Vacunada con Janssen de forma voluntaria: «Estoy bien; asumí las consecuencias y lo volvería a hacer»

Las primeras dosis de vacunas Janssen han llegado a Andalucía esta pasada semana , una vez que la Agencia Europea del Medicamento haya respaldado su uso tras la investigación de este medicamento que quedó paralizado días antes por causar unos trombos en algunos pacientes . Justo cuando se anunciaba la suspensión de la administración de la vacuna Janssen, Eva Ingunza acababa de recibir la dosis de la fórmula norteamericana. Esta gaditana participa en el estudio que se está realizando en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y en el que se hace un estricto seguimiento de la evolución de las personas que forman parte de él. «Decidí participar como una forma para ayudar en todo esto y a la vez ser vacunada , al estar tan expuesta y no saber cuándo me iba a tocar. Pero sobre todo el formar parte del ensayo lo vi como eso, que necesitaban personas que se prestasen».

Eva trabaja en la hostelería, uno de los sectores más perjudicados por esta pandemia. De hecho, lleva meses en ERTE debido a que el hotel en el que trabaja está cerrado. « Creo que la única solución al problema es la vacunación . Ahora mismo vivo con las mismas precauciones, porque incluso vacunados podemos contagiar», explica.

Con esas motivaciones, Ingunza decidió entrar en el estudio. «La primera vez que acudí nos hicieron analítica completa y todo tipo de pruebas. Fui una segunda vez y ya nos pincharon. Al tratarse de un estudio había personas que lo que iban a recibir iba a ser placebo y otras serían vacunadas con la medicación . De esa forma comparaban los efectos en unos y otros».

Este proceso se garantiza además mediante una aplicación, ‘Study Hub’, que los voluntarios tienen instalada en sus teléfonos móviles y en la que registran si padecen algún tipo de síntoma. Además de ello hay un seguimiento telefónico por parte de los profesionales. «El estudio dura dos años y se sigue constantemente la evolución. Fui por tercera vez hace un par de semanas y nos explicaron que ya se iba a abrir el ciego, que es descubrir quienes tenían placebo y quienes vacuna . De seis personas, a dos nos habían administrado placebo. Los que habían recibido la vacuna dijeron que habían tenido malestar al día siguiente pero estaban bien. Entonces me administraron la Janssen, que a diferencia con otras, te ponen la misma cantidad de anticuerpo en una vez, es una sola dosis», relata Eva.

Horas más tarde, Estados Unidos paralizó la vacunación tras detectar los seis casos de trombos . «Al día siguiente todo el mundo me mandaba los artículos. Yo estaba tranquila y a la vez me sentía una privilegiada porque ya estaba vacunada. Si surgía algún problema se arreglaría... Era un tanto por ciento tan pequeño... La verdad es que prefiero que me dé un trombo que tiene solución, o quizás no, quién sabe, a morir de Covid sola» , afirma.

Esta semana tiene que acudir de nuevo al Hospital La Paz para que le hagan analíticas así como una prueba para comprobar los anticuerpos que ha generado. Ella insiste en la seguridad de la vacuna y el proceso. «No he tenido reacción ninguna. Me picó un poco el brazo y me encuentro perfectamente . Antes del estudio firmas unos papeles en los que te dicen las miles de contraindicaciones que tiene y seguiré en este ensayo durante dos años . Estoy bien. Asumí las consecuencias y lo volvería a hacer . Sólo si todos nos vacunamos vamos a salir de ésta».

Sobre quienes muestran sus dudas con respecto a la vacunación, Eva comenta que « las personas reticentes o bien no han sufrido de cerca este problema o no son conscientes de lo que acarrea personal y económicamente al mundo esta pandemia . Fumar da trombos, el Paracetamol también... Y ahora mismo la solución es la vacunación».