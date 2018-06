CURSOS DE VERANO DE LA UCA 2016 El Ayuntamiento destinó casi 10.000 euros a gastos para ponentes afines a Podemos El Consistorio incumplió las bases de la convocatoria para colocar de coordinadora de uno de los cursos a Alba del Campo, asesora de Kichi en Diputación y activista de Podemos

ALMUDENA DEL CAMPO

Una veintena de personas afines a Podemos participaron en el año 2016 en tres de los seis cursos de verano de la Universidad de Cádiz patrocinados por el Ayuntamiento de Cádiz.

Dichos cursos costaron a las arcas municipales un total de 19.000 euros. De este montante total, más de la mitad (concretamente 9.243,76 euros) se destinaron a sufragar gastos de algunos de los ponentes que participaron en estos cursos y que están directamente relacionados con Podemos y con miembros del equipo más cercano al alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’. Concretamente, a su jefe de Gabinete y mano derecha en el Consistorio, José Vicente Barcia Magaz; y a su asesora en la Diputación de Cádiz, Alba del Campo (pareja de Barcia).

De estos gastos -a cuya documentación ha tenido acceso LA VOZ- destacan especialmente, además de viajes de varios de estos ponentes a la capital para participar en los cursos de la UCA; cuatro comidas por valor de 877 euros en un establecimiento del centro de la ciudad y gastos de manutención por 137 euros de la asesora de Kichi en la institución provincial, algo que choca según funcionarios consultados, ya que reside en la ciudad de Cádiz.

El equipo de Gobierno organizó con dinero público cursos a la medida de colaboradores muy cercanos

Los tres cursos en los que participaron los allegados a Podemos llevaban por título ‘El nuevo modelo energético’, ‘La economía social y solidaria como herramienta de transformación social’ y ‘Agentes del cambio:prácticas y experiencias’.

El primero de ellos, ‘El nuevo modelo energético’ fue coordinado por Alba del Campo, que además de estar vinculada con el jefe de Gabinete de Kichi, es personal de confianza del alcalde de la ciudad en la Diputación provincial de Cádiz.

De profesión periodista, Alba del Campo figura como única coordinadora de este curso a pesar de que en las bases de la convocatoria de presentación de proyectos para los programas estacionales de la Universidad de Cádiz se establece que:«Los proyectos de seminarios pueden ser coordinados y presentados por profesores universitarios o profesionales con acreditada experiencia en el campo correspondiente. No obstante, al objeto de facilitar los procedimientos de gestión de los créditos, se requiere, en este último caso, que el curso contemple una coordinación compartida con un miembro de la Universidad de Cádiz». Esta circunstancia no se da en este curso ya que figura ella sola como coordinadora del mismo, por lo que se estarían incumpliendo las bases de la convocatoria.

Entre los gastos figura la manutención de Alba del Campo, asesora del alcalde, aunque vive en la capital

La propia Universidad defendió hace dos años el «rigor académico» de los cursos de verano asegurando que «lo permite la normativa que ha regulado siempre la organización de todos los cursos estacionales de la UCA», aunque no las bases.

De hecho, Alba del Campo repitió coordinación de un curso al año siguiente (2017) titulado ‘Claves para una transición energética democrática’ aunque, en esta ocasión, sí compartía sus funciones con un miembro de la UCA, tal y como estipulan las bases.

Coautores de publicaciones

Junto a ella, participó en este curso Jorge Morales de Labra, emprendedor e ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en varios proyectos desarrollados en el sector eléctrico español. Es Director General de GeoAtlanter, miembro de la Junta Directiva de APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), de la Junta Directiva de UNEF (Unión Española Fotovoltaica) y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Morales de Labra ha participado en varios actos junto con José Vicente Barcia y como colaborador en el libro publicado por el jefe de Gabinete del alcalde junto con Cote Romero titulado ‘Alta tensión. Por un Nuevo Modelo Energético sostenible, democrático y ciudadano’.

El Ayuntamiento pagó cuatro comidas durante los cursos por un precio cercano a los 900 euros

Asimismo, otro de los ponentes de este curso fue Pablo Cotarelo, especializado en política energética y climática y miembro de diferentes organizaciones sociales por la justicia global como Ecologistas en acción, Observatorio de la deuda en la Globalización (ODG), o la Xarxa per la Sobirania Energètica. Cotarelo también colaboró como articulista en el libro de Barcia, al igual que otro de los conferenciantes, Pep Puig y Boix, doctor en ingeniería industrial, Cofundador de la cooperativa eólica Ecotecnia, de la Fundación EUROSOLAR, miembro del ‘Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear’, director de proyectos en Ecoserveis y miembro del consejo rector de Som Energía.

