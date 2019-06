CALLEJERO DE CÁDIZ Cádiz bautiza diez de sus calles con nuevos nombres Inocencio Gómez, Pilar Paz Pasamar, Pedro Payán, La Roldana... el Ayuntamiento amplía el nomenclator de la ciudad y apuesta por dar mayor visibilidad a las mujeres en pro de la igualdad

Cádiz bautiza sus nuevas calles. Debido a las diferentes obras que se ha ido realizando a lo largo de estos años, han ido apareciendo en el callejero de la ciudad plazas y calles que aún se encuentran sin denominación.

Aprovechando esta circunstancia, desde el Ayuntamiento se ha apostado por ir aumentando el número de mujeres en el callejero gaditano para ir avanzando en un equilibrio en pro de la igualdad representativa.

Las nuevas nomenclaturas responden a su vez a peticiones realizadas por asociaciones de vecinos, colectivos, particulares y otros entes representativos de la ciudad. Las nuevas rotulaciones son:

Pasaje Inocencio Gómez, 'Nino':Ha sido la primera en inaugurarse, este mismo martes, por el alcalde de Cádiz José María González 'Kichi', tres días después de su toma de posesión. Propuesta de la junta directiva de Afanas, la asociación de vecinos María Auxiliadora, la asociación de vecinos Los Ducados, la familia de Inocencio Gómez y más de 630 firmas. Nino fue uno de los hijos más representativos de Segunda Aguada. Con Síndrome de Down, representó una muestra magnífica de como afrontar la vida y derribar los muros sin importar ese cromosoma de más.

Plaza Profesor Pedro Payan:en la plaza sin nombre frente a San Mateo nº 1, a propuesta de la Asociación de Vecinos Segunda Aguada. Pedro Payan Sotomayor es Profesor de Lengua Española de la Universidad de Cádiz. Coautor del programa de talleres de cultura andaluza para centros no universitarios. Tuvo el honor de ser pregonero del Carnaval de Cádiz en 1993. Y es el autor del conocido libro El habla de Cádiz.

Plaza Luisa ‘La Roldana’; en la plaza en el barrio de la Laguna, junto a Calle Murillo, Luisa ‘La Roldana’ fue la primera escultora española registrada. Es una de las principales figuras de la escultura del Barroco en la Andalucía de finales del siglo XVII y principios del XVIII.

Jardines Pilar Paz Pasamar: junto biblioteca de Guillén Moreno. Propuesta de Ana Barceló. Pilar Paz Pasamar fue una poeta española fallecida el pasado 7 de marzo de 2019. Miembro de la rama gaditana de la generación poética de 1950, continuadora de la lírica de estirpe simbolista y juanramoniana.

Jardines Victimas de la Talidomida: en jardines junto a la estación de Segunda Aguada, propuesta de José Riquelme López, Presidente de Avite, Asociación de Víctimas de Talidomida de España. La Talidomida es un fármaco que fue comercializado entre los años 1957 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo, causando miles de casos de malformaciones congénitas.

Calle Miguel Laínez Capote: en la calle entrecatedrales, junto a la plaza Fray Félix. Propuesta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Miguel Laínez Capote es el imaginero que cuenta con la producción más numerosa de la ciudad. Entre las tallas se encuentra: El Medinaceli, Cristo del Perdón, Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos, Jesús Caído, Nuestra Señora del Buen Fin y Cristo del Mayor Dolor.

Plaza Guillermina Rojas: en el tablero de ajedrez junto a la Diputación Provincial. Maestra que organizó una escuela femenina que sentaría la base para la Asociación Republicana Femenina Mariana Pineda, de la que fue presidenta. Incluso Benito Pérez Galdós incluyó a Guillermina Rojas en sus episodios nacionales.

Plaza Canal de Ponce: plaza donde está ubicado busto de Paco Alba, junto a la Puerta de la Caleta. Propuesta de Antonio Ponce Calvo. Se trata de un canal que dividía a la ciudad en dos y era navegable. Desde el muelle hasta la Caleta.

Calle Milagros Rendón Martell: en la calle lateral sin nombre junto a Casa de Iberoamérica. Milagros Rendón Martell, taquimecanógrafa, fue represaliada tras el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 por su implicación política y lucha por la libertad. Fue la única mujer detenida del centenar de presos políticos del 19 de julio de 1936. Acusada de ser autora del disparo que causó la única víctima mortal que tuvieron los sublevados esos días, el corneta Rafael Soto Guerrero.

Plaza Enrique Blanco Cortes: delante de la nueva plaza de abastos Cerro del Moro. Enrique Blanco Cortes fue un vecino del barrio del Cerro Moro que destacó por la lucha vecinal y sindical desde los años sesenta. Implicado siempre con su barrio y con los problemas sociales que siempre afectaron a uno de los barrios más castigados de la ciudad de Cádiz.

La inauguración del pasaje Inocencia Gómez 'Nino'

El alcalde de Cádiz, José María González, inauguraba el pasaje Inocencio Gómez, 'Nino', dando así respuesta a la solicitud realizada desde la junta directiva de Afanas, la asociación de vecinos María Auxiliadora, la asociación de vecinos Los Ducados, la familia de Inocencio Gómez y más de 630 firmas. Esta nueva vía está ubicada en la calle que carecía de nombre, al final del pasaje Antonio Muñoz Quero, en dirección a la plaza Fariñas Fareño. Se trata de una de las diez calles que se van a ir inaugurando a lo largo de los próximos días tras su aprobación en el pasado pleno de marzo.

Kichi, en la inauguración del pasaje Inocencio Gómez 'Nino'. - L. V.

José María González destaca «la inauguración de esta calle que lleva por nombre el de un vecino, Nino, que escribió parte de la historia del barrio de Segunda Aguada». González ha afirma que «a partir de ahora este lugar, donde antes existía un muro de hormigón, tendrá el nombre de Pasaje Inocencio Gómez, Nino. Y creo que no existe metáfora más bonita porque Nino, a lo largo de su existencia, tuvo que derribar muchas vallas y muchos muros que si bien no eran de hormigón como el que se alzaba en esta zona, eran muros sociales que a veces se hicieron más difíciles de derribar».

«Y los derribó hasta el punto de que aquel chaval, referente en Afanas, y referente en su barrio, tiene ahora una placa y un espacio que lo recuerda para siempre. Que recuerda su infinita bondad, su incalculable simpatía y su educación para saludar y hablar con quien le preguntase en cualquier momento y contexto del día». «Queríamos que la primera calle que se inaugurase en este mandato fuese la de Nino, por lo que supone y que devuelve así, el cariño que el dio a todos sus vecinos y vecinas», ha añadido.

Por su parte, Raquel Sánchez Gómez, en representación de la familia, subraya «la manera de ver el mundo y la vida» de Nino. «Se inaugura este pasaje con tu nombre para recordarte siempre, porque nos dista mucho, porque eras un chico con Síndrome de Down, que todos los gaditanos conocían y que nos enseñaste que no importa si se nace con una cromosoma más sino que lo importante es la manera de afrontar las dificultades de la vida». Asimismo, ha puesto de relieve que la ciudad de Cádiz «es la primera en tener una calle con el nombre de una persona con Síndrome de Down aunque esperamos que no sea la última».