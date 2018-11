ENTREVISTA MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS «Los ciudadanos han dado dos mensajes: sí al acuerdo y no a la crispación» El candidato por Cádiz afirma que el PSOE representa la estabilidad y la garantía que Andalucía necesita frente al ruido de otras formaciones

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 25/11/2018 09:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Manuel Jiménez Barrios está convencido de que el Partido Socialista volverá gobernar en Andalucía porque es el único partido que representa centralidad, estabilidad y garantía frente al clima de crispación que, a su juicio, están generando el resto de partidos políticos.

¿Por qué ahora ‘Más Andalucía que nunca’, el lema socialista para el 2D?

La situación en la que nos encontramos exigía fijar el debate en Andalucía y llevábamos razón cuando intuíamos lo que iba a ocurrir, es decir, que los principales líderes nacionales de otros partidos -como es el caso de Albert Rivera y Pablo Casado- están utilizando estas elecciones para dirimir quién se va a quedar con el liderazgo de la derecha en España. Nosotros no estamos de acuerdo en que suceda esto porque no permite hablar de los asuntos que le interesan a la gente, como es la educación, el empleo, la sanidad etcétera, que es también lo que le interesa al PSOE.

¿Cuál es la fórmula del PSOE para la provincia de Cádiz?

Llevamos ya tres años en una estrategia de un proyecto común para la provincia. Tenemos que ser conscientes de que hay que convertirla en el territorio de la innovación, la investigación y del conocimiento. Esto se puede concretar en proyectos como el Centro de Fabricación Avanzada, El Olivillo (en el que el talento de la universidad se pondrá al servicio de las propias empresas) o el Instituto Biomédico de Cádiz. Por otro lado, destacar la economía circular de la Sierra de Cádiz, el proyecto de Ubrique Creativa, los 1.000 millones de inversión para el proyecto de ampliación de las instalaciones de Cepsa en el Campo de Gibraltar o la oficina Extenda, que servirá de puente entre África y Europa. Asimismo, los 380 millones de euros de fondos europeos que redundarán en este proyecto común para la provincia.

¿Y Navantia?

Desde la Junta hicimos una defensa férrea cuando se planteó el contrato de las corbetas y ejercimos la presión necesaria, de acuerdo con los trabajadores, que permitió (gracias a la sensibilidad del Gobierno actual) consolidar un proyecto de 6.000 empleos. Seguimos insistiendo para que la planta de Puerto Real también despejara sus incertidumbres y el presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a que se fabricará en dicho astillero el buque de transporte de tropas y otro buque militar que ofrece más horas de trabajo que el petrolero. En cuanto a la innovación tecnológica, se han incrementado los proyectos de investigación para la ingeniería civil que son financiados por la Junta. Lo que ha ocurrido con las subestaciones como la Wikinger es un ejemplo de que los astilleros tienen que abrirse a otro tipo de proyectos civiles, a los que ayudará no solo el Gobierno sino también la Junta.

¿Qué harán para atraer a más empresas a la provincia?

Toda innovación e investigación para la provincia tiene como objetivo fijar la mirada de los inversores aquí porque es un territorio muy competitivo. La culpa del paro en esta provincia no es solo de las administraciones, que son las que tienen que crear las condiciones adecuadas para que crezcan las empresas existentes y vengan más. En eso estamos. Es incomprensible que el principal instrumento de creación de empleo -que debería ser Zona Franca- no haya sido capaz de convertirse en el motor de empleo de la provincia. Tras el fracaso de Las Aletas, hemos puesto en marcha una iniciativa novedosa como es Lógica, en la que estamos unidos el Gobierno, la Junta, la Autoridad Portuaria y Zona Franca. Todos pondremos en una bolsa común el suelo que cada uno tiene porque -no sé si lo saben muchos- pero hay 10 millones de metros de suelo productivo de titularidad pública, cada uno de una administración. Zona Franca significa un plus para atraer a más inversores.

«Quienes llegaron a trasladar frescura a la política se han convertido en atizadores de la crispación»

¿Lógica es una realidad inminente?

