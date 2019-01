CÁDIZ Clamor feminista de miles de personas en San Juan de Dios La céntrica plaza gaditana se convierte en punto de encuentro y unión para gritar «por la igualdad y los derechos de las mujeres»

M. Almagro

Actualizado: 15/01/2019 21:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Plaza de San Juan de Dios se tiñó este martes de morado, del color feminista, para «defender» al unísono «los derechos de la mujer». «Ni un paso atrás» fue el grito de ‘guerra’ más repetido en una concentración llena de color y cánticos y de mensajes lanzados hacia el nuevo Gobierno andaluz. Miles de personas se unieron al reclamo de los colectivos feministas que convocaron estas movilizaciones simultáneas en diferentes emplazamientos de toda la geografía española.

«¡Contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre resistencia!», gritaba una de las manifestantes al megáfono seguida de inmediato por todas los participantes. Hombres y mujeres que quisieron con su presencia, coincidiendo además con el Debate de Investidura de la Presidencia de la Junta de Andalucía, denunciar que «se vayan a dar pasos atrás en una lucha por la igualdad».

«Estamos aquí reunidas porque queremos gritar ‘¡basta!’. No vamos a permitir el vergonzoso pacto de la derecha y la ultraderecha en Andalucía que cuestiona los derechos de las mujeres, nos ningunea y nos utilizan como moneda de cambio. A la vista está que partidos declarados de centro como es el caso de Ciudadanos, pacta y permite que Vox firme con el PP siendo un partido que opina que existe la ideología de género, que las mujeres denunciamos por gusto y ese tipo de cuestiones que son inadmisibles», afirmaba Ana Escalona del colectivo Ni una menos Cádiz . «Con este gobierno muchos de nuestros derechos se van a cuestionar».

En la misma línea se manifestaba otra de las portavoces, Araceli Orozco de Café Feminista de Cádiz. «Estamos aquí como llevamos haciendo hace tiempo. La lucha feminista no es de ahora. Reivindicamos nuestros derechos desde hace muchos años y no nos vamos a conformar. Con los que ha pasado hoy en el Parlamento de Andalucía no quiere decir que estemos tranquilos, sino que queremos más. Estamos aquí para decirles que nos van a tener en frente y que nuestros derechos no serán nunca moneda de cambio.

La concentración que se desarrolló en buena parte en la plaza San Juan de Dios donde a medida que avanzaba la tarde se iban uniendo más personas hizo un recorrido por algunas calles del centro de Cádiz. Cánticos y proclamas a una para defender lo que consideran que es «vital para el progreso, la igualdad y la libertad de cualquier sociedad».