Recordar que Pablo Cotarelo, junto a Sergi Cutillas y Iolanda Fresnillo (todos ellos allegados a Podemos), forman parte de la empresa Ekona que -sin tener capacidad legal para realizar auditorías- fue contratada por David Navarro (cuando era consejero delegado de Onda Cádiz) para auditar las cuentas del ente municipal. Finalmente, la empresa se retiró cuando cambió la presidencia a Juan Manuel Pérez Dorao (Ciudadanos) alegando «falta de tiempo», tal y como informó LAVOZ el pasado mes de diciembre.

Varios de los ponentes son colaboradores de los libros publicados por el jefe de Gabinete de Kichi

Otros destacados ponentes de este curso relacionados con Barcia y Alba del Campo fueron Mario Sánchez-Herrero, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y fundador de Ecooo, empresa centrada - tal y como especifica su página web- en todo tipo de proyectos que activen a la ciudadanía a favor de un nuevo modelo energético, limpio y sostenible; o Manel Rivero Rossi, también allegado a los asesores más cercanos a Kichi tanto en el Ayuntamiento como en Diputación.

Por otro lado, participaron el ex concejal de Medio Ambiente de Podemos, Manuel González Bauza, e Irene Machuca, arquitecto técnico, cooperativista activa de Som Energía y participante de la mesa de la energía de Cádiz, organizada por el Ayuntamiento de Cádiz junto con otras organizaciones sociales y mediambientales y que capitanea Alba del Campo.

Presencia de Autonomía del Sur

El segundo de los cursos, titulado ‘La economía social y solidaria como herramienta de la transformación social’ cuenta con numerosos ponentes cercanos al despacho de abogados Autonomía del Sur y Coop 57, que trabaja con Podemos y que ha llevado a cabo trabajos al Ayuntamiento de Cádiz.

Es el caso de un informe sobre la situación de los trabajadores del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), reconocido por el propio alcalde en un pleno. Esta cooperativa asesora también al sindicato Autonomía Obrera. En este curso, el coordinador fue Oscar García Jurado, miembro de Autonomía Sur y Coop 57 en el departamento de Investigación socioeconómica e impartición de cursos, licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Economía Territorial.

En este caso le acompañaba en la coordinación un miembro de la UCA (tal y como estipulan las bases), Gonzalo Sánchez Gardey, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz.

Asimismo, participaron como ponentes en este curso David Pino, vinculado al mundo cooperativo y de economía social desde 1984. A propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla e Izquierda Unida está como cargo de confianza en el Ayuntamiento de Sevilla. El propio alcalde de la ciudad también formó parte de este curso en 2016, además de la anteriormente citada Irene Machuca, cada vez más presente en la ciudad por asuntos de energía.

Otros nombres destacados son los de Jesús Montoya, gerente de la Fundación Girasol e Ismael Rojas Francisco, ambos vinculados también con Autonomía Sur; y la de Ana Isabel Fernández López, abogada de dicha cooperativa. Resaltar la presencia de Luis Ocaña, asesor jurídico de Autonomía Sur y líder de Grupo 17 de marzo, asociación de juristas que se autodefinen como «movimiento social de resistencia».

Petición de libertad para Otegui

En una mesa redonda organizada por este grupo dirigido por Ocaña en el año 2008 en la Universidad de Sevilla se invitó como ponente al abogado vasco Aratz Estomba, procesado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por pertenecer al entorno de ETA. Luis Ocaña figuraba a su vez en la lista de firmantes de la campaña en pro de la libertad de Arnaldo Otegui al considerar que era un «preso político».

El tercer curso celebrado en 2016, titulado ‘Agentes del cambio: prácticas y experiencias’, fue coordinado por el antropólogo e investigador de la UCA Santiago Amaya Corchuelo. En este seminario participaron ponentes relacionados con el movimiento 15 M en distintas ciudades como Sevilla o Huelva, caso de Israel Sánchez Martín, economista y gestor de proyectos, que junto a Participa Sevilla estuvo en grupos de trabajo para implantar una moneda propia en la capital hispalense; al igual que Patricia Luque García, psicóloga y diplomada en Intervención Comunitaria.

Luis Ocaña, otro de los participantes, fue uno de los firmantes por la libertad de Arnaldo Otegui

Otros participantes cercanos al 15 M fueron Pablo Mallén Pascualvaca, ingeniero, y Noemí González Palanco, profesora y experta en economía solidaria que anunciaba en redes sociales que iba a poner en marcha el proyecto ‘La transicionera’ en Cádiz durante los cursos de verano.