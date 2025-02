En Cádiz hay el triple de perros que niños menores de 10 años

Tres personas acompañan a la que se ha convertido en una más de la familia. Calita, a hombros, entra en el local donde se someterá a una limpieza completa. «El otro día llegó chorreando ella de jugar en el parque. ¡Ya no la llevo más!», espeta la cliente. Tanto a la madre como a las dos hijas les cuesta dejarla sola apenas una hora, el tiempo que durará la sesión. «Adiós, gorda», le exclama la madre. «Mira qué carita... qué pena, mamá, qué lástima», lamenta su hija.

La explosión de la población canina en Cádiz es palpable, pero los datos son apabullantes. El censo municipal recoge hasta 26.091 perros registrados . Una cifra que ha ido creciendo desde primeros de siglo, cuando se contabilizaban unas 3.000 mascotas. Sin embargo, el boom definitivo ha llegado en los últimos tres años, en los que el número de perros registrados en Cádiz ha crecido un 62% –a principios de 2016 había en torno a 16.000 canes–.

De hecho, a pesar de la cifra de los 26.091, hay más. El registro municipal no contabiliza, por ejemplo, los perros callejeros o de las personas que no han querido notificar que tienen mascota. Por ello, es importante cumplimentar los trámites necesarios para que los perros lleven su correspondiente chip.

La cifra del censo es de por sí tan abultada que ya supera a los menores de 25 años . Según el Padrón municipal actualizado a principios de verano, en Cádiz hay 24.484, unos 1.500 jóvenes menos que mascotas caninas. Hay mil comparativas posibles, pero quizás la más dura es la que pone de manifiesto, una vez más, la sangría en la población infantil en los últimos años: ya hay más del triple de perros en Cádiz que de niños menores de 10 años (8.433) o casi siete veces más que menores de cinco años (3.752). Según los expertos, el descenso de las cifras de natalidad guarda relación directa con el incremento de mascotas. De hecho, es una tendencia que se da en la mayor parte de las ciudades de las sociedades desarrolladas, donde, además, cada vez hay más adultos de distintas edades viviendo solos.

Nuevos negocios

Buena prueba de este crecimiento es el auge de las tiendas especializadas en población canina. Noelia era administrativa en una oficina hasta que decidió montar Styls Dogs en la barriada de San José. En esa zona se acumulan hasta cuatro peluquerías caninas en un radio de 600 metros , varias de ellas de reciente creación.

La más antigua es La Jungla, situada en plena avenida. Lleva abierta 22 años , cuando sólo había tres establecimientos de este tipo en Cádiz. «Se nota que hay muchas más mascotas que ante, cuando ni se vacunaban; comían los restos de comida que hubiera en cada casa. Ahora tienen su pienso y comida especial. El cuidado no es el mismo: si no, no seguiríamos abiertos, con lo que cuesta hoy mantener un negocio», explica Silvia, la propietaria de la tienda.

Una solo rastreo en Google Maps sobre el mapa de Cádiz da muestras de este fenómeno. Buscar por guarderías conduce a un total de 15 centros en la ciudad, los mismos que se encuentran con una búsqueda sobre veterinarios y hasta tres menos que en una sobre peluquerías caninas (18 en total). Con el paso de los años, La Jungla, que ofrece además de todo tipo de peinados –han llegado a realizar crestas amarillas o teñidos completos– otros servicios como el de lavado, venta de complementos o alimentación para las mascotas. «Hace unos años era impensable que alguien se gastara dinero en lavar a un perro. La peluquería era para un pelado en el verano y ya está. Ahora es durante todo el año y suelen traerlo cada mes e incluso cada dos semanas», explica.

Los hijos de Rina, de 59 años, le convencieron para adoptar en casa a cada uno de los cinco caniches que saca a pasear a primera hora de la mañana. «Me aportan mucho, incluso salud; padezco de fibromialgia y he estado durante años con depresión crónica, pero desde que los tengo a ellos los tengo que sacar yo y desde entonces casi que no enfermo sabiendo que tengo esta responsabilidad», desarrolla la dueña. Varios estudios han estudiado los beneficios que puede tener para la salud cuidar a una mascota.

Los perfiles del dueño suelen variar. Carlos, peruano de 36 años que llegó a Cádiz hace 12, pasea a sus dos perras en la playa de Santa María. Su pareja y él decidieron acogerlas cuando empezaron a tener tiempo para ellas. «Vengo a la playa y disfruto de mi tranquilidad; cuando estoy libre, como hoy, me gusta estar con ellas: ahora se han mojado y debo bañarlas. Son en realidad parte de la familia porque nuestros fines de semana y vacaciones los organizamos con ellas», explica Carlos. Este ingeniero de Airbus se detiene junto a la señal que delimita el terreno aún prohibido para sus mascotas: la arena. «Yo entro todo el año; al final hacen la vista gorda pero si un policía quiere, puede venir a multarme por tener los perros sueltos. Podrían habilitar la playa para perros, al menos en invierno», solicita el joven, que reconoce la tolerancia que hay en Cádiz en este sentido: «Las terrazas y la mayoría de los lugares lo permiten; en el norte hay bastantes que no. Esas nuevas formas que se están dando aquí son normales en otros países de Europa», concluye.

Más de 4.000 gatos en los hogares gaditanos

El censo municipal de animales tiene registrados 4.450 gatos en la capital gaditana. Se trata de la segunda localidad en la provincia con más mascotas de este tipo, según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Veterinarios.

En los últimos meses la ciudad ha vivido un incremento notable de la población felina . De hecho, a principios de año apenas se contabilizaban unos 3.000 gatos en toda la ciudad.

Por otra parte, el censo animal también contabiliza 72 hurones , cuyos dueños también suelen incorporar un chip. Además, hay otros 57 animales de otras especies registradas en el censo.

El Consistorio permite a las personas empadronadas en Cádiz, dueñas de animales domésticos, que quieran acogerse a la campaña de esterilización de perros, gatos y hurones . Las solicitudes se podrán descargar de la página web, o recoger en la Delegación de Salud o en la de Atención al Ciudadano.

El Ayuntamiento de Cádiz incorporó este año una Delegación de Bienestar Animal, aunque su concejala, Teresa Almagro, presentó su renuncia al alcalde hace apenas una semana alegando «el esgaste que implica la escasez de recursos municipales» para impulsar sus áreas. Le sustituirá Lorena Garrón.

Jerez, la ciudad con más mascotas La localidad con más perros y gatos de la provincia de Cádiz es Jerez, que tiene registrados hasta 56.273 perros y 4.920 gatos. Por su parte, Algeciras también destaca con un total de 36.187 canes y 3.722 felinos. Cádiz es la segunda localidad de la provincia con más gatos, un total de 4.450 tras el destacado incremento en los últimos meses. Chiclana, con 33.721 perros y 3.257 gatos, entra entre las cinco localidades con más población de ambas mascotas. Destacan también El Puerto (25.586 perros y 3095 gatos) y La Línea (23469 perros y 3.410 gatos). Jerez también es, con diferencia, la localidad con más hurones, con un total de 296. También destacan Algeciras (172) y Sanlúcar (146).