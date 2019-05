LIMPIEZA Cádiz, limpia o sucia (según el barrio) La limpieza del centro, las zonas turísticas y el paseo marítimo contrasta con la de barrios como Cortadura o la Paz, más desatendidos Los excrementos de perros, la falta de baldeo y el deficiente mantenimiento de contenedores y papeleras son el común denominador en un paseo por la ciudad

¿Cádiz es una ciudad limpia? Esa pregunta puede tener varias respuestas, tantas como barrios tiene la ciudad. Si vives en Cortadura la respuesta será que falta limpieza en general, que en los jardines del parque siempre hay envases, plásticos y papeles, que hay muchos excrementos de perro o que la limpieza de lonja y su entorno es deficiente. En cambio, si se cruza hacia la playa, apenas cien metros de distancia, la limpieza mejora. En el Paseo Marítimo se barre y baldea periódicamente, no es tan habitual encontrar heces de animales en las aceras y las máquinas peinan con cierta frecuencia la arena de la playa después de retirar los residuos.

Hay dos bandos. En el primero encajan barrios como Cortadura, Cerro del Moro, San Severiano, Loreto o amplias zonas de la barriada de la Paz, entre otros. Del lado de los distritos más mimados se alinearían las calles comerciales y los recorridos turísticos del casco antiguo, es decir, gran parte del centro aunque sigue estando fuera de este club barrios como San Juan, su entronque con la Viña o El Balón.

Uno de los jarrdines, sin césped, de la barriada de La PAZ. - lv

De esta manera, la vía pública que recorre el eje de tiendas, bares y restaurantes (Ancha, Columela, Plaza de las Flores, San Antonio, Mina, Nueva, San Francisco, San Juan de Dios, Plocia, Sopranis, Zorrilla, Rosario...) del centro y los barrios del Pópulo y San Carlos se encontrarían entre los más cuidados. La Viña, el Mentidero y Santa María presentan un buen aspecto general con matices. En conclusión, Cádiz juega en dos ligas de limpieza. Esta división no afecta al turista pero sí al gaditano, que paga sus impuestos y tasas municipales así viva en la calle Cruz, Adelfa o Villa de Paradas.

Los parques y jardines están poco cuidados y falta mantenimiento de papeleras y contenedores

Esta sería una fotografía muy general de la limpieza en la capital, que hace unos días recibía un varapalo delinforme que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realiza cada cuatro años sobre el estado de todas las capitales españolas, el cual reflejaba que Cádiz había empeorado nueve puntos en os últimos cuatro años, coincidiendo con José María González ‘Kichi’ al frente del gobierno municipal.

Según este estudio, basado en las respuestas de 5.260 vecinos, la limpieza se ha resentido en ese periodo de tiempo y los aspectos peor valorados son, entre otros, los excrementos de los perros, las pintadas y la suciedad del entorno de los contenedores. En cuanto a los indicadores que aprueban por los pelos estarían el barrido y baldeo de calles y plazas y el estado de los parques y jardines.

Un paseo por los diferentes barrios de la ciudad y la opinión de gaditanos residentes en diferentes distritos es el mejor termómetro para medir y tesar los resultados de dicho informe.

La falta de baldeo provoca acumulación de suciedad y manchas de mugre en el pavimento de muchas calles

Cortadura. Lunes 29 de abril. Tres de la tarde. La zona verde de la avenida de la Coruña, junto a la plaza de Jerez y los bloques de Matadero, está llena de latas, plásticos y papeles. A 30 metros se encuentra una de las oficinas municipales de turismo, en cuya parte trasera hay mucha suciedad, mugre, además de ropa y bolsas con ropa y restos de comida. A poco más de cincuenta metros en línea recta está el edificio de Los Delfines y el Paseo Marítimo que, a pesar de las obras del carril bici, está limpio.

Martes 30 de abril por la mañana. Aún quedan restos en los mismos jardines. Al lado, en el barrio de Cortadura, envases, bolsas, papeles, excrementos forman parte del parterre que discurre paralelo a la vía del tren y tampoco se librarn los jardines del parque del barrio. El suelo de la Lonja y su entorno -a la espalda del pabellón Ciudad de Cádiz- está impregnado de manchas y suciedad acumulada y el olor no es agradable, menos aún cuando aprieta el calor. El estado de limpieza no mejora en el resto del barrio, donde un solar en el antiguo Matadero sigue esperando a la construcción de un centenar de viviendas sociales. Mientras tanto es un punto de descarga de material de otras obras. No muy lejos andando está Puntales.

La mugre rodea los bancos y acerados de plazas como Candelaria, donde juegan muchos niños. - LV

El parque infantil del Campillo ha vuelto a ser objeto de vandalismo, hay algunas pintadas por el barrio y u na limpieza superficial. En Loreto y la barriada de la Paz las zonas ajardinadas están visiblemente descuidadas, sobre todo en las plazas interiores, en muchas de las cuales no queda rastro de césped.

Falta de mantenimiento

Este podría ser el trazo grueso de la limpieza. Sin embargo, este servicio se compone de diversas tareas que, en su conjunto, son las que definen la calidad del servicio y, por tanto, de la limpieza (que no consiste solo en barrer y recoger la basura). Barrer, baldear (con y sin jabón), quitar chicles y otros elementos con la máquina de agua a presión, recogida de residuos (contenedores) o la limpieza de parques y jardines son algunas de estas labores. Es en este punto donde la desigualdad en Cádiz es notable en materia de limpieza y donde se puede afirmar que hay un Cádiz limpio y otro abandonado que solo recibe lo básico en materia de limpieza. Se puede decir que el servicio municipal (con un contrato prorrogado y caducado desde abril de 2016) es irregular e injusto según el código postal.

Los excrementos de perros, la falta de papeleras y la suciedad de los contenedores son algunas quejas ciudadanas

Un paseo por los barrios y la charla con los vecinos ayudan a contrastar el contenido del informe de la OCU, que el Ayuntamiento ha atribuido a un mensaje persistente y negativo de la oposición. Casi todos coinciden: Cádiz en general es una ciudad limpia, pero menos que hace unos años. Está más limpia en el centro y el Paseo Marítimo que en gran parte de Puertatierra. Los gaditanos también opinaban esto hace una década pero ahora se han sumado una serie de quejas de nuevo cuño: hay más excrementos de perros; faltan papeleras; los contenedores están muy sucios por dentro y en la superficie donde se colocan; se baldea muy poco en extramuros; las zonas verdes están más descuidadas y se echa en falta un mayor esfuerzo en el mantenimiento tanto de parques y jardines.

La falta de mantenimiento provoca la acumulación de suciedad como en la foto (Paseo Marítimo). - LV

Los vecinos también observan un aumento de las pintadas (algunas sobre el patrimonio histórico como las que afean las murallas de Cortadura, frente al apeadero de Renfe), un horario irregular en la recogida de residuos y una deficiente conservación del mobiliario y elementos urbanos como papeleras y contenedores de basura y otros residuos.

Según la OCU, Cádiz se sitúa en la parte baja de la ciudades que están en la media. No ha sido hasta el mes pasado cuando el Consistorio ha aprobado el nuevo pliego del servicio de limpieza, el más importante por cuantía económica y por repercusión directa sobre los ciudadanos. Las mejoras que introduce podrán traer la oportunidad a la nueva Corporación municipal que salga de las elecciones del 26-M de remontar la situación de la limpieza de Cádiz. E incidir más en la concienciación ciudadana.