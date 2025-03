Carta de enfermeros de Urgencias del hospital Puerta del Mar de Cádiz: «La situación se hace insoportable»

«Es difícil expresar con palabras las sensaciones, los sentimientos, el estado de ánimo de nuestro personal de enfermería.

El Servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Mar soporta el peso derivado de las carencias de nuestro sistema público de salud. La Atención Primaria no funciona, las citas para el médico de familia tienen una espera excesiva, la lista de espera de las consultas de los especialistas es cada vez más y más larga en el tiempo, los estudios complementarios de RX y demás tienen meses y meses esperando al paciente que está pasándolo mal esperando que concluyan su diagnóstico, la espera para intervenciones quirúrgicas insoportable para la ciudadanía. Lógicamente el usuario necesita ser atendido, necesita que le calmen sus dolores mientras no es intervenido, necesita resolver sus dudas, sus inquietudes, hablar de manera presencial con un facultativo (no por teléfono), que un enfermero le valore una úlcera o herida, que se le realice una prueba complementaria para la que lleva meses esperando y que es fundamental para que un facultativo ponga nombre a su enfermedad, que una auxiliar de enfermería le de la mano, le calme su ansiedad, su angustia, le tranquilice……

Todas estas demoras, estas carencias se traducen en un uso cada vez mayor de los Servicios de Urgencias hospitalarios . Dolencias que deberían solucionarse de manera casi inmediata por su levedad en atención primaria, son tratadas en nuestras urgencias. A todo esto hay que añadir pacientes que acuden con complicaciones de intervenciones quirúrgicas y que han sido dados de alta de manera prematura por falta de camas porque a un gestor se le ha ocurrido la genial idea de cerrar unidades en verano para ahorrarse dinero en contratación de personal, dándose la circunstancia de hablamos de Cádiz, ciudad costera cuya población se triplica en el periodo estival.

En definitiva el personal de urgencias de nuestro hospital actúa de «apaga-fuegos» del sistema . Todo lo que no funciona, se demora, se complica…. termina en el servicio de Urgencias.

A este contexto hay que añadir la situación que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia que nos azota, lo que agrava más si cabe todas esas carencias antes mencionadas.

No obstante el servicio de Urgencias de nuestro hospital cuenta con una plantilla a la que le apasiona su trabajo, y que se implica todo lo que puede y más. Los profesionales que año tras año continuamos en urgencias lo hacemos por vocación, porque nos gusta nuestro trabajo, porque es lo que sabemos hacer.

Pero la situación límite que estamos viviendo, con una plantilla mermada, recortada para la atención de pacientes en la zona Covid, el abandono por parte de los responsables de nuestro hospital, el menosprecio al personal de enfermería de urgencias, los continuos desplantes de dirección de enfermería que, no tiene bastante con recortar nuestros enfermeros y auxiliares, sino que además, de sufrir un recorte por debajo del 50% en la zona COVID , tenemos que soportar que hagan uso de algún enfermero de la zona NO COVID para la cobertura de faltas en otras unidades del hospital, dejando así con menos efectivos la Zona de Urgencias Generales...se hace insoportable.

El personal de enfermería del Servicio de Urgencias (enfermeros y auxiliares de enfermería) se siente defraudado, decepcionado, desmotivado, ninguneado, abandonado, engañado, angustiado…….

Esto hace que muchos profesionales que forman parte de nuestra plantilla se plantee cambiar de servicio, por el maltrato al que somos sometidos, que lógicamente impide que podamos trabajar en unas mínimas condiciones que garanticen una atención digna y de calidad a nuestros pacientes.

Quince días después de haber solicitado a Dirección de Enfermería y Dirección Gerencia que es vital la dotación de personal en la zona Covid de Urgencias, al mismo nivel que teníamos en marzo, argumentando esa imperiosa necesidad, los responsables no han hecho nada. Nada es nada. No hemos tenido respuesta alguna. Continuamos en las mismas condiciones y la afluencia de pacientes Covid, o con sospecha Covid, es cada vez mayor. Son ya 36 pacientes Covid + los que están hospitalizados y 4 ingresados en UCI. Estos pacientes, lógicamente han sido atendidos en primera instancia en Nuestra urgencias.

No es cierto, como ha dicho nuestro gerente Sebastián Quintero, que no contratan porque no hay profesionales disponibles en Bolsa para contratar. No es cierto tampoco que no aumentan la plantilla porque las cargas de trabajo no lo precisan. Dejen de mentir y repongan cuanto antes la plantilla.

No podemos prescindir de esa plantilla de 4 enfermeros y 3 auxiliares para garantizar una antención de calidad. Esta situación está provocando una tensión, angustia, sensación de inseguridad, que lógicamente se transmite a los pacientes. Nuestros pacientes merecen ser atendidos con la mayor de las garantías y para ello es imprescindible que repongan, restituyan YA (no en octubre, llevamos dos meses en esta situación insostenible) la PLANTILLA ORIGINAL EN ZONA COVID.

La Dirección Gerencia y la Dirección de Enfermería han mostrado una vez más con su pasividad, su absoluta incompetencia y su manifiesta incapacidad e ineptitud para gestionar nuestro hospital. Así pues solicitamos la inmediata dimisión de ambas direcciones y la restitución de nuestra plantilla.