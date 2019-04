MUNICIPAL El Ayuntamiento acusa a la Junta de Andalucía de «maltratar» a la ciudad de Cádiz El equipo de Gobierno exige una reunión urgente con Juanma Moreno para que se aclare el futuro de proyectos como la Ciudad de la Justicia, la rehabilitación de la barriada de la Paz o el plan de choque de sanidad

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la delegada del Gobierno en Cádiz, Ana Mestre; una reunión de trabajo «urgente» ante lo que consideran un «maltrato» a la ciudad de Cádiz por parte del nuevo gobierno del cambio.

Para la portavoz de Podemos en el Consistorio, Ana Fernández, «es hora de poner pie en pared ante el incumplimiento de las promesas realizadas por el gobierno de la Junta».

El Gobierno local ha hecho referencia en primer lugar la Ciudad de la Justicia ante «el planteamiento del nuevo gobierno de deshacer un proyecto que ya estaba iniciado» por parte de este Ayuntamiento y los anteriores gestores de la administración autonómica.

A juicio de Ana Fernández, «se trata de una falta de respeto a los gaditanos porque si no les gusta el proyecto que ya existía, pues que pongan sobre la mesa otro alternativo». Ha defendido que el proyecto contaba con todos los avales técnicos y que daba respuesta a las necesidades de los profesionales de la justicia «ante unas sedes diseminadas por toda la ciudad y falta de espacio en las dependencias judiciales que hacían muy difícil que se pudiera trabajar en unas condiciones óptimas».

Ana Fernández ha recordado a su vez que en las reuniones que el alcalde de la ciudad, José María González Santos, mantuvo tanto con Juanma Moreno como con Ana Mestre, «se les mostró el proyecto existente, por lo que no entendemos que ahora se diga que no lo encuentran o que no está. Será que no han buscado bien». Ha añadido que «nos parece una irresponsabilidad»

Por otro lado, el equipo de Gobierno ha manifestado su preocupación ante la incertudumbre que se ha creado entorno a las obras de rehabilitación de la barriada de la Paz que se encuentran paralizadas desde hace más de un mes por los trabajadores ante el impago de sus nóminas.

En este sentido, el alcalde ya ha remitido un escrito a Ana Mestre y a la consejera de Fomento, Infraestructuras y ordenación del territorio, Marifrán Carazo; para que se ofrezca una solución al respecto.

Por último, el Gobierno local se ha referido al anunciado plan de choque de salud asegurando que «parece ser que nada más que lo sabe la propia Ana Mestre porque ni hay quirófanos abiertos por la tarde ni una mínima inversión, solo un afán por privatizar».

Por su parte, el concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio, David Navarro, se ha preguntado donde ha quedado la política de «pancartas» del PP de la campaña de las pasadas Elecciones Autonómicas, donde reclamaban soluciones para el nuevo hospital o la Escuela de Hostelería, entre otros asuntos.