Colorida y encendida protesta de UGT contra Kichi exigiéndole que «a igual trabajo, igual salario»

Lo prometido es deuda y la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Cádiz ha convocado este viernes en la plaza San Juan de Dios una protesta con cierto sabor a Carnaval, coincidiendo con la celebración de la fiesta grande, donde han exigido al alcalde, José María González Santos 'Kichi' un acuerdo regulador justo e igual para toda la plantilla municipal, algo por lo que vienen luchando desde el año 2010.

UGT ha convocado a todos los sindicatos representados en el Consistorio gaditano tras aprobar por mayoría en asamblea un calendario de movilizaciones y protestas (que se celebrarán los viernes).

Desde el sindicato insisten en que no existe acuerdo regulador , ni valoración de puestos de trabajo, ni Relación de Puestos de Trabajo (RPT) completa.

Por otro lado, en las bolsas de trabajo no se llama a trabajadores que están en el paro, lo que repercute en todas las delegaciones municipales donde no se cubren puestos de trabajo «teniendo el doble de trabajo los que están». Todo ello, añaden, «repercute a los ciudadanos de Cádiz, a los que no se les ofrece el mismo servicio».

Desde hace muchos años, insisten desde UGT, «venimos reclamando y reivindicando que se acabe con la discriminación salarial existente en el Ayuntamiento y que, desde nuestra opinión, sufren ciertos colectivos. Por ejemplo, los subalternos y los auxiliares de servicios generales, aún siendo distintas categorías, realizan las mismas funciones y tienen una diferencia salarial importante».

Han recordado la defensa del alcalde a los trabajadores del metal asegurando que «él siempre ha defendido que a igual trabajo igual salario y en su casa no lo cumple».

la Policía Local ha desplegado una pancarta en el balcón del Ayuntamiento. La Voz

La Policía Local se une a la protesta

A estas protestas se ha unido también la Policía Local, que mantiene también un conficto abierto contra el alcalde por lo que consideran una «traición» a este colectivo, que ha convocado también algunas protestas y ha decidido no hacer horas extraordinarias en este Carnaval oficial.

En concreto, se ha desplegado una pancarta en el balcón del Ayuntamiento de Cádiz en la que vuelven a invitar al alcalde a que se vaya de su puesto «por el bien de la ciudad» .