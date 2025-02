El coronavirus trae a Cádiz una ola de nuevas empresas especializadas

En cuestión de creación de empleo durante la pandemia, dentro de la provincia de Cádiz se han vivido situaciones muy diferentes dependiendo de la zona en la que se mire. En el caso de Jerez, El Puerto de Santa María y la Sierra de Cádiz se notó una bajada muy considerable en todos los sectores excepto en «logística-transporte, limpieza y alimentación durante los meses de confinamiento, explican fuentes de la empresa Randstad en la Delegación de Cádiz. Por otra parte, actualmente la provincia está viviendo un periodo de reflote en los meses de verano tras la creación de unos 7.500 empleos en julio . En esta recuperación, los sectores que más han repuntado han sido «el comercio, la banca –aunque en menor volumen que otros años– y la hostelería».

Limpieza y desinfección

«La desinfección era un campo que estaba olvidado y que, debido a esta crisis, ha venido para quedarse», así de contundente se expresa Fernando Carrillo , gerente de IslaPlagas. Esta empresa, especializada en la limpieza de instalaciones y en salud ambiental, ha detectado que el temor a la propagación del coronavirus ha propiciado el aumento de la demanda de sus servicios de desinfección: «la gente se ha dado cuenta de que es necesario, siempre hemos dicho que el enemigo más peligroso es el que no se ve», apunta Carrillo. IslaPlagas destinaba, «por la falta de pedidos», más recursos a las tareas relacionadas con el control de plagas, pero según la opinión de su gerente, «se va a producir una subida de los estándares de limpieza y se van a cambiar los protocolos». Este servicio indispensable en la lucha contra el Covid-19 no ha generado un crecimiento revelador en la oferta de empleo en la Provincia de Cádiz. Muchas empresas han optado por reorganizar sus divisiones y otorgar más protagonismo a la desinfección profesional. Sin embargo, el sector de la limpieza ha crecido en importancia y las compañías reconocen un gran aumento de la demanda.

Transporte y logística

La dinámica de los consumidores respecto a la realización de compras por Internet muestra una curva ascendente desde que comenzase la alerta sanitaria. Según datos ofrecidos por Roman Reputation Matters (empresa consultora), Glovo, compañía especializada en recogida y envío de pedidos, ha experimentado «un crecimiento del 20%» en la provincia de Cádiz. En el mes de marzo, «'restaurantes' fue la categoría con más pedidos de la app, seguidos por supermercados». El crecimiento de marzo superó la expectativa de abril, sin embargo, «en tan solo 7 días del mes de mayo, los pedidos a restaurantes fueron un 14% superiores a los del mes pasado», explica Sacha Michaud, cofundador de Glovo. Este cambio en la tendencia de compras online obliga a la contratación de nuevos repartidores que cubran toda la demanda. Recientemente, Glovo Cádiz ha publicado una oferta de búsqueda de repartidores en la provincia con más de 5 ofertas activas de empleo para varias plazas vacantes que necesitan ocupar «inmediatamente». Por su parte, Correos opina que «la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la relevancia del sector logístico como un canal imprescindible para proveer a los ciudadanos no solo de productos de primera necesidad, sino también de artículos relacionados con el ocio, la formación o el trabajo». En este sentido, en julio Correos anunció la incorporación de «4.005 nuevas personas en puesto fijo, 102 de ellas en la provincia de Cádiz, y actualmente hay abierta una convocatoria para otras 3.421 plazas».

