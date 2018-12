PROYECTO Los belenistas, a la espera de una reunión que concrete su Museo La Asociación de Belenistas de Cádiz aún no ha tenido respuesta a la solicitud de un encuentro en el que se apruebe o no su propuesta

A. Mendoza

La asociación de belenistas de Cádiz está a la espera de un encuentro con el Ayuntamiento que será decisivo para su existencia. Desde hace ya cerca de un año este colectivo busca un nuevo lugar en el que poder realizar sin apuros toda su actividad. Ahora, en la época de mayor actividad, los belenistas vuelven a sufrir los problemas de la falta de espacio por las limitadas dimensiones de su sede en la calle Santiago.

Frente a esta problemática, la asociación que preside Francisco Morales ha planteado la alternativa de un Museo del Belén y para ello propone que el Ayuntamiento habilite las tres bóvedas que aún quedan vacías en las Puertas de Tierra y que están situadas junto al Museo del Títere.

De esta forma, además de solventar sus problemas de espacio, se permitiría a los gaditanos contemplar el enorme patrimonio y variedad de las obras. «Es una gran oportunidad. Pretendemos que los visitantes conozcan el arte del belenismo y la gran variedad de versiones que puede tener un Belén. Pero además, queremos realizar pequeños cursos y talleres de formación dentro del espacio museístico en momentos concretos del año, como hasta ahora hacemos en nuestra sede y crear una sala de exposiciones temporales, donde podamos exponer grandes dioramas de pasión», asegura Morales.

Los belenistas saben que su arte tiene unas particularidades concretas pero sostienen que está entre las tradiciones y se fijan en otros lugares de la provincia. «Tenemos la experiencia de otros museos como es el gran museo del Belén de Jerez y que con la ayuda del Ayuntamiento gestiona la asociación de la ciudad, y lo mismo pasa en San Fernando y Arcos», comenta Morales.

Planteamiento del Museo

El proyecto de Museo del Belén de la asociación presenta distintos apartados: grandes belenes, imaginería en exposición, grandes dioramas, dioramas de pasión, el Belén en la provincia, exposición de fotografías y gran Belén monumental. En lo que se refiere a grandes belenes la idea es poder exponer los cinco últimos belenes de navidades anteriores, algo que actualmente es impensable ya que debido a la falta de espacio, cuando terminan las fiestas la asociación tienen que tirar el Belén. Por otra parte, se propone la muestra de las diferentes imágenes de diversos estilos, medidas, autores, épocas y materiales.

En cuanto a dioramas, la asociación ya posee una treintena de ellos. También son itinerantes ya que cada año realiza uno o dos nuevos para ir ampliando el patrimonio. Y sobre los dioramas de pasión, el propio Francisco Morales asegura que «sería necesario poder exponerlos permanentemente. En el año 2016, durante la Semana Santa, pasaron por la muestra unas 12.000 personas aunque era una sala pequeña en la que no podíamos presentar todo lo que queríamos».

La asociación tiene también claro que una de las salas del museo tiene que estar destinada, de forma itinerante, a exposiciones de fotografías del concurso de fotografías realizado por la asociación. «Sería un espacio en el que igualmente podríamos realizar los cursos para los amantes de este arte y talleres de belenes que la asociación realiza dos veces al año», asegura Morales.

Puertas de Tierra donde irá el Museo

Sin duda la zona más destacada de la propuesta del Museo del Belén es la que albergaría el gran Belén monumental. «Sería un gran espacio donde exponer el mayor Belén visto en Cádiz hasta ahora, de un gran valor artístico y calidad. Es un sueño para nosotros poder exponer un Belén así y sin embargo por falta de espacio no hemos podido realizarlo a pesar de los veintiséis años de vida que tiene la asociación». Por último, el proyecto que ya ha presentado al Ayuntamiento la asociación contempla igualmente una tienda con recuerdos y souvenirs en la que los visitantes puedan adquirir objetos para sus propios belenes.

Sin duda el emplazamiento de este Museo del Belén es otro de los aspectos destacados del mismo según la asociación de belenistas. En las bóvedas de las Puertas de Tierra ya están el Museo del Títere y el Litográfico. Cerca, en los antiguos Talleres Velasco iría en un futuro el Museo Cofrade y en la Casa de Iberoamérica hay siempre exposiciones interesantes para los turistas. «Sería una zona con una interesante oferta y en la que se podría añadir el Museo del Belén para enriquecerla» apunta Morales. No obstante el presidente de la asociación de belenistas de Cádiz destaca que el principal atractivo si este proyecto sale adelante es poder exponer todo el año. «Tendríamos todo lo que vamos haciendo para que lo pudieran contemplar gaditanos y visitantes. Habría por fin ese espacio que necesitamos para no tener que perderlo todo. De hecho ya sabemos ahora mismo que el Belén de este año lo tendremos que tirar porque no podermos conservarlo y la verdad es que nos entristece que tenga que ser así».