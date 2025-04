Cierre de Las Libreras: «Han sido unos años muy bonitos; queremos irnos con esos recuerdos y con una sonrisa»

La Libreras ha anunciado su cierre . El sueño hecho realidad de las cinco hermanas propietarias de este negocio se acaba de la peor forma, tras algo más de diez años en el que ha sido un espacio vital para el fomento de la Cultura en Cádiz . Las Libreras no ha podido resistir los duros golpes de las circunstancias económicas de estos años. A pesar de los esfuerzos y de tomar impulso una y otra vez, las sacudidas aumentaban hasta tal punto de tener que arrojar tristemente la toalla. Lola, María José, Auxi, Pati y Susi dicen adiós a un proyecto en el que se han volcado desde el principio. Tienen que poner fin a una aventura empresarial que ha conquistado a muchos gaditanos, especialmente, a los vecinos del barrio de La Laguna , a los que esta librería ha acercado el buen hábito de la lectura.

Decaída por los acontecimientos, Susi no para este miércoles de responder correos electrónicos, mensajes y llamadas de teléfono. Solo han pasado unas horas desde que decidieron comunicar oficialmente el cierre de la librería . «Es muy triste. Estamos con lágrima fácil . Todo el mundo llamándonos, hablando... de verdad que agradecemos el apoyo que estamos recibiendo y estamos muy sensibles y muy nerviosas por todo esto».

Susi relata cómo se ha llegado a este final. «Hemos tenido momentos de todo tipo. Primero muy bien por la ilusión y el entusiasmo que teníamos en un negocio que pensábamos qué podía ser más bonito que una librería y un proyecto de las cinco hermanas. Además tuvo una muy buena acogida del barrio ». No obstante, en 2010 aún sufrían las consecuencias de la crisis económica de 2008. «Empezamos con esa situación pero teníamos ganas y decidimos tirar para adelante. El primer año fue flojito y también el siguiente. El tercero mejoró, pero luego ya volvimos a caer y cada año iba cayendo un poco».

La crisis del coronavirus ha forzado el desenlace. «Llega un momento en el que es insostenible. Hemos aguantado porque somos nosotras. Hemos sacrificado sueldos y muchas cosas y aún así nos costaba trabajo y esto de la pandemia ha sido el último golpetazo. Nunca hemos tirado del todo pero hemos intentado ser positivas y tratábamos de poner en marcha todas las cosas que se nos ocurrían. Sabemos que el mundo del libro tiene un margen muy cortito y buscábamos estar tranquilas pero cuando vemos que eso no va y pasa este último año con el palo de la pandemia pues hemos dicho, hasta aquí».

En esta difícil situación, Susi reconoce que no dejan de pensar en los clientes, amigos, proveedores, colaboradores... no solo por el respaldo que siempre han tenido sino por la responsabilidad que sienten que tienen hacia todos ellos. «Queremos irnos bien, con todo resuelto y que la deuda que se quede que sea con nosotras mismas . Nos da mucha pena porque ha sido mucho tiempo, muchas ilusiones... hemos disfrutado mucho de las actividades, de lo arropadas nos hemos sentido... pienso en los niños y la verdad es que ellos me estremecen porque siempre hemos apostado mucho por ellos con nuestro club de los pequeños lectores y tengo un pellizco enorme que no se va ».

Demasiados inconvenientes

Tampoco ha ayudado como explica Susi « la crisis endémica del sector . Empezamos en un mal momento, le añadimos la pandemia, la situación del sector propio y que no tenemos ayudas directas y lo sumas todo y tienes este resultado. A todo esto tenemos el tema del comercio de Internet que incluso la pandemia ha impulsado las ventas online». En ese sentido Susi Raposo descarta que Las Libreras siga de forma virtual. « Nosotras disfrutábamos con el trato y la venta directa del libro y si te metes con Internet no es nuestro proyecto . Además, cómo podemos competir con los grandes y dar ese tipo de respuesta... las pequeñas empresas no competir con eso. Nuestra apuesta era poder ir a la librería tocar los libros, que los clientes vinieran a charlar con nosotras... no sería nuestra idea y no saldríamos adelante. La tendencia que hay hoy en día da un poco de susto... el comercio en general da pena en Cádiz y en todos sitios . Porque una ciudad sin comercio está más vacía, es más insegura y realmente además del turismo, el comercio es un motor económico importante».

Desde que comunicaron oficialmente el cierre del negocio las reacciones no se han hecho esperar. « La respuesta es brutal . Empecé el lunes a avisar a los distribuidores y mandar un comunicado más oficial a empresas y colaboradores y después avisé a los clientes... la respuesta es tremenda. Nos mandan mensajes apoyándonos y muy cariñoso todo el mundo. Por eso tenemos una mezcla de pena y tristeza y a la vez alegría por el apoyo y agradecemos mucho que siempre nos han respaldado pero no ha sido suficiente. El local, los seguros sociales... no llegamos a vender lo suficiente . De local se paga mucho en Cádiz. Cuesta más trabajo aquí que en otra ciudad... y la gente es increíble. Tenía más de cien correos y el móvil no para de sonarme. Incluso me han llegado mensajes de los niños y también muchos otros diciendo que si es broma».

A las propias hermanas Raposo Navarrete les cuesta creer en el fin de su proyecto. No obstante, emocionadas, se quedan con lo mejor, con los enormes recuerdos de las múltiples actividades que se han desarrollado en ese espacio que invitaba a adquirir y mantener el buen hábito de la lectura. «Nos quedamos con la pequeña labor que hayamos hecho en ese sentido... hemos potenciado que los niños disfrutaran, que conociesen los libros y que nos hablaran de ellos y en eso estamos contentas de haber formado una pequeña parte de ese hábito. Hemos visto desde bebés que venían con sus padres hasta niños que ya leen sus colecciones... hay algunos que han durado en el tiempo como clientes y vienen ahora y se les nota en la cara que les da alegría y esas son satisfacciones que nos quedan . Por eso nos vamos con una sonrisa».

Susi calcula que La Libreras seguirá abierta al menos hasta finales del mes de febrero . «Nos queda liquidar todo, vaciar la tienda, atender a los clientes con los pedidos que tenemos y bueno por eso esperaremos hasta el último momento para atenderlos a todos lo mejor posible».