Este cambio de tendencia en el consumidor explica otra realidad de mercado: el aumento de los servicios de reparto y logística debido a la gran cantidad de negocios que no contaban con servicio de reparto y que ahora deciden esforzarse por transportar sus productos hasta la clientela. El sector del reparto y transporte –concretamente, el repartidor a domicilio de restaurantes y bares– es una de las pocas alternativas de empleo para los más jóvenes. «Se necesita repartidor a domicilio, no se requiere experiencia » rezan la mayoría de estos anuncios. Entre los populares portales de búsqueda (InfoJobs, Milanuncios o Job Today) se encuentran casi un centenar de ofertas de empleo para la categoría «repartidor», de las cuales –al menos– la mitad cuentan con más de una plaza vacante. El motivo se halla en la inclusión de este servicio por parte de negocios que antes no contaban con la realización de portes: algunos bares y restaurantes; puestos en las plazas de los mercados y otros negocios alimenticios; droguerías y tiendas de barrio. Así pues, el oficio de repartidor siempre se ha podido considerar como «el primer trabajo» de muchos gaditanos. Hoy, con la crisis provocada por el COVID-19, puede ser el único –o uno de los pocos– ofertado en la provincia.

Según el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) de la Junta de Andalucía en Cádiz, el sector del transporte y almacenamiento se convirtió en el primer creador de empleo en la provincia de Cádiz durante los meses de confinamiento. En abril, el mes de mejores resultados, se realizaron 7.301 contratos en este sector, lo que supuso el 32,1% del total de nuevos empleos. En marzo también se registraron grandes cifras de contratación con 6.259 procedentes de este mismo sector en Cádiz, lo que pesaba sobre el total de la contratación provincial el 16,7%. No obstante, en febrero, el número de contratos en el transporte fue de 5.145, equivaliendo el 11,3% del total de contratación de la provincia y demostrando la tendencia ascendente que ha vivido este sector desde el inicio del Estado de Alarma. Aunque ya no se trate del sector que encabece la creación de empleo, el transporte ha crecido en su importancia y sus trabajadores resultan indispensables –ahora más que nunca– para el tejido económico gaditano.

Apuesta por el sector tecnológico

El informe 'Flexibility at Work' de la empresa Randstad revela que «la tecnología modificará el 30% de los empleos» tras la pandemia de coronavirus. Este estudio asegura que, a largo plazo, «más del 25% de las grandes empresas tendrán dificultades para encontrar perfiles tecnológicos». El impacto de la digitalización traerá consigo el aumento de los empleos «a tiempo parcial, el empleo a través de ETT o autónomos», así como la desaparición de «uno de cada siete empleos». En cuanto a la automatización, Randstad destaca la presencia en España de «157 robots industriales en fábricas por cada 10.000 trabajadores», suponiendo una 'tasa de robotización' del «1,57% , por delante de la media europea» (1,06%), pero muy lejos del país líder: Corea del Sur (7,1%). La teleasistencia y la venta telefónica también constituyen a sectores en alza. Este auge de lo tecnológico, unido al aumento de productos y servicios online, viene acompañado del aumento de la demanda en ciberseguridad. Para cubrir estas atenciones presentes y futuras, el IES Rafael Alberti de Cádiz abrirá en septiembre la inscripción de 20 plazas del primer máster de FP sobre ciberseguridad informática.

Empresas que han adaptado su oferta

No solo se apuesta por la creación de innovadores puestos de trabajo. Sectores tradicionales también han adaptado su oferta para cumplir con las exigencias del coronavirus en nuestra vida personal y profesional. Rótulos Bahía se ha dedicado durante años a la rotulación y grabados. La maquinaria empleada para estos fines también le han permitido ampliar sus trabajos y diversificarse en la creación e instalación de cabinas anti covid fabricadas con metacrilato y cristal. Desde el comienzo de la crisis sanitaria, esta empresa gaditana ha efectuado la construcción de casi un millar de mamparas satisfaciendo las necesidades de empresas con mostradores de cara al público u oficinas. Por su parte, la firma Verónica de la Vega demuestra que moda y salud no tienen que ser inseparables. Desde el confinamiento, la marca isleña ha confeccionado sus propias mascarillas . Éstas cumplen con toda la normativa higiénica-sanitaria, además de asegurar la protección gracias a sus tejidos certificados y a seguir las especificaciones del Gobierno a la hora de la manipulación. En la actualidad, Verónica de la Vega ofrece la posibilidad de adquirir una de sus mascarillas eligiendo entre más de 10 modelos disponibles, sin contar con la posibilidad de personalizar según el cliente. Además, la diseñadora ha reutilizado tejidos de otras colecciones para elaborar pequeños estuches guarda-mascarillas.

