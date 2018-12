ALUMBRADO NAVIDEÑO Por fin Cádiz enciende sus luces de Navidad La ciudad ha sido una de las que más tarde ha puesto en marcha el alumbrado propio de las fechas que se avecinan

V. Sánchez

Se ha hecho de rogar, pero por fin Cádiz está completamente vestido de Navidad. A las 19.00 horas de este miércoles cinco de diciembre, previo al puente de la Constitución, en la plaza de San Juan de Dios, el alcalde de Cádiz, José María González, acompañado de la edil de Fiestas del Consistorio, María Romay, y de la segunda teniente de Alcalde, Ana Fernández ha procedido al alumbrado navideño.

Si bien es cierto que la mayoría de municipios de la provincia, así como otras ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga, Huelva, Jaén y Granada ya habían encendido sus luces de Navidad, aún faltaban Córdoba, Almería y Cádiz que lo han hecho este martes.

Este retraso en el encendido navideño provocó el descontento de los comerciantes del centro de la capital gaditana, que pensaban que las luces iban a estar encendidas mucho antes, de hecho, creían que iba a ser una de las primeras ciudades en hacerlo. «Desde el Ayuntamiento nos comunicaron que por cuestiones electorales no se podía y nos ha sorprendido mucho que numerosas localidades ya hayan tenido su alumbrado en funcionamiento en estos últimos días y no entendemos por qué aquí en Cádiz no se ha podido hacer», declaraba el presidente de la asociación de comerciantes Cádiz Centro, Manuel Queiruga. El argumento del Ayuntamiento era que, al estar en plena campaña de elecciones andaluzas, no se podía realizar ningún acto que tuviera tintes electorales, incluido el alumbrado navideño. Si bien es cierto que sí se hizo durante la campaña en otras ciudades.

Incremento de luces

Los comerciantes, que facturan en el mes de diciembre y hasta el día de Reyes entre un 25 y un 30% de sus ventas anuales, aseguran que este retraso se sentirá en sus recaudaciones porque ya notaron la falta de luz el pasado fin de semana. «Para nosotros es fundamental el mes de diciembre, está claro que unas calles más iluminadas, más atractivas, invitan a que venga más gente y haya más ventas», aseguraron.

La buena noticia es que este año se han aumentado el número de calles y plazas alumbradas, tanto en el casco histórico como en extramuros. 351 arcos de luces están repartidos en la ciudad y se han instalado otros elementos decorativos como palmeras, conos dde 15 metros de altura, figuras 3D, letreros con mensajes navideños, árboles artificiales fabricados en hilo luminoso y otros motivos por las zonas de mayor afluencia de público del casco histórico, así como por Ingeniero de la Cierva, Cortadura, Loreto y Puntales.