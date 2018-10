BONO SOCIAL ELÉCTRICO ¿Bono Social sí o no? La falta de acuerdo en la aplicación del Bono Social gaditano entre equipo de gobierno y PP impide esta u otra medida.

El 30 octubre de 2015 se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento crear un bono social especial comercializado por Eléctrica de Cádiz para suministrar la cantidad de electricidad y potencia suficiente para disfrutar de los servicios energéticos domésticos básicos en cualquier hogar. Desde ese momento hasta la actualidad los episodios políticos y administrativos en el seno del Ayuntamiento y del Consejo de Administración de la empresa municipal se han repetido hasta hoy, que continuan. La confrontación de las opciones del PP -a favor de poner en marcha el bono social del Estado- y del equipo de gobierno -que reclama un instrumento concreto para la ciudad- han impedido hasta la fecha su desarrollo.

El PP propuso en el pleno del debate del estado de la ciudad hace escasos días doblar el presupuesto de 2018 asignado a empleo y dedicar los beneficios de Eléctrica al bono social y a servicios sociales. Por su parte, el Gobierno local reclama el bono gaditano que se sostendría con una donación de 600.000 euros al año de la suministradora Eléctrica de Cádiz, cuyos beneficios anuales son muy superiores.

En medio de este proceso, el Consejo de Ministros aprobó ayer las modificaciones del bono social eléctrico para mejorar la cobertura a los colectivos más vulnerables. Entre otras novedades, destaca la creación de un nuevo bono social para calefacción y la eliminación del conocido como ‘impuesto al sol’, derogando las trabas al autoconsumo eléctrico.

El gobierno de Kichi criticó ayer estas medidas porque «siguen discriminando a las comercializadoras que no son de referencia» (como es el caso de Eléctrica de Cádiz) al dejarlas fuera y no poder ofertar éstas el bono social estatal. Cabe recordar que el alcalde entregó hace unas semanas a la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, un paquete de medidas entre las que destaca la posibilidad de que todas las comercializadoras puedan facilitar dicho bono, que no ha sido recogida entre las propuestas aprobadas por el Consejo de Ministros.

Según el regidor gaditano, eso supone «dejar fuera de ese bono social a 15 millones de clientes». Según defendió, «en Cádiz estas mejoras no afectarán a las 60.000 familias que tienen la luz contratada con Eléctrica de Cádiz». Desde el Consistorio lamentan que «la ministra no haya atendido la solicitud hecha por el alcalde, que a principios de septiembre puso en conocimiento la situación de la ciudad».