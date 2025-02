«El Ayuntamiento nos hizo una falsa promesa, no vamos a limpiar hasta que no nos paguen»

«Estamos sin cobrar todavía. Nos prometieron que cobraríamos el día 15 pero nada, no hay solución », la que habla es una de las trabajadoras de la limpieza de dependencias municipales, colegios e instalaciones públicas a las que les adeudan tres mensualidades (diciembre, paga extra y enero).

Este miércoles han vuelto al Ayuntamiento de Cádiz para protestar por su situación y reclamar una solución . La empresa concesionaria Expertus dejó de pagarlas y su contrato ha pasado a otra empresa, Cointer, que les dió de alta el pasado día 12 de enero. Pero siguen sin cobrar.

Al Consistorio gaditano ha acudido este miércoles toda la plantilla, casi 200 personas. Su representante, del sindicato Autonomía Obrera, ha sido recibido por personal del Ayuntamiento. Este representante les ha comunicado que «vamos a cobrar lo atrasado por parte de la nueva empresa, Cointer». Pero no se fían .

«La lucha de las limpiadoras»

«Desde ayer no trabajamos. Vamos a ir a los centros pero no vamos a limpiar hasta que no tengamos el dinero en la cuenta corriente. El Ayuntamiento nos hizo una falsa promesa, confiábamos en ellos y ayer nos comunicaron que no cobrábamos. Ahora mismo no tienen credibilidad», declara la trabajadora.

Cabe recordar que el pasado 31 de diciembre el Alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' anunción que había donado casi el 50% de su sueldo de noviembre y diciembre , 5.000 euros, para la «caja de resistencia» de estas trabajadoras.

Pocos días depués, el Ayuntamiento adjudicó, por la vía de emergencia , el pliego para los servicios de limpiezas de dependencias municipales, de limpieza de centros educativos públicos, y mantenimiento de centros educativos públicos. Desde el Consistorio, aseguró entonces la cuarta teniente de alcalde, Lorena Garrón, « se ha hecho todo lo posible para buscar una solución, primero abonando directamente la nómina del mes de noviembre y ahora con esta medida para que otra empresa asuma el servicio y las trabajadoras puedan desarrollar su trabajo con normalidad y sin retrasos en sus nóminas».

Los colegios han comunicado a los padres y madres de sus alumnos que las limpiadoras están en huelga desde este miércoles, advirtiéndoles de que « no es conveniente que los padres y madres vayan a limpiar los colegios , ya que no ayudaríamos a la lucha que están iniciando las limpiadoras. Seamos solidarios ya que son familias que están pasándolo muy mal y esta no sería la solución».