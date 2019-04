CÁDIZ Denuncian «presiones» del Ayuntamiento de Cádiz a los policías locales Aseguran que los agentes están recibiendo llamadas y mensajes a sus móviles para que no se nieguen a hacer servicios extraordinarios esta Semana Santa tras el plantón anunciado como protesta

M. Almagro Actualizado: 11/04/2019 12:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El malestar de la Jefatura de la Policía Local de Cádiz con el Ayuntamiento de la ciudad continúa y parece que va a más. En esta ocasión los ánimos se han encendido después de que los agentes municipales lleven meses reclamando diversas mejoras laborales y de medios y, según denuncian, el equipo de Gobierno esté haciendo oídos sordos a estas demandas y ni siquiera se les atienda. Por este motivo hace una semana anunciaron públicamente que un setenta por ciento de los policías que están en primera actividad (los que trabajan a pie de calle) no iban a realizar servicios extraordinarios hasta que no vieran «un interés real por parte de los responsables políticos de lograr mejorar sus condiciones laborales».

La respuesta del Ayuntamiento a este plantón fue entender que la denuncia es solo «la opinión de un sindicato (SPLCA) y no de la mayoría de la plantilla». Y esta reacción ha caído todavía peor en la comisaría local ya que insisten que la medida está respaldada y acreditada con las firmas de gran parte del personal y que el sindicato señalado solo ejerce de portavoz y tiene toda la representatividad y los derechos que le permite la ley.

En este punto, la situación está cada vez más enquistada y de momento no ha habido acercamiento. Todo lo contrario. La sección sindical del Sindicato de la Policía Local de Cádiz denuncia ahora que hay agentes que están recibiendo «presiones» para que hagan esos servicios, «realizadas por vía telefónica y mediante mensajes, a sus números privados y en su tiempo libre». Y añaden: «Se desconoce, la totalidad del número de horas extraordinarias que van a ser asignadas, los criterios de asignación, las compensaciones que se están ofreciendo y los responsables de su gestión».

«Nos parece de extrema gravedad, que una cuestión tan delicada como es la gestión de los servicios extraordinarios, es decir, la asignación de dinero público, se gestione de esta manera y con esta falta de transparencia, desconociendo si nuestro alcalde tiene conocimiento de estos hechos, porque nuestro delegado, está como desaparecido últimamente», lamentan.

«Veto»

Por otro lado, SPLCA denuncia que existe un gran ocultismo en los modos y las formas que se están gestionando la asignación de los servicios extraordinarios de Semana Santa al personal. Según consideran, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de los responsables de la Jefatura de la Policía Local, «nos sigue vetando el derecho a la información que legalmente tiene atribuido este sindicato, haciendo omisión a la transparencia que pregonan».

Como explican, han solicitado formalmente, el cuadrante de trabajo correspondientes a los grupos de trabajos especiales, concretamente a los grupos Charlys y Omegas, «pues tenemos la fundada sospecha, que por la falta de personal voluntario para realizar servicios extraordinarios, por la negativa de unos ochenta agentes a realizar dichos servicios, hasta cuando se atiendan sus reivindicaciones laborales, los integrantes de las secciones reseñadas van a ser utilizados de una manera fraudulenta por los responsables de la Jefatura, superando considerablemente su jornada de trabajo, que tal como establece la normativa, no debe exceder en la duración media del trabajo, de 48 horas, por cada período de siete días, incluida las horas extraordinarias, debe haber un descanso mínimo diario de once horas consecutivas en el curso de cada período de 24 horas y la duración del trabajo nocturno, no debe exceder de ocho horas como media de trabajo nocturno por cada período de 24 horas».

Y esa información, como denuncian, no ha sido facilitada ni se ha publicado en los tablones correspondientes como es habitual, lo que les lleva a considerar, «que se trata de ocultar este grave incumplimiento de la normas de prevención de riesgos de estos trabajadores, con las consecuencias que para su salud supone».

Por último señalan que «ante la falta más que evidente de agentes, a pesar de lo que se está vendiendo públicamente, tenemos el convencimiento, que se empleará al personal disponible del turno ordinario de trabajo de la sección de servicios generales (seguridad ciudadana), para el trabajo del servicio extraordinario de los actos de Semana Santa (recogidas y otros actos complementarios), dejando a la ciudad sin la atención de los servicios generalmente desarrollados por esta sección de policía (robos, agresiones, recogida de denuncias, apoyo accidentes de circulación, servicios humanitarios, incendios, ruidos molestos, apoyos a la seguridad del resto de policía, etc.), en definitiva, todos los servicios correspondientes a la seguridad ciudadana, que muy probablemente no podrán ser atendidos por la sala del 092, la cual comunicará con toda probabilidad a los ciudadanos que soliciten su demanda, que no existen unidades disponibles para atender sus necesidades o urgencias», avisan.