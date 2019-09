CÁDIZ Celestino Mutis sigue sin una zona de sombra para el patio del colegio El AMPA considera indignante la falta de respuesta por parte de los técnicos del Ayuntamiento, pese a comprometerse a buscar una solución Este martes, al inicio de curso, las familias acudirán al centro con ropa o complementos amarillos, como forma de protesta, uniéndose a la campaña por la climatización de Escuelas de Calor

La asociación de madres y padres del CEIP Celestino Mutis reclama al Ayuntamiento la instalación inmediata de una zona de sombra para el patio del colegio para que el alumnado no esté expuesto al sol de manera directa. La AMPA está especialmente indignada por la pasividad y negligencia de los técnicos municipales ante esta situación. En particular considera que la máxima responsabilidad corresponde al arquitecto municipal, que no tuvo en cuenta la necesidad de colocar el toldo existente, comprado hace años por la AMPA, o, en su defecto otro sistema de sombreado, a pesar de haberse incluido en la memoria de necesidades en la obra del nuevo cerramiento del patio del centro educativo.

Desde el momento de inauguración del nuevo patio, en septiembre de 2018, las familias y el claustro del centro mostraron su sorpresa porque no tenía ningún tipo de sombreado, y se trasladó al Ayuntamiento la necesidad de la colocación del toldo existente adquirido por la AMPA. Ante esta denuncia el Ayuntamiento se comprometió a buscar las soluciones técnicas para poder colocarlo de nuevo y a pedir tres presupuestos a empresas externas para su colocación lo más rápidamente posible.

Pues bien, ha pasado un año y, tras insistir desde la AMPA, la única respuesta obtenida ha sido que solo se ha recibido una propuesta de una empresa, propuesta que no se ve viable por los técnicos y que, además, «ahora estos están de vacaciones».

Ante esta decepcionante respuesta, a punto de iniciarse el curso, en plena ola de calor, cuando el alumnado del colegio deberá soportar altísimas temperaturas en el patio del centro (al no disponer de zona de sombreado), la AMPA muestra su preocupación y su indignación por la pasividad del arquitecto y resto de técnicos municipales causantes del problema por lo que cabría esperar una actitud más proactiva ante el problema y proponer una solución técnica urgente al mismo, teniendo en cuenta que ya ha pasado un año en esta situación.

Por ello, la asociación llama a las familias del colegio a acudir este martes, primer día del curso, con ropa y complementos amarillos como protesta. Se trata de secundar una iniciativa de la Escuela de Calor de Sevilla, que exige a las administraciones la puesta en marcha de una ley de bioclimatización en los centros educativos públicos.

Y anuncia que, si la administración competente no toma medidas con celeridad, la AMPA será quien, de nuevo, tome medidas para sombrear el patio, como ya hizo en su momento y como también ha realizado este mismo verano con la compra de ventiladores para paliar el calor de casi la totalidad de las aulas del centro.