento social para evitar más contagios. De nada sirve el enorme esfuerzo que estamos realizando si, después, acabamos tirando los guantes y las mascarillas fuera de sus correspondientes contenedores. Entendemos que el Ayuntamiento no está asumiendo sus competencias de la manera adecuada, pero no debemos olvidar que los ciudadanos tenemos gran parte de culpa de la suciedad de la ciudad si no cumplimos con nuestras obligaciones», ha finalizado.