Cádiz Centro, «molesto» porque la Junta «deje a cero» su financiación El Ejecutivo autonómico niega que haya habido recortes en las líneas de apoyo a los centros comerciales abiertos y prepara nuevas ayudas

Cádiz-Centro ha mostrado su descontento después de que la Junta de Andalucía «deje a cero» las ayudas a los centros comerciales abiertos, «una herramienta fundamental para proteger y potenciar la actividad económica y el comercio en las grandes ciudades».

Desde la asociación han advertido que están «bastante molestos» porque «aunque todo son buenas intenciones la realidad es que este año el presupuesto de ayuda al comercio se ha reducido y no hay ninguna línea de apoyo a los centros comerciales abiertos».

La financiación a la que hace referencia Cádiz-Centro está destinada, sobretodo, a cumplir «con una serie de obligaciones» con la condición diferencial de Centro Comercial Abierto. «Entre estos requisitos está tener una gerencia profesional, con un salario mínimo, sede dentro de nuestra zona, con todos los gastos que esto conlleva», ha explicado el presidente, Manuel Queiruga.

La versión de la Junta de Andalucía es distinta. Según la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, desde la entrada en vigor de la orden que regulaba los centros comerciales abiertos de Andalucía, en 2010, «se han convocado tan sólo en cuatro ocasiones estas líneas de ayudas, incluyendo actuaciones dirigidas específicamente al fomento de los Centros Comerciales abiertos, concretamente en los años 2011, 2013, 2017 y 2018, estando esta última convocatoria en proceso de ejecución y justificación en la mayoría de las provincias andaluzas».

La Consejería asegura tener el «propósito explícito» de apoyar a los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía durante la presente legislatura «mediante un conjunto de acciones de consolidación, promoción y dinamización de los mismos».

Queiruga se ha mostrado agradecido con el apoyo de la Junta, trasladado en varias reuniones a nivel provincial y autonómico, entre ellas una con la viceconsejera. Sin embargo, ha manifestado su descontento porque en 2019, según los Presupuestos del nuevo Ejecutivo, no se incluye ninguna partida. «Hemos movilizado todo lo que hemos podido, hemos hablado con otros partidos pero la realidad es que este año no van a sacar nada. El año que viene ya veremos», ha advertido, mientras sigue solicitando alguna línea «aunque sea por la vía de urgencia».

La Junta de Andalucía ha insistido en que en la convocatoria de estas ayudas en el ejercicio 2018 doce entidades de la provincia de Cádiz fueron beneficiarias: cinco asociaciones no promotoras de CCA, cinco asociaciones promotoras de CCA y dos ayuntamientos con un importe global que superó los 465.000 euros.

Cádiz Centro, sin embargo, ha considerado que convocar una línea de ayudas anual era algo necesario. «Nos afecta directamente y muchísimo», ha admitido. «La Junta decía que el anterior gobierno usaba subvenciones para temas que no eran correctos, pero este no es el caso porque estábamos totalmente fiscalizados y justificados. No estaba dado a dedo y sin control», ha concluido.