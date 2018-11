ELECCIONES ANDALUCÍA Ciudadanos anuncia que quiere gobernar la Junta con el apoyo del Partido Popular Albert Rivera e Inés Arrimadas arropan en Cádiz a los candidatos a presidente de la Junta y al parlamento por la provincia

Verónica Sánchez

@VeronicaSanMor Cádiz Actualizado: 18/11/2018 14:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sones de guitarra y banderas de Andalucía, de España y de la Unión Europea han llenado en la mañana de este domingo el Palacio de Congresos, que se ha vestido de naranja para albergar el acto de electoral de Ciudadanos en Cádiz.

A dos semanas del 2-D, el candidato del partido naranja a la Junta, Juan Marín, y el candidato al Parlamento de Andalucía por Cádiz, Sergio Romero, han estado apoyados por el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, y la portavoz nacional y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas.

Un gobierno de la Junta de Andalucía con Marín como presidente apoyado por el PP y Juanma Moreno como vicepresidente u otro con Susana Díaz a la cabeza apoyada por Adelante Andalucía son las dos posibilidades que plantea Ciudadanos y, por ello, han pedido a los andaluces y, en especial, a los gaditanos en esta lluviosa mañana de noviembre, que elijan entre «esa dicotomía» y acudan a votar.

«Os invito a que os rebeléis civicamente con una urna y un voto», ha dicho Albert Rivera, que les ha dicho a los gaditanos que crean en el cambio y den su voto el próximo 2 de diciembre a la formación que lidera. En los mismos términos se ha expresado Inés Arrimadas, que se ha definido como «andaluza y catalana» y ha asegurado que le «gustaría que quien dirigiera el futuro de los andaluces fuera gente trabajadora, con las manos limpias. Tenemos la oportunidad de decir que ahora sí es posible el cambio», ha afirmado la líder del partido naranja en Cataluña.

Al grito de «presidente, presidente», han recibido a Juan Marín los simpatizantes de Ciudadanos que han llenado el Palacio de Congresos de la Tacita de Plata. «Tenemos la responsabilidad de devolver Andalucía a los andaluces y Cádiz a los gaditanos», ha afirmado el sanluqueño, al tiempo que ha anunciado que quiere «liderar un gobierno con el apoyo del Partido Popular» y de subrayar que se compromete a «eliminar en 100 días todas las fundaciones fantasma que ha creado el PSOE» desde que está al frente de la Junta.

Asimismo, Juan Marín se ha mostrado confiado en los «sondeos que dicen que Ciudadanos liderará el cambio en Andalucía el 2 de diciembre», una comunidad que, ha afirmado, «va a ser imparable» con la formación naranja en el poder.

Marín ha afirmado que los andaluces «nos sentimos orgullosos de tener gente comprometida, valiente, que quiere a nuestro país», refiriéndose a Albert Rivera e Inés Arrimadas. «Siempre es un placer volver a casa» ha dicho la jerezana en cuanto ha subido al escenario del Palacio de Congresos de Cádiz.

«En Cádiz empiezan los grandes cambios históricos y esta provincia va a ser punta de lanza para el próximo cambio, va a ser fundamental para devolver Andalucía a los andaluces y cambiar por fin los 40 años de socialismo», ha dicho la portavoz de la ejecutiva nacional de Ciudadanos.

Arrimadas ha asegurado que el PSOE lleva todo este tiempo siendo «una losa encima de los andaluces» y que el PP siempre ha sido una «oposición fantasma». «Nosotros nos presentamos mirando a los ojos de los ciudadanos y, con solo ocho escaños podemos decir que hay 31 chiringuitos políticos menos en Andalucía que antes de que Ciudadanos llegase y que hemos eliminado el impuesto de sucesiones», ha afirmado la líder de la formación naranja en Cataluña.

«Imposible era ganar a los nacionalistas en Cataluña y lo hicmos. No hay nada imposible en Andalucía aunque os intenten hacer creer que no se puede cambiar nada», ha dicho Arrimadas, que ha asegurado que su partido le va a demostrar a Susana Díaz «que Andalucía no es patrimonio de ningún partido» y que «no se puede confundir acento andaluz con el acento del PSOE porque tamibén tenemos acento andaluz los que nunca les han votado, los que lo hicieron y ya no lo hacen, los que nos fuimos de Andalucía hace años y nunca hemos dejado de ser andaluces o los que han venido de otras partes de España o del mundo a vivir aquí». Asimismo, ha asegurado que «no se puede venir a hacer política y a gobernar siendo del mismo partido de quien está gobernando España negociando con los que quieren romperla».