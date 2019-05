PROVINCIA «Los delitos de odio en Cádiz no son numerosos pero uno solo ya atenta contra la convivencia básica» El subdelegado del Gobierno inaugura unas jornadas formativas de la Policía Nacional sobre este tipo de delitos

Para poder luchar contra los problemas que la misma sociedad crea es fundamental que esa misma sociedad aprenda a rehuir de ellos. Que no se normalice, que no se enquiste. Que se afronte la situación como algo real y que no se busquen excusas o escapatorias y divagaciones para mirar hacia otro lado. Ayer en el edificio Heracles, en el recinto interior de la Zona Franca, un nutrido grupo de agentes de la Policía Nacional acudían a unas jornadas sobre los delitos de odio, aquellos delitos que empiezan a aparecer con cierta fuerza en las estadísticas y se dirigen contra una persona por el único motivo de que es diferente a uno mismo o movidos por determinados prejuicios, basados normalmente en la intolerancia y otras motivaciones.

El subdelegado del Gobierno, José Pacheco inauguró estas jornadas acompañado del comisario jefe provincial, Antonio Ramírez, el presidente de la Audiencia, Manuel Estrella, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso y el comisario jefe de operaciones de la Comisaría Provincial, José Manuel Menacho. Antes de iniciar el acto, Pacheco destacó antes los medios la importancia de este tipo de encuentros formativos. «Nos ayuda a prepararnos ante estos delitos. En la sociedad en la que vivimos, una sociedad diversa, no nos podemos permitir bajo ningún concepto que haya personas que sufran ese estigma, esa lacra, por el mero hecho de pertenecer a un grupo determinado, ya sea político, por nacionalidad, raza u orientación sexual». Como quiso recordar, en enero de este año el Gobierno sacó un Plan de Actuación contra los Delitos de Odio, en el que hay cuatro líneas: la prevención, la formación, la actuación y la reacción. «Una de las patas es la formación y en eso estamos, en esa formación a los cuerpos de seguridad del Estado para que sean más eficaces a la hora de encarar este tipo de delitos de odio».

El subdelegado recordó que en su etapa como profesor ha podido ver de cerca el sufrimiento de chicos que eran víctimas de acoso. «Se les quiere privar de su derecho a ser como son», y advirtió, «este problema con las redes sociales se ha «multiplicado porque se mantiene las 24 horas del día y no tiene fin».

Por su parte, el comisario jefe de la Comisaría Provincial mostró su satisfacción de que el encuentro que han organizado haya tenido la participación de los profesionales de la abogacía, «lo cual indica que hay mucho interés en la materia». Según explicó los delitos de odio no son especialmente numerosos en la provincia pero este hecho no resta importancia para luchar contra ellos porque «atentan contra la convivencia básica. Así como una persona puede sufrir algún delito ordinario, cuando es por su orientación política, sexual, racial, social... se siente especialmente vulnerable, y eso atenta directamente a la convivencia. Por eso hay que tomar el delito de odio no tanto por su importancia numérica sino porque afecta a la paz interior de las personas». Ramírez además indicó que desde el CNP tienen protocolos específicos para tratar este tipo de delitos como por ejemplo la violencia en el deporte» y «es muy probable que vayan tratándose para casos concretos conforme vayamos avanzando».

Las jornadas fueron inauguradas por el fiscal delegado de la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, Andrés Álvarez quien hizo un repaso sobre la actualidad legal de este delito. «El elemento fundamental es que se comete no porque esa persona haya hecho nada sino por como es», «hay una motivación prejuiciosa» que lo provoca. «Se trata de toda esa forma de expresión que difuda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, la homofobia u otras formas basadas en la intolerancia», explicó.

Y en cuanto a su forma no hay que equivocarlo con la libertad de expresión, advirtió. «En ningún caso puede amparar el delito de odio.Es un delito de peligro abstracto, no exigen un resultado de lesión», añadió.

El fiscal pormenorizó las motivaciones que llevan a una persona a tener este tipo de conductas y cómo desde el terreno legal se puede luchar contra ellas. «Esto no ocurre solo en Madrid o Barcelona, aquí también se dan casos».