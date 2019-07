MÚSICA Carlos Cavalier: «’No Fear’ va en línea con la filosofía de vida que tengo»» El joven gaditano de 16 años estrena este viernes su primer single en inglés y prepara su primer EP que saldrá el 20 de septiembre

Carlos Cavalier es un adolescente gaditano de 16 años cuyo sueño es dedicarse a la música. Hoy se ha cumplido el primero de ellos, el estreno de su primer single ‘No Fear’, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Cavalier acaba de dar su primer paso en un camino que acaba de comenzar y que pronto verá sus frutos ya que el 2 de agosto sale el videoclip de estudio y el 20 de septiembre su primer EP de remezclas.

¿Cómo nace su interés por la música?

Hace cuatro años empecé a interesarme por la música. En mi colegio siempre se ha cantado mucho, ha habido una gran pasión por la música en general y mi profesor Antonio Hernández, que era el director de un coro de la EMA, me impulsó a este mundo de la música. Gracias a él he aprendido muchas cosas. A finales de curso empecé a investigar por mi cuenta, interesarme por otros grupos de música y a través de Internet fui aprendiendo.

¿Qué canciones cantaba en el coro?

Eran canciones que elegíamos nosotros, que queríamos cantar juntos. De cara al público hacíamos pequeños conciertos en Iglesias y viajes. Lo pasábamos muy bien. Allí aprendí un poco el manejo de la voz, pero no de manera profesional. Eso es lo que me gustaría hacer en un futuro.

’No Fear’ es su primer single, ¿qué quiere transmitir con él?

La canción es un mensaje de fuerza y de esperanza para aquellas personas que están pasando por un momento muy difícil en sus vidas. Es un tema que me representa mucho y creo que también muchas personas pueden sentirse identificados con ella. Pienso que ‘No fear’ puede ayudar de alguna manera a motivar a la gente para que pueda salir adelante. Es un mensaje de que hay algo más, no hay que desesperarse porque todo pasa, siempre hay un final y todo acaba bien. Va en línea con mi filosofía de vida.

¿En qué momento se decide a sacar un single?

Me dieron la oportunidad hace unos meses. Siempre me ha gustado cantar y me preguntaron si quería sacar un single con Luna Music. Nunca me había atrevido hasta ahora. Me presentaron a un productor, Dan Rouge, nos pusimos a probar y el proceso me ha gustado muchísimo. Además de él, estoy muy agradecido con quienes me han ayudado, José Carlos Santos y Tony Nile, el productor del videoclip.

¿Dónde le gustaría llegar con la música?

Me gustaría hacer más canciones como la de ‘No fear’. Quisiera hacer mis propios temas y que el mundo los escuche, transmitir algo con ellos. La música es una manera artística de enseñar muchas cosas y de aprender. Quién sabe, lo mismo en un futuro puedo dar un concierto y mostrar mis canciones en público, nunca se sabe.

¿Qué opina su familia sobre que quiera dedicarse a la música?

Desde un principio me apoyaron muchísimo. Me dijeron que si era lo que me gustaba, adelante. Todo lo que tenga que ver con el arte me gusta, el dibujo, el baile y la música vino al mismo tiempo. Me gusta todo muchísimo pero la música es lo que quiero aprender profesionalmente.

¿Qué estilos musicales le gustan?

Empecé escuchando pop y un grupo que se llama Pentatonix. Me llamó la atención porque son cinco integrantes que cantan a capela y sin ningún instrumento. Más tarde vino otro género llamado K-pop que es pop pero de Corea del Sur. De ahí nace mi pasión por el baile, pero principalmente su estilo de música. Otro de mis referentes es Ariana Grande.