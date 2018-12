ALUMBRADO NAVIDAD Cádiz Centro, «sorprendido» y molesto por el alumbrado de Navidad El presidente de la asociación admite su sorpresa porque desde el Ayuntamiento se les comunicó que no era posible activar la iluminación extraordinaria por las elecciones

Los comerciantes del centro de Cádiz han mostrado su perplejidad por el encendido del alumbrado navideño en otras ciudades de la provincia y de Andalucía en los últimos días, en plena campaña electoral andaluza, porque justo ese fue el argumento que se les trasladó desde el Ayuntamiento gaditano para justificar la decisión de retrasar el encendido al 5 de diciembre.

El presidente de la asociación de comerciantes Cádiz Centro, Manuel Queiruga, no ha podido evitar su sorpresa y ha lamentado que Cádiz vaya a ser de las últimas ciudades en encender sus luces de Navidad «cuando creíamos que íba a ser la primera de la provincia». Arguye que «desde el Ayuntamiento nos comunicaron que por cuestiones electorales no se podía y nos ha sorprendido mucho que numerosas localidades ya hayan tenido su alumbrado en funcionamiento en estos últimos días y no entendemos por qué aquí en Cádiz no se ha podido hacer».

Cuando el Consistorio esgrimió ese motivo para aplazar al día 5 de diciembre el encendido de la iluminación extraordinaria Cádiz Centro «respetó y entendió la decisión» porque «interpretábamos que era un tema legal». Sin embargo, a tenor de lo sucedido, que capitales como Málaga, Sevilla o Jaén o municipios del entorno como San Fernando o Chiclana ya lucen su alumbrado extraordinario desde hace pocos días, desde Cádiz Centro «estamos sorprendidos porque la versión que teníamos era que eso no se podía hacer». «Nos parecía lógico lo que se nos trasladó desde el Ayuntamiento, por eso tampoco protestamos, porque si legalmente no se podía hacer había que respetarlo, pero ahora vemos que sí hubiera sido posible, y hemos estado viendo con sorpresa estos últimos días imágenes de muchas ciudades que así lo demuestran».

Un 25 por ciento de la facturación

Este asunto ha sido muy comentado este pasado fin de semana entre los asociados de Cádiz Centro. La incredulidad se ha traducido en cierto malestar y no se explican que «lo que se ha hecho en otras localidades no se haya podido hacer en Cádiz», expone Queiruga. «Nos ha afectado y el sentir general ha sido de sorpresa», reconoce. En cuanto a la repercusión sobre las ventas, sin estimaciones económicas, desde Cádiz Centro subrayan que «este último fin de semana se ha notado la falta de luz» y recuerdan que en el mes de diciembre y hasta Reyes muchos comercios facturan el 25 ó 30 por ciento de sus ventas anuales. «Para nosotros es fundamental el mes de diciembre, está claro que unas calles más iluminadas, más atractivas, invitan a que venga más gente y haya más ventas».

El Ayuntamiento de Cádiz anunció la semana pasada que el encendido oficial de las luces de Navidad y Reyes se retrasaban al 5 de diciembre por la celebración de las elecciones autonómicas. El grupo municipal del PP criticó esta decisión por no ser cierto el argumento ofrecido desde el equipo de Gobierno y aseguró que la ley electoral lo permitía -como se ha demostrado en muchos municipios andaluces- y lo que se prohibía era hacer una convocatoria pública oficial, es decir, organizar un acto que tuviera tintes electoralistas.

De las ocho capitales andaluzas, Sevilla, Málaga, Huelva, Jaén y Granada ya han encendido sus luces de Navidad mientras que Córdoba, Almería y Cádiz lo harán el próximo día 5.

Más calles y zonas iluminadas

Cabe recordar que a principios de noviembre la junta de gobierno local adjudicó a Porgesa, S.A. el contrato del alumbrado extraordinario para las fiestas de Navidad y Reyes, Carnaval, fiesta de Todos los Santos y festividad de Nuestra Señora de la Palma. Fue la única oferta clasificada y se adjudicó por un importe de 423.034 euros anuales. El plazo de ejecución del contrato es de dos años, prorrogable a otro dos años más.

Como novedad este año se aumenta el número de calles y plazas alumbradas en el casco histórico y extramuros. Se han proyectado un total de 351 arcos de luces distribuidos entre 69 calles y plazas de la ciudad. También se instalarán otros elementos decorativos, como palmeras, conos de 15 metro de alturas, figuras 3D iluminadas, letreros de ‘Felices Fiestas’, árboles artificiales fabricados en hilo luminoso y otros motivos individuales, por las plazas y zonas de mayor afluencia de público del centro histórico, la zona de Ingeniero de la Cierva, Cortadura, Loreto y Puntales.

Este refuerzo del alumbrado de Navidad tiene su origen en las críticas de los comerciantes en 2016 por la tardanza en el encendido, la escasa iluminación y el desigual reparto entre el casco antiguo y extramuros.