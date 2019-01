La oposición advierte sobre la «precariedad» en el servicio de limpieza

El Grupo Municipal Ciudadanos presentará una propuesta para el próximo pleno de enero en la que solicitarán un informe acerca de que situación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad, actualmente sin un contrato en vigor.

Para el portavoz municipal de Ciudadanos, «estamos muy preocupados por las carencias con las que se está prestando el servicio al haber quedado inhabilitado el 30 por ciento de la maquinaria, lo que hace que pueda ser precario».

Por otro lado, Pérez Dorao ha hecho referencia a la posibilidad de que se suspenda el servicio como consecuencia de los reparos emitidos por la Intervención Municipal, «aunque parece ser que esta posibilidad ha quedado desactivada como consecuencia de la aprobación en el pleno del pasado mes de diciembre de la solicitud de informe sobre la estructura de costes del servicio». Así, ha señalado el portavoz de la formación naranja, «no tenemos que temer a que la ciudad se quede sin la prestación del servicio».

En la iniciativa que se presentará para el próximo pleno se solicitará -a través de un completo documento- que el Ayuntamiento informe sobre el servicio que se está prestando en la realidad en la ciudad.

A su juicio, «queremos que nos diga de qué forma se está supliendo la carencia de los vehículos y, sobre todo, en qué situación se encuentra la tramitacion del pliego del nuevo contrato de limpieza».

Pérez Dorao ha lamentado que «detrás de esta situación precaria del servicio está la escasa capacidad para la gestión que tiene el equipo de Gobierno, que le dedica poco tiempo y esfuerzo a la labor que tienen encomendada de gestionar los servicios públicos de la ciudad».

El edil ha manifestado que desde su grupo municipal, y a través de distintas propuestas traídas a pleno, «se ha solicitado la convocatoria de una comisión que revisara la situación relativa a la ejecución del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, que verificase los posibles incumplimientos y propusiera actuaciones correctoras, pero ha día de hoy, y como ya nos tienen acostumbrados, han dejado pasar el tiempo» .

Para el portavoz, los principales damnificados ante la «ineficacia» del alcalde y su equipo son los vecinos de Cádiz, «que están pagando con dinero de sus bolsillos un servicio de limpieza de más de 13 millones de euros al año, con una máquinaria obsoleta y que deja mucho que desear en sus resultados».

Pérez Dorao ha afirmado que «22 de los 74 vehículos adquiridos en 2006 no están prestando servicio y, sin embargo, no han sido sustituidos por otros».

Por esta cuestión, el portavoz requiere al equipo de Gobierno, y en concreto, al concejal de la Delegación de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, la explicación de «por qué se ha dado esta situación, cómo se está supliendo la falta de esa maquinaria y si la empresa ha informado al Ayuntamiento sobre las circunstancias relativas a la inoperatividad».

Asimismo, el concejal ha manifestado que es preciso que expliquen al Pleno si existe la posibilidad de exigir la reposición de esta maquinaria a la empresa «teniendo en cuenta la situación actual de inexistencia del contrato».

El PP pide una investigación

Por su parte, desde el PP, consideran que el retraso de dos años y medio en la elaboración del pliego de limpieza no es justificable de modo alguno: «es algo muy raro que Podemos no inicie la renovación del servicio de Limpieza sabiendo que tienen un problema grave con la suciedad en Cádiz y que Intervención no admite más facturas por este concepto».

Los populares no entienden «el especial interés del alcalde en pagar 1,3 millones de euros mensuales a una empresa cuyo contrato expiró el 1 de agosto de 2016 y que –por tanto- se está beneficiando de una facturación anual de cerca de 16 millones de euros sin haber ganado concurso público para ello».

El PP pide que se investigue en el seno municipal el motivo por el que -a pesar de los continuos reparos de la Intervención Municipal para pagar las facturas a la empresa concesionaria- «el alcalde firma decretos levantando esos reparos a la vez que permanece sin sacar el pliego de contratación que debe terminar con esta situación irregular».

«No solo es incapacidad, es flojera»

El candidato del PP, Juancho Ortiz, señaló que la situación es grave a nivel administrativo y económico, «pero es insostenible a nivel ciudadano, porque el estado de la ciudad se resiente día a día: las calles están más sucias, los camiones y la maquinaria en general está cada vez en peores condiciones y no se ve en un horizonte cercano posibilidades de mejorar».

A su juicio, «el problema es que no trabajan y está ya más que demostrado que no son capaces ni de limpiar ni de sacar un pliego de condiciones en un plazo razonable».

El PP culminó asegurando que «no son capaces de sacar ni este pliego, ni el de Transporte, ni el de las informadoras turísticas, ni el de las instalaciones culturales, ni el de suministro de fruta a la Guardería. Pero no es incapacidad como tal, es flojera. Es que no le echan ni las horas ni el esfuerzo que requiere una gestión municipal».