Turismo y hostelería

En España, el sector primario ha sido «el mayor generador de contratos con 208.583» empleos nuevos en junio, según un informe de Randstad a partir de datos obtenidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En este mismo dosier, además de destacar la importancia de las actividades del sector primario en la economía nacional, se hace hincapié en la recuperación de la creación de empleo de otros sectores respecto al mes anterior: «actividades recreativas y artísticas (538,3%), hostelería (315,5%), educación (139,2%), información y comunicación (89,5%) o financiero y seguros (86,7%)».

Por su parte, en Cádiz –en pleno confinamiento–, tras decretarse el estado de alarma, se generó un «refuerzo masivo de puestos en supermercados –sobre todo reponedores–; un repunte del sector logístico –sobre todo en transporte marítimo– que causó, a su vez, la necesidad de refuerzo en puestos de mozos de almacén (relacionados con el aprovisionamiento alimenticio), así como un aumento de la demanda de operarios de industria agroalimentaria y peones agrícolas», explican desde Randstad en la Delegación de Cádiz. Adecco en Cádiz añade que las categorías más demandadas en este periodo de tiempo fueron las de «reponedor, carretillero y ayudante de producción y envasado», suponiendo un aumento de empleo del 50%, respecto la misma época en distintos años.

Durante la desescalada y ahora en la nueva normalidad, se ha retomado «la actividad industrial –sobre todo vinculada al sector naval– con profesionales de oficio y actualmente, debido al repunte del turismo nacional en la zona, se precisan perfiles de hostelería », añade Randstad. Esto último se encuentra apoyado por la cifra de nuevos empleos del mes de julio (unos 7.500), de los cuales un 90% del total de nuevos contratos pertenecen al sector servicio. A partir de estos datos se puede observar que turismo y hostelería, dos de los sectores más castigados por la crisis, son ahora los que lideren la creación de empleo en Cádiz, a falta de conocer los datos de agosto y de saber cómo afecta la disminución del turismo extranjero.

Accesibilidad e inclusión social

Las condiciones del teletrabajo parecen constituir la cuenta pendiente para las compañías dentro de la crisis del coronavirus. Según un reciente informe de Randstad, «el 23% de los españoles no se siente capacitado para teletrabajar» . Por sectores, el sanitario (34,3%), distribución (29,6%) e industria alimentaria (28,6%) son los que «más echan de menos conocimientos y medios para poder teletrabajar». Al mismo tiempo, «4 de cada 10» trabajadores de nuestro país considera que su empresa «no les está proporcionando el equipamiento tecnológico necesario y el 81% considera que es responsabilidad del empresario proporcionarles formación para mejorar sus habilidades tecnológicas».

Antes de la crisis del coronavirus, la Fundación Randstad se hacía eco de la subida de empleo de las personas discapacitadas en el mercado laboral. Concretamente de las «204.000 mujeres» empleadas en marzo, suponiendo un hito y reforzando una «tendencia positiva». Sin embargo, la pandemia ha supuesto una recesión también para los discapacitados. «Las personas con discapacidad somos las más discriminadas» , afirma Francisco Zuasti , director del medio 'Todo Disca'. Según Zuasti, «las personas con alguna discapacidad tienen sobregastos para acudir a su puesto laboral en medio de transporte y asistencia, algo que es complicado asumir en tiempos de crisis, además muchos son muy vulnerables al Covid-19». En su opinión, cree que muchas empresas siguen alargando los ERTEs de las personas con discapacidad, algo que no puede refrendar en números «ya que la Administración no ofrece esa información por la Ley de Protección de Datos».