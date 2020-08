CÁDIZ Denuncian que el dron comprado para vigilar el aforo de las playas en Cádiz solo ha volado una vez El sindicato SPLCA advierte de que no se podrá usar mucho más debido a que no hay efectivos suficientes que hayan recibido el curso y puedan hacerlo

M. A. Actualizado: 03/08/2020 15:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Kichi y su Policía Local: La falta de entendimiento más peligrosa

El pasado 22 de julio se informó de que la Policía Local de Cádiz iba a utilizar un dron para controlar desde el aire el aforo de las playas de la capital y garantizar así que no se extralimiten los cupos previstos de personas que eviten nuevos contagios de coronavirus. El Ayuntamiento de Cádiz decidió invertir casi 11.000 euros en la adquisición de este vehículo no tripulado, en su tramitación administrativa, en la formación que se le tenía que dar a los agentes encargados de su manipulación, en el seguro de responsabilidad civil, en los reconocimientos médicos a los operadores y en el mantenimiento del aparato durante un año.

El concejal de Seguridad Ciudadana, David Navarro, aseguraba que este dron era «un recurso más para el control de los aforos» y que comenzarían a utilizarlo en aquellas playas donde hay menos espacio, como Santa María del Mar y la Caleta.

Pero, al menos de manera oficial, no se ha tenido más noticias sobre el uso de este dron. Desde el sindicato de la Policia Local de Cádiz (SPLCA) denuncian que tampoco ellos que forman parte de la propia Jefatura han tenido alguna información sobre que el aparato haya sido utilizado para el fin que se compró. «Al parecer, se ha volado un solo día para una auditoria interna que se está realizando, relacionada con la calidad de los servicios de playas», aseguran.

Y, según sostienen, tienen serias dudas de que el artefacto vaya a tener de momento mucho más uso debido, entre otras cosas, al conflicto que este Cuerpo mantiene con el Ayuntamiento y que ha minimizado los efectivos y servicios disponibles. Sostienen que el curso necesario para poder manejar el dron está destinado solo para oficiales, lo que reduce aún más el número de agentes que podrían manipularlo y que además, coincidan en los turnos donde sea necesario hacerlo volar. Hay que recordar que debido al enfrentamiento en demanda de una nueva RPT para la plantilla municipal, los agentes no están haciendo servicios ni horas extraordinarias y tampoco hay grupos especializados.

Además denuncian que la formación para el manejo del dron ha sido «escasa» y que eso ha motivado que los policías que han sido dispuestos a realizar esa labor se nieguen a correr el riesgo de lanzar el dron por encima de la población y, más aún, en la playa y en jornadas de frecuentes vientos.

Para SPLCA el anuncio de que se iba a disponer de este aparato para la seguridad de todos los usuarios de las playas ha sido «una campaña más de marketing de nuestro equipo de Gobierno para vender una seguridad que es deficiente e incompleta por la falta de presencia policial fija en el lugar», afirman.

«Hemos tenido conocimiento», continúan, «que dentro de unos días se realizará una auditoría externa donde se valorará la seguridad del servicio en nuestras playas y conseguir el distintivo de calidad correspondiente, que las hacen las más atractivas de Europa. Esperemos no tener que pagar las consecuencias de que no se haya dado importancia a la falta de esta presencia policial y tengan con 'el dron que no vuela', suficiente argumento, para garantizar la seguridad y conseguir la necesitada Q de calidad».