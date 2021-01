CÁDIZ La Comisaría de Cádiz hace aguas Tras la reciente caída de cascotes de las cornisas que obligó a cerrar la calle, ahora tras el paso de la borrasca 'Filomena' denuncian la presencia de humedades y grietas en el edificio del Pirulí

Hace un mes aproximadamente la Policía Nacional se veía obligada a cortar la calle donde se ubica actualmente la Comisaría Provincial por la caída de cascotes del edificio del Pirulí que los acoge desde el verano de 2016 cuando se tuvieron que mudar de manera forzosa por el mal estado de la de la Avenida. Y ahora, parece que el paso de la borrasca 'Filomena' también ha hecho estragos en este inmueble.

Según denuncian desde el sindicato Jupol, la abundante lluvia caída ha provocado que se produzcan filtraciones y humedades. «Cae agua por todos lados», aseguran. Lo que les ha obligado a poner cubos para las goteras y también cintas adhesivas en algunas ventanas. Además se da la circunstancia que tampoco pueden abrir estas ventanas para ventilar, tal y como se aconseja para evitar brotes de Covid, ya que las bisagras están atornilladas.

Según afirman desde Jupol, esta situación les crea «vergüenza e impotencia ante la postura de la Administración, que no cuida a sus trabajadores de la Comisaría Provincial de Cádiz», lamentan. «Hay resbalones, desprendimientos, filtraciones de agua en zonas de paso y corriente eléctrica... son ya más de cuatro años en unas instalaciones que no están para nada adecuadas para la función policial ni para recibir constantemente a los ciudadanos», insisten. «No hay calabozos... no hay mucho más que decir». «Es una situación vergonzosa y además no tenemos ni siquiera una previsión exacta de traslado a la antigua Comisaría que también se ha reformado de aquella manera», denuncian.

Un traslado en el limbo

En cuanto a este posible traslado se han dado varias fechas que por diferentes motivos se han ido incumpliendo una y otra vez. La última la daba el 30 de diciembre pasado el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso. Pardo indicaba entonces que la previsión es que las obras en la Comisaría de la Avenida estén finalizadas a finales de este mes para, a partir de ahí, poder empezar a dotarla del equipamiento necesario para que los agentes puedan volver a este emplazamiento.

En el verano de 2016 y tras meses trabajando entre puntales los agentes de la Policía Nacional en Cádiz se mudaban con carácter 'urgente' al edificio del Pirulí para que se realizaran importantes obras estructurales en la Comisaría de la Avenida. Tanto en su fachada como en el interior donde, una vez comenzados los trabajos, se detectó la presencia de amianto con el riesgo que esto suponía para todos los funcionarios. Ordenados por la inspección tuvieron que trasladarse a otra ubicación y ese nuevo emplazamiento fue las instalaciones de Telefónica que, como ya se denunció en su momento, no cumplía exactamente con la funcionalidad que tiene que tener una comisaría policial.

En cuanto a la construcción de una nueva jefatura en la carretera industrial como se llegó a anunciar, esa idea se ve cada vez más lejana, emborronada en acuerdos y trámites entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Cádiz que tampoco llegan.