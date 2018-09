La Casa de la Juventud de Cádiz acoge la exposición '25 años de Star Trek Deep Space Nine' La muestra, que se podrá visitar esta semana, viene acompañada de diversos actos

LA VOZ

Actualizado: 10/09/2018 12:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Casa de la Juventud acoge desde este miércoles, 12 de septiembre hasta el sábado 15 de septiembre la exposición 25 años de Star Trek Deep Space Nine organizada por el Club Star Trek de Cádiz y la Delegación Municipal de Juventud.

La muestra está compuesta por una curiosa colección de objetos, fotos y pósters temáticos relacionados con el mundo de esta mítica serie. La exposición se podrá visitar en horario de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 21.30 horas durante el miércoles, jueves y viernes mientras que el sábado el horario será de 10.00 a 14.00 horas.

Además, desde la asociación se han organizado diversos actos conmemorativos en la Casa de la Juventud como el III Weekend Trek Cádiz que se desarrollará el viernes 14 y el sábado 15 por la mañana, donde todas las personas que estén interesadas podrán asistir a conferencias y a la emisión de documentales.

Así, el viernes desde las 10.30 hasta las 13.00 horas habrá un maratón de los tres mejores episodios de la serie. A las 17.45 horas, Juan Torné Martínez ofrecerá la conferencia Pasado, presente y futuro de Star Trek y a las 19.00 horas se emitirá el documental Making off primera parte de Star Trek Deep Space Nine.

La jornada del sábado comenzará a las 10.30 horas con la conferencia 25 años de Deep Sapce Nine. El dominio y la guerra, a cargo de Raúl Lloret Linar. A las 12.00 horas se proyectará el documental Making off segunda parte de Star Trek Deep Space Nine.

La entrada a todas las actividades es libre y gratuita, hasta completar aforo.