Tiene que serlo. Es difícil entender que haya 90 millones de euros en las cuentas públicas rindiendo intereses. Se tardará el tiempo que lleve disolver la antigua sociedad y crear este nuevo instrumento de gestión más los procesos urbanísticos que conlleva. Esto son iniciativas. ¿Dónde están las que presentan ante los ciudadanos el resto de los partidos políticos? Todos hablan del cambio del modelo productivo, cuando el que tenemos es muy rico y diverso. Ha tenido una crisis y tiene que salir de ella pero la provincia cuenta con dos polos industriales potentísimos, un sector turístico de primer nivel, una agricultura transformada y modernizada y cuatro campus universitarios. No se trata de cambiar el modelo productivo, sino de fortalecerlo para generar más empleo.

Parece que el plan integral para el Campo de Gibraltar no ha sentado demasiado bien a los alcaldes.

En campaña electoral, ya sabíamos que a algunos alcaldes no les iba a gustar. Me sorprende después siete años en el Gobierno en los que el PP nunca ha planteado un plan como este, ahora lo critique. Lo que tendría es que arrimar el hombro. Son 1.000 millones de euros. Me llama la atención que el alcalde de Algeciras no salga a defender la circunvalación de este municipio, un proyecto de 225 millones de euros. Me resulta muy llamativo que alcaldes, llevados por intereses partidistas, no salgan a defenderlo. También es importante por el Brexit, que es una incertidumbre potente. Es el momento de ofrecer una solución para La Línea.

Este plan está condicionado, como muchos otros proyectos, al presupuesto. ¿Tendremos presupuesto pronto?

Tiene gracia que quienes critican el plan tienen en la mano la llave para aprobarlo. El PP comete un doble pecado y parece incomprensible que -si se van a aportar 1.000 millones de euros- no hagan un ejercicio de responsabilidad para aprobar los presupuestos. Pedro Sánchez planteó la solución definitiva al nudo de Tres Caminos y también depende de los presupuestos. ¿Le vamos a echar la culpa al Gobierno?.

«Rivera y Casado están jugando con fuego al utilizar Andalucía para ver quién lidera la derecha»

¿Qué medidas plantean ante dos grandes problemas como son la inmigración y el narcotráfico?

En el caso de narcotráfico hay medidas muy potentes. Como la creación de tres juzgados en La Línea, San Roque y Algeciras, la creación de una comisión de la obtención de bienes adquiridos ilegalmente por el narcotráfico y, por otra parte, de una comisión para la distribución de esos bienes incautados para que puedan revertir en el Campo de Gibraltar. Además, se ha aprobado el decreto que prohíbe las narcolanchas y se han incrementado los fiscales. Sobre la inmigración, el ex ministro Zoido nos auguraba una temporada veraniega en la que llegarían 30.000 personas a nuestras costas sin haber puesto ni una sola medida en marcha. El Gobierno actual toma decisiones importantes como las instalaciones en el Campo de Gibraltar o las de Campano, que han posibilitado tratar con dignidad a estas personas. No obstante, ante lo que estamos viviendo, la UE tiene que ir de la mano de los gobiernos y debe tomar medidas al respecto. No puede ser insensible ante esta tragedia. En el caso de los Mena, destacar el reparto de fondos del Gobierno a Andalucía, donde están la mayoría de los menores.

¿Habrá nuevo hospital en Cádiz?

Este proyecto estaba sujeto a que la Junta contara con la financiación adecuada y no hemos renunciado a ello porque estos fondos deben ir ligados a la financiación que reclamamos para Andalucía. Si vamos mejorando, ya que el Gobierno de España es ahora más sensible, podemos incorporarlo en un futuro próximo. Pero ahora está sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Hay listas de espera, recortes, concentraciones en los centros. ¿Cuál es la receta del PSOE en sanidad?

Algunos se olvidan de que en los últimos cinco años hemos tenido una crisis económica. Hemos hecho malabares y hemos crecido. En la provincia hemos abierto el hospital de La Línea, hemos rescatado el de San Carlos, hemos incrementado un edificio de radioterapia en Jerez y hemos terminado el edificio de la Janda. Recuerdo que la plana mayor del PP, con el alcalde de Vejer al frente, se encerró en el hospital de la Janda. Hoy está terminado, dotado de mobiliario y con personal designado pero no se puede abrir. El compromiso del alcalde era la electricidad, el agua, la depuradora y la entrada. Está aún en obras y no nos hemos encerrado. No es manera de comportarse. Destacar también que en la provincia hay más de 13.000 profesionales sanitarios y se han incrementado en 1.326.

«El uso indebido de las tarjetas es detestable y por eso la Junta lo ha llevado a los Tribunales

¿Y en Educación?

Hemos hecho una propuesta novedosa. Actualmente hay un total de 15.270 profesores en la comunidad educativa de la provincia de Cádiz. Ahora, nuestra intención es sacar 12.000 plazas nuevas en Andalucía. Es necesario recordar que hemos tenido sobre nuestras espaldas la famosa tasa de reposición prohibida por el anterior Gobierno central que nos impedía la contratación de personal. Y ahora nos exigen que corramos.

¿Cree que los Eres y las tarjetas black son una losa pesada sobre las espaldas del PSOE?

La oposición utiliza este asunto para atizar al Gobierno socialista. Esas cosas ocurrieron hace 9 o 10 años y los gobiernos de Susana Díaz no tienen responsabilidad al respecto. En cuanto a los Eres, debemos esperar a que la justicia se pronuncie. En el caso de las tarjetas, su uso indebido nos parece detestable y por eso ha sido la Junta la administración que ha llevado a los Tribunales la actual situación porque creemos que hay que esclarecerlo. Colaboraremos estrechamente con la justicia. Lo que no se puede es utilizar la justicia solo cuando interesa y detestarla cuando no interesa y un ejemplo claro es lo que acaba de ocurrir con el presidente del Consejo del Poder Judicial y las declaraciones de Cosido. Esto demuestra la utilización del PP de la justicia.

¿Podremos circular por la autopista de manera gratuita?

En diciembre de 2019 termina la concesión y debe quedar expedita y gratuita para que los ciudadanos puedan circular por ella. Oí al ministro Ábalos decir con claridad que la autopista será gratuita. Como Junta no vamos a cejar en ese empeño pero me gustaría recordar que estamos pagando hasta el 2019 la liberación del primer tramo del peaje.

«La mejor manera de medir la voluntad de cambio son las elecciones. El pueblo es soberano»

¿Cree que estamos viviendo una campaña especialmente crispada?

El conflicto es algo que existe, en democracia la gente se expresa de diferente manera y hay que estar preparados para entender que la política consiste en la búsqueda de soluciones. Los que atizan y se dedican al insulto no le hacen daño al adversario, le hacen daño a la credibilidad del sistema. Quienes llegaron a la escena pública intentando trasladar frescura y aires nuevos se han convertido en los atizadores de la crispación, como es el caso de Albert Rivera.

Las encuestas les dan como ganadores pero se necesitarán acuerdos. ¿Con quién se sentarán primero?

La crisis del sistema y la desconfianza en las instituciones mandó dos mensajes claros a todas las formaciones políticas: que busquemos soluciones entre todos con pactos y acuerdos y que se acabe la crispación y el enfrentar a unos ciudadanos con otros. Sorprende que ya en la precampaña se anunciara inestabilidad y desgobierno para nuestra tierra. Hemos tenido tres años y medio de estabilidad magnífica y de pronto ha llegado Rivera y en una especie de cabriola política los que antes éramos leales y cumplidores ahora no somos de fiar. Eso le resta credibilidad a la política. Somos la centralidad, la estabilidad y la garantía política frente al ruido de otras formaciones. Nos sentaremos con todas las opciones políticas que quieran.

«Es incomprensible que Zona Franca no haya sido capaz de convertirse en el motor de la provincia»

¿Calificarían la actitud de Ciudadanos de traición?

¿Alguien entiende lo ocurrido en Ciudadanos? Hemos estado tres años y medio negociando y tomando acuerdos y de repente todo ha cambiado. Está claro que lo que se está dirimiendo es algo que no es Andalucía sino el liderazgo de la derecha por parte de Rivera y Casado. Creo que quienes están jugando con estas cosas están jugando con fuego. Estamos saliendo de una crisis económica que necesita credibilidad en la política y desde el PSOE lo que pedimos es la confianza mayoritaria de los andaluces para poder garantizar un futuro para Andalucía.

¿Cree que los andaluces demandan realmente un cambio?

La mejor manera de medir la voluntad de cambio son las elecciones. El dos de diciembre veremos la voluntad de los ciudadanos y la respetaremos. Algunos también plantean un dilema extraño y es que cuando el pueblo no les vota es que se ha equivocado y cuando les vota es que son unos buenos ciudadanos. En democracia el pueblo siempre lleva la razón. Cuando alegan el tiempo que lleva el PSOE en el gobierno, es un insulto a la inteligencia de las personas, porque cada ciudadano vota a quien quiere